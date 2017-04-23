Хорошо сливаю - страница 13
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дорогой мой друг женя... график учитывает все) слышал такое из гипотезы эффективного рынка?
совершенно верно: график это текущее отображение всего происходящего, как технически так и фундаментально...в текущей цене уже отображена реакция на фундамент..
фундаментом можно воспользоватся, но только для инсайдера...те кто узнал по инсайду намного раньше уже пропихнули цену куда надо, те кто узнал вторым, богатые дяденьки и тетеньки с подключенным bloomberg-ом уже давно опоздали но внесли свой вклад в колебания цены, те ктор узнал третьим свой и тд...
в результате экономическая новость каскадом проносится по рынку, и рынок то вниз то вверх и в результате и не вниз и не вверх...
стрельнул на сумасшедшем спреде вверх зацепил твой ордер на самом пике, гульнул вниз за лонговыми стопами, гульнул вверх за шортовыми стопами, ушел в консолидацию, потом показал фак и пошел своей дорогой)
фундамент почти тоже самое что и ТА.... к сожалению это так имхо...
за исключением фундамента при инвестиционных подходах... например вэлью инвестирование... но это уже другая тема... при случае расскажу какие есть многообразные альтернативы обычному трейдингу.... как можно заработать при любом раскладе на рынке, не зависимо от хода цены и пр. и пр..
Короче, может я не прав:
1. Что касается мартингейла, то сигналы не нужны. Шансы выигрыша, что при рандомном открытии ордера, что при сигнале равны 50/50. Тут должна работать математика, ещё что-нибудь, но пофиг на сигналы.
Если сигналы всё-таки важны, то вытекает пункт 2.
2. А на кой х.р мне цеплять мартина на систему, которая и так даёт качественные сигналы больше 50% вероятности. Мани менеджемент там, профит в 2 раза больше стопа и зарабатывай стабильно.
3. На счёт переворота сливной системы. Это та же прибыльная, только вид сзади. Ну если она действительно сливная. Повторю ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЛИВНАЯ.
Что прибыльную систему создать не так просто, что действительно сливную (зеркальное отображение прибыльной).
Короче, может я не прав:
1. Что касается мартингейла, то сигналы не нужны. Шансы выигрыша, что при рандомном открытии ордера, что при сигнале равны 50/50. Тут должна работать математика, ещё что-нибудь, но пофиг на сигналы.
Если сигналы всё-таки важны, то вытекает пункт 2.
2. А на кой х.р мне цеплять мартина на систему, которая и так даёт качественные сигналы больше 50% вероятности. Мани менеджемент там, профит в 2 раза больше стопа и зарабатывай стабильно.
3. На счёт переворота сливной системы. Это та же прибыльная, только вид сзади. Ну если она действительно сливная. Повторю ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЛИВНАЯ.
Что прибыльную систему создать не так просто, что действительно сливную (зеркальное отображение прибыльной).
+ 1
согласен по всем пунктам.....
Короче, может я не прав:
1. Что касается мартингейла, то сигналы не нужны. Шансы выигрыша, что при рандомном открытии ордера, что при сигнале равны 50/50. Тут должна работать математика, ещё что-нибудь, но пофиг на сигналы.
Если сигналы всё-таки важны, то вытекает пункт 2.
2. А на кой х.р мне цеплять мартина на систему, которая и так даёт качественные сигналы больше 50% вероятности. Мани менеджемент там, профит в 2 раза больше стопа и зарабатывай стабильно.
...
Сигналы при мартине нужны. Вопрос так не решается: либо, либо. Здесь много разных нюансов.
Вот мартин, вход по сигналам и с учётом волатильности. Сигналы простые, на основе анализа положения последних трёх свечей по отношению к МА. Тест с 20.04. 2016г на USDJPY M5. Без сигналов сливает. И без мартина тоже сливает.
Сигналы при мартине нужны. Вопрос так не решается: либо, либо. Здесь много разных нюансов.
Вот мартин, вход по сигналам и с учётом волатильности. Сигналы простые, на основе анализа положения последних трёх свечей по отношению к МА. Тест с 20.04. 2016г на USDJPY M5. Без сигналов сливает. И без мартина тоже сливает.
А параметры какие? Стоп меньше профита?
Стопов нет. Максимальное количество открываемых ордеров в серии 4. Если при наличии 4 позиций просадка становится больше чем в 1.5 раза максимальной просадки , полученой при тестировании, совокупная позиция будет закрыта с убытком. Закрытие совокупной позиции в профит производится при наличии 13 п(старых) прибыли.
13 п(старых) прибыли.
В смысле старых? По 4-х знаку?
В смысле старых? По 4-х знаку?
Да.