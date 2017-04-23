Хорошо сливаю - страница 11

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Евгений:


Проверил, ерунда получается. 


Так я писал, что антимартин улучшает показатели, если исходная система прибыльная(хорошая сигнальная система). Если исходная система дерьмовая, то он из неё конфетку не сделает.
 

Закодировал советника  "Рандом мартин" - советник открывает ордера рандомно (вроде подбрасывания монетки). 

Настройки:

LOT_MULTIPLIER_PROFIT - множитель лота, если предыдущий ордер был прибыльный. Если 0 то функция отключена.
LOT_MULTIPLIER_LOSS -    множитель лота, если предыдущий ордер был убыточный. Если 0 то функция отключена.
START_LOT    - объём стартового лота
TAKE_PROFIT  - профит в пунктах
STOP_LOSS    - стоп лосс в пунктах
MAGIC_NUMBER - магиг номер


Функции LOT_MULTIPLIER_PROFIT и LOT_MULTIPLIER_LOSS работают как по отдельности, так и вместе.


Кто хочет скачивайте и тестируйте.  Только если в первый прогон в тестере увидите красивый график, то протестируйте ещё! Картинка всё время разная.


п.с. при каком условии,  после серии увеличения, лот сбрасывать в стартовый?

Файлы:
Exp_-_RandomMartin.ex4  12 kb
 
khorosh:

Так я писал, что антимартин улучшает показатели, если исходная система прибыльная(хорошая сигнальная система).


Конечно!  Так оно и есть и не нужно говорить, что сигналы не нужны.  Хорошая сигнальная система сдвигает вероятность выигрыша в нашу пользу.

 
Евгений:


Конечно!  Так оно и есть и не нужно говорить, что сигналы не нужны.  Хорошая сигнальная система сдвигает вероятность выигрыша в нашу пользу.


Просто не все это понимают, они приравняли рынок к рандому и что то крутят вокруг него, я честно признаюсь и сам бьюсь с рандомом но пока не получается ведь офиицально математика говорит что это невозможно) но для зарядки мозгов мне интересна эта тема ) даже в частности пародоксов 2 -х конвертов и так пробовал и так)
 
Вот здесь я показал, что даёт антимартин.
 
Mihail Marchukajtes:

Уметь хорошо сливать это вам не хухры мухры. Тут депозит нужно иметь!!!!

В продолжении темы. Действительно не каждая ТС может перевернувшись заработать, но именно это и является признаком того что вы не пытаетесь обмануть рынок, брокера или ещё либо кого. В данном случае вы только обманываете себя. Достаточно в ТС не использовать нулевой бар и это решает множество проблем связанных с попыткой обмануть рынок и в таком случае сделать хорошо сливающую модель также сложно как и наливающую, но признаком того что вы нашли правильную модель будет являться то что перевернув сливную получите профитную. Приведу пример, с чего всё началось собственно. Получил модель, хорошие параметры на тренировке, но реал тайм как то не задался.

 

Перевернул

И вот же в чём незадача и собственно сложность рынка. Она именно здесь видна явно. Слили 500 заработали 120. То есть зарабатываешь на рынке в три раза дольше чем теряешь или проигрываешь в три раза быстрее чем зарабатываешь. Это в данном примере такая ситуация, а так это соотношение может быть куда больше :-)

Но если Вы перевернули свою сливную ТС и она заработала, значит Ваша ТС действительно рыночная, которая не пытается никого обмануть. Такая сделка будет реально выведена на биржу и за неё получены деньги. Потому как работа идёт по сформировавшимся барам и сделка достаточно длинная по времени применительно к выбранному таймфрейму.

P.S. Это я в противовес пипсовщикам или как они себя называют сейчас "высокачастотникам". Намолотить то можно, а вот выплатят???
Пипсовщики и высокочастотники, это совершенно разный тип систем, мало того, принцип работы у них совершенно не похож.
 
nowi:


я тоже не видел.....

одна идейка крутилась у меня только.... есть 100% сливающая стратегия при долгом использовании...это мартингейл... если его перевернуть, можно надеятся(хотя не знаю) что рано или поздно она выстрелит в обратную сторону.

Думаю с мартином можно что-то накрутить, если использовать как раз его особенность, это матожидание в районе 0. Но только зарабатывать именно на выбросах.
 
Думаю, что нужно вести подсчет вероятности наступления события. Да, рынок не случаен, он меняет свое положение от трендового к флетовому, поэтому такой подход может давать хороший результат. Наример мы примем рынок за случайный и знаем сколько шагов должна сделать система, до наступления нужного события. Если шагов сделано больше, чем положено при случайном раскладе, то самое время начинатт торговать. Торговля в таком случае будет выглядеть как удвоение лота, при получении прибыли. Если собрать вероятности всех событий вместе, то можно рассчитать точку, в котррой вероятность выброса, будет максимальной и с нее начать торговать.
 
Творите, выдумывайте, пробуйте. 
 
Maxim Romanov:
Думаю, что нужно вести подсчет вероятности наступления события. Да, рынок не случаен, он меняет свое положение от трендового к флетовому, поэтому такой подход может давать хороший результат. Наример мы примем рынок за случайный и знаем сколько шагов должна сделать система, до наступления нужного события. Если шагов сделано больше, чем положено при случайном раскладе, то самое время начинатт торговать. Торговля в таком случае будет выглядеть как удвоение лота, при получении прибыли. Если собрать вероятности всех событий вместе, то можно рассчитать точку, в котррой вероятность выброса, будет максимальной и с нее начать торговать.


скажи а что заставляет тебя думать будто рынок не случаен.. ну т.е я понимаю такие доводы что он формируется человеческой деятельностью а человеки почти всегда используют какую то логику и систему..но... я имею ввиду под случайностью отсутствие каких-либо стойких закономерностей...

можно ли предсказать направление одного тика?  а свеча состоит из тиков .. а график из свеч...

почему нейросеть не может предсказать рынок, хотя доказанно теоремой цибенко, что даже с одним скрытым слоем она аппроксимирует любую нелинейную функцию...

и таких вопросов вагон и маленькая тележка)


я не хочу убеждать в обратном, хочу просто услышать мнение умного человека


как ты отличишь сучайно сгенерированный график от неслучайного....тренд и флет, ну дак и на случайных данных всегда есть тренды , флеты консолидации....

назови мне хоть один параметр (четкий) отличия и распознавания настоящего рынка от фиктивного....

какой из этих графиков реальный?)


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