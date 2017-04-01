Прогнозирование - страница 11
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(постулаты мне с первых слов не понравились ... Курс устанавливают мейкеры, мейкеры... и только мейкеры... И такой, какой ИМ хочется ... а не какой-то там массе жалких трейдеров. Доказательство - график EURCHF с августа 2011 по начало 2015 года)
да это правда мне раз в месяц меняют котировки)) Но у меня есть робот тащащий те же инструменты с инета с сайтов. и сравнивает их более 100 пунктов нарисовать не смогут) И если подходить грамотно все быстро решается в мою пользу. Но это так же и сигнал что надо валить с ДЦ пока есть возможность. никто не станет интересоваться жалкими 600-800$ и уж тем более заморачиваться на этот счет.
да это правда мне раз в месяц меняют котировки)) Но у меня есть робот тащащий те же инструменты с инета с сайтов. и сравнивает их более 100 пунктов нарисовать не смогут) И если подходить грамотно все быстро решается в мою пользу. Но это так же и сигнал что надо валить с ДЦ пока есть возможность. никто не станет интересоваться жалкими 600-800$ и уж тем более заморачиваться на этот счет.
Ну, я решил эту проблему более простым способом
К сожалению, подробности выкладывать не планирую
Кпд мизерное. Таки на хлебушек только, на соляночку уже не выйдет.
Вот занимаюсь я спокойненько своими делами,.. а в башке лениво переваливаются всякие мысли .
Одна из них - возьми, да и выдай:..
"...
- Что значит "мизерное КПД"?..
ILNUR777 что - хочет сказать, что кто-то может торговать, СТАБИЛЬНО показывая высокие проценты?..
Но, для этого, в доступных ему данных, должна существовать довольно сильно выраженная Закономерность, которую в пять сек засекли бы компьютеры серьёзных структур... и разные одарённые частные лица ... И всё!.. Закономерности - конец
..."
ILNUR777,.. уважаемый,.. лично я не нашёл, что возразить этой мыслишке-то
А Вы как?..
Вот занимаюсь я спокойненько своими делами,.. а в башке лениво переваливаются всякие мысли .
Одна из них - возьми, да и выдай:..
"...
- Что значит "мизерное КПД"?..
ILNUR777 что - хочет сказать, что кто-то может торговать, СТАБИЛЬНО показывая высокие проценты?..
Но, для этого, в доступных ему данных, должна существовать довольно сильно выраженная Закономерность, которую в пять сек засекли бы компьютеры серьёзных структур... и разные одарённые частные лица ... И всё!.. Закономерности - конец
..."
ILNUR777,.. уважаемый,.. лично я не нашёл, что возразить этой мыслишке-то
А Вы как?..
Почитал тему, тут пишут, что рынок случаен. Но это не так. Рынок не имеет характеристик случайного процесса, я провел много исследований на эту тему. Он самосинхронизируется, колеблется от трендового к флетовому. И за счет этого, меняет свое состояние. Я думаю, что он стремится к случайному, но никогда не достигнет этого. Причина в том, что случайность это определенность. Мы заранее знаем характеристики случайного процесса. Но характеристики рынка, мы не знаем. Рынок больше похож на стаю летающих птиц. Если достаточное число птиц, меняет свое направление, то стая разворачивается, но амплитуда разворотов и направление всегда разная.
Как бы ни были поэтически красивы Ваши описания рынка, а по факту, если Вы НЕ ЗНАЕТЕ о существовании закономерности, то для Вас она НЕ СУЩЕСТВУЕТ... Вы просто не имеете возможности её использовать.
Вот почему первый вопрос, который я задаю каждому новому адепту "прогнозирования": "... А имеет ли Вы на руках СТАТИСТИКУ ИСХОДОВ сделок (в пунктах), совершённых по сигналам Вашей ТС (хошь на тестере, хошь в реале) ? ". Ибо, по факту (!), только Статистика Исходов имеет смысл для обсуждения .
И что интересно,.. ХОД РАССУЖДЕНИЙ, возникающий при разглядывании Статистики, ОООООЧЕНЬ сильно отличается от того "тумана" и "паутины", которые умудряются наворотить собиратели прогнозирующих ТС в процессе создания ...
Как бы ни были поэтически красивы Ваши описания рынка, а по факту, если Вы НЕ ЗНАЕТЕ о существовании закономерности, то для Вас она НЕ СУЩЕСТВУЕТ... Вы просто не имеете возможности её использовать.
Вот почему первый вопрос, который я задаю каждому новому адепту "прогнозирования": "... А имеет ли Вы на руках СТАТИСТИКУ ИСХОДОВ сделок (в пунктах), совершённых по сигналам Вашей ТС (хошь на тестере, хошь в реале) ? ". Ибо, по факту (!), только Статистика Исходов имеет смысл для обсуждения .
И что интересно,.. ХОД РАССУЖДЕНИЙ, возникающий при разглядывании Статистики, ОООООЧЕНЬ сильно отличается от того "тумана" и "паутины", которые умудряются наворотить собиратели прогнозирующих ТС в процессе создания ...
... Но говорить, что рынок случаен, в корне неправильно, по тому, что он не случаен