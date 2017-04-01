Прогнозирование - страница 11

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prikolnyjkent:

(постулаты мне с первых слов не понравились ... Курс устанавливают мейкеры, мейкеры... и только мейкеры... И такой, какой ИМ хочется  ... а не какой-то там массе жалких трейдеров. Доказательство - график EURCHF с августа 2011 по начало 2015 года)

да это правда мне раз в месяц меняют котировки)) Но у меня есть робот тащащий те же инструменты с инета с сайтов. и сравнивает их более 100 пунктов нарисовать не смогут) И если подходить грамотно все быстро решается в мою пользу. Но это так же и сигнал что надо валить с ДЦ пока есть возможность. никто не станет интересоваться жалкими 600-800$ и уж тем более заморачиваться на этот счет.
 
dimozg:

да это правда мне раз в месяц меняют котировки)) Но у меня есть робот тащащий те же инструменты с инета с сайтов. и сравнивает их более 100 пунктов нарисовать не смогут) И если подходить грамотно все быстро решается в мою пользу. Но это так же и сигнал что надо валить с ДЦ пока есть возможность. никто не станет интересоваться жалкими 600-800$ и уж тем более заморачиваться на этот счет.


Ну, я решил эту проблему более простым способом 

К сожалению, подробности выкладывать не планирую 


 
ILNUR777:
Кпд мизерное. Таки на хлебушек только, на соляночку уже не выйдет.

Вот занимаюсь я спокойненько своими делами,.. а в башке лениво переваливаются всякие мысли .

Одна из них - возьми, да и выдай:..

"...
- Что значит "мизерное КПД"?.. 
ILNUR777 что - хочет сказать, что кто-то может торговать, СТАБИЛЬНО показывая высокие проценты?..

Но, для этого, в доступных ему данных, должна существовать довольно сильно выраженная Закономерность, которую в пять сек засекли бы компьютеры серьёзных структур... и разные одарённые частные лица ... И всё!.. Закономерности - конец 

..."


ILNUR777,.. уважаемый,.. лично я не нашёл, что возразить этой мыслишке-то 
А Вы как?..


 
prikolnyjkent:

Вот занимаюсь я спокойненько своими делами,.. а в башке лениво переваливаются всякие мысли .

Одна из них - возьми, да и выдай:..

"...
- Что значит "мизерное КПД"?.. 
ILNUR777 что - хочет сказать, что кто-то может торговать, СТАБИЛЬНО показывая высокие проценты?..

Но, для этого, в доступных ему данных, должна существовать довольно сильно выраженная Закономерность, которую в пять сек засекли бы компьютеры серьёзных структур... и разные одарённые частные лица ... И всё!.. Закономерности - конец 

..."


ILNUR777,.. уважаемый,.. лично я не нашёл, что возразить этой мыслишке-то 
А Вы как?..


Есть стратегии позволяющие получать выгоду из условий гнутости монетки, даже и не имея возможности сделать "прогноз" того в какую сторону она гнутая, даже где-то обсуждалось тут, если найду ветку-скину просто как пример ничего не обещающий. И ваша способность мелкого заработка (если конечно это действительно правда в Вашем случае)  не имея закономерностей-вовсе не означает их отсутствие. Ровно как и-"отсутствие" закономерностей вовсе не означает что процесс является СБ.
[Удален]  
нужно ещё учитывать "закономерность во времени"-Одно дело,когда Ваша граальная стратегия выжимает всё и сразу-совсем другое на протяжении нескольких лет...Вспомнил случай из жизни про охранника на заводе,который лет десять воровал спирт по 250 грамм каждый день,а потом кто-то из кентов попросил вынести побольше-и этот человек там больше не работает)))
 
Почитал тему, тут пишут, что рынок случаен. Но это не так. Рынок не имеет характеристик случайного процесса, я провел много исследований на эту тему. Он самосинхронизируется, колеблется от трендового к флетовому. И за счет этого, меняет свое состояние. Я думаю, что он стремится к случайному, но никогда не достигнет этого. Причина в том, что случайность это определенность. Мы заранее знаем характеристики случайного процесса. Но характеристики рынка, мы не знаем. Рынок больше похож на стаю летающих птиц. Если достаточное число птиц, меняет свое направление, то стая разворачивается, но амплитуда разворотов и направление всегда разная.
 
Maxim Romanov:
Почитал тему, тут пишут, что рынок случаен. Но это не так. Рынок не имеет характеристик случайного процесса, я провел много исследований на эту тему. Он самосинхронизируется, колеблется от трендового к флетовому. И за счет этого, меняет свое состояние. Я думаю, что он стремится к случайному, но никогда не достигнет этого. Причина в том, что случайность это определенность. Мы заранее знаем характеристики случайного процесса. Но характеристики рынка, мы не знаем. Рынок больше похож на стаю летающих птиц. Если достаточное число птиц, меняет свое направление, то стая разворачивается, но амплитуда разворотов и направление всегда разная.


Как бы ни были поэтически красивы Ваши описания рынка, а по факту, если Вы НЕ ЗНАЕТЕ о существовании закономерности, то для Вас она НЕ СУЩЕСТВУЕТ... Вы просто не имеете возможности её использовать.

Вот почему первый вопрос, который я задаю каждому новому адепту "прогнозирования": "... А имеет ли Вы на руках СТАТИСТИКУ ИСХОДОВ сделок (в пунктах), совершённых по сигналам Вашей ТС (хошь на тестере, хошь в реале) ? ". Ибо, по факту (!), только Статистика Исходов имеет смысл для обсуждения .

И что интересно,.. ХОД РАССУЖДЕНИЙ, возникающий при разглядывании Статистики, ОООООЧЕНЬ сильно отличается от того "тумана" и "паутины", которые умудряются наворотить собиратели прогнозирующих ТС в процессе создания ... 

 
prikolnyjkent:


Как бы ни были поэтически красивы Ваши описания рынка, а по факту, если Вы НЕ ЗНАЕТЕ о существовании закономерности, то для Вас она НЕ СУЩЕСТВУЕТ... Вы просто не имеете возможности её использовать.

Вот почему первый вопрос, который я задаю каждому новому адепту "прогнозирования": "... А имеет ли Вы на руках СТАТИСТИКУ ИСХОДОВ сделок (в пунктах), совершённых по сигналам Вашей ТС (хошь на тестере, хошь в реале) ? ". Ибо, по факту (!), только Статистика Исходов имеет смысл для обсуждения .

И что интересно,.. ХОД РАССУЖДЕНИЙ, возникающий при разглядывании Статистики, ОООООЧЕНЬ сильно отличается от того "тумана" и "паутины", которые умудряются наворотить собиратели прогнозирующих ТС в процессе создания ... 

Я не прогнозирую рынок. Веду разработку в данном направлении, но неспешно. Когда-то, когда построю полную модель рынка, тогда смогу прогнозировать. Считаю прогнозирование безсмысленным занятием, не имея модели процесса, который прогнозируешь. Сейчас я использую другой тип торговых систем.Нахожу стабильную закономнрность и использую ее, скорее даже наоборот, меняю числовой ряд таким образом, чтобы образовывалась некая закономерность и уже ее использую, то есть мне больше нравится создавать закономерность и ее эксплуатировать. Но говорить, что рынок случаен, в корне неправильно, по тому, что он не случаен
 
Maxim Romanov:
... Но говорить, что рынок случаен, в корне неправильно, по тому, что он не случаен
У меня это звучит несколько иначе: "Рынок не случаен,.. потому-что он ОСОЗНАНО УПРАВЛЯЕТСЯ. И лучший способ его эксплуатации - проверенный веками принцип Казино" (читай: "СЛУЧАЙНОСТЬ в событиях плюс смещение ВЕРОЯТНОСТИ в пользу "Казино"") 
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