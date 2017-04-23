Хорошо сливаю - страница 3

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Younga:

Много раз слышал что если взять сливающую стратегию, да перевернуть...

лучше пропускать убыточные сделки, а торговать только прибыльные)
 
Дмитрий:

То есть, если в прибыльной стратегии поменять местами бай и селл (перевернуть) то она все равно будет давать прибыль?
Будет, ... для ДЦ.)
 
мне кажется надо наити не стратегию а трейдера сливщика и всегда открыватся против него))))
 

Меня удивляет эта ветка, потому как уже давно выяснили что стабильно сливающую ТС сделать сложно так же как и наливающую. Смысл работы на рынке это стабильность, а не профитность, просадочность, востановленочность!!!!! Так то :-)

 
Mihail Marchukajtes:

Меня удивляет эта ветка, потому как уже давно выяснили что стабильно сливающую ТС сделать сложно так же как и наливающую. Смысл работы на рынке это стабильность, а не профитность, просадочность, востановленочность!!!!! Так то :-)


Я только что сделал!   Сливает в 2 раза быстрее!! убыточных сделок более чем в 2 раза

теперь думаю как перевернуть


 
Mihail Marchukajtes:

Меня удивляет эта ветка, потому как уже давно выяснили что стабильно сливающую ТС сделать сложно так же как и наливающую. Смысл работы на рынке это стабильность, а не профитность, просадочность, востановленочность!!!!! Так то :-)


Ну так а ты меньше удивляйся.

Стабильно сливающую ТС сделать легко и просто.

Трудно сделать ТС, стабильно сливающую со скоростью больше спрэда.

 
Дмитрий:


Ну так а ты меньше удивляйся.

Стабильно сливающую ТС сделать легко и просто.

Трудно сделать ТС, стабильно сливающую со скоростью больше спрэда.


так это намного больше спреда. Правильно же? 

посмотрите результат убыточная прибыльная. спред фикс 2 пункта евро доллар.   на каждую сделку - 0,20  долларов 

даже при этом получится больше спреда 

средняя прибыльная 7 долларов 

убыточная 4

намного больше спреда

 

Проверил специально на пятизнаке!    спред всего 1 пункт.  Сделки менее чем 100 пт прибыли не закрываются


 
Vyacheslav Kornev:


Я только что сделал!   Сливает в 2 раза быстрее!! убыточных сделок более чем в 2 раза

теперь думаю как перевернуть



Средняя убыточная сделка (до переворота) - 4 пункта?
 
Дмитрий:

Средняя убыточная сделка (до переворота) - 4 пункта?

почему же нет.  МИНИМУМ 100 пт на пятизнаке.     4 значит 400
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