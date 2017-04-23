Хорошо сливаю - страница 3
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Много раз слышал что если взять сливающую стратегию, да перевернуть...
То есть, если в прибыльной стратегии поменять местами бай и селл (перевернуть) то она все равно будет давать прибыль?
Меня удивляет эта ветка, потому как уже давно выяснили что стабильно сливающую ТС сделать сложно так же как и наливающую. Смысл работы на рынке это стабильность, а не профитность, просадочность, востановленочность!!!!! Так то :-)
Меня удивляет эта ветка, потому как уже давно выяснили что стабильно сливающую ТС сделать сложно так же как и наливающую. Смысл работы на рынке это стабильность, а не профитность, просадочность, востановленочность!!!!! Так то :-)
Я только что сделал! Сливает в 2 раза быстрее!! убыточных сделок более чем в 2 раза
теперь думаю как перевернуть
Меня удивляет эта ветка, потому как уже давно выяснили что стабильно сливающую ТС сделать сложно так же как и наливающую. Смысл работы на рынке это стабильность, а не профитность, просадочность, востановленочность!!!!! Так то :-)
Ну так а ты меньше удивляйся.
Стабильно сливающую ТС сделать легко и просто.
Трудно сделать ТС, стабильно сливающую со скоростью больше спрэда.
Ну так а ты меньше удивляйся.
Стабильно сливающую ТС сделать легко и просто.
Трудно сделать ТС, стабильно сливающую со скоростью больше спрэда.
так это намного больше спреда. Правильно же?
посмотрите результат убыточная прибыльная. спред фикс 2 пункта евро доллар. на каждую сделку - 0,20 долларов
даже при этом получится больше спреда
средняя прибыльная 7 долларов
убыточная 4
намного больше спреда
Проверил специально на пятизнаке! спред всего 1 пункт. Сделки менее чем 100 пт прибыли не закрываются
Я только что сделал! Сливает в 2 раза быстрее!! убыточных сделок более чем в 2 раза
теперь думаю как перевернуть
Средняя убыточная сделка (до переворота) - 4 пункта?
Средняя убыточная сделка (до переворота) - 4 пункта?
почему же нет. МИНИМУМ 100 пт на пятизнаке. 4 значит 400