Прогнозирование - страница 10

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dimozg:

у меня есть реальные стратегии взращенные годами. И работающие с расчетом на 10 лет вперед.

....

НО ДЛЯ НАЧАЛА Я СРАЗУ СМОГУ ПОНЯТЬ КТО СПОСОБЕН РАБОТАТЬ НА МОЕМ УРОВНЕ

Наивный чукотский юноша.
 
Комбинатор:
Наивный чукотский юноша.

Зачем себя так...просто ответь на вопрос)
 
dimozg:

... КТО СПОСОБЕН РАБОТАТЬ НА МОЕМ УРОВНЕ...


Эх,.. красивый финт был ...

Один косячок только как-то неудобно из всей этой "картины" выпирает: ТАКИЕ "ЗВЁЗДЫ"... ДА С ТАКИМИ ПРОЦЕНТАМИ... сюда... к нам, убогим - НЕ ОПУСКАЮТСЯ 

Так-что - засветились Вы, молодой человек 


Хотя, лично мне очень хочется, чтобы у Вас получилось всё Вами задуманное 

 
dimozg:

Эххх...сколько скооолько мнений)) Товарищи у меня есть рабочие роботы которые зарабатывают не со 100000 а с 300-800$ около 450-650$ . Мне нафиг не нужны ваши ценные мнения про бочонки и прочую фигню Я долгое время изучал на рынке ФИЗИКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ... прогнозирование используется не с пустого места это во первых. во вторых используются методы которые приближают вероятность прибыли к 100%. 85% минимум что может дать. Я хочу чтобы мне ответили только те кто интересуется заработком прибыли, а не пустыми рассуждениями. Дц можно обмануть на их же поле. но для этого понадобится обманывать не один а сразу 10-15 ДЦ. Ну конечно же из вас об этом никто не думал! Да и вообще какие еще пересечения все абсолютно все стандартные индикаторы не работают по одной причине: ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ УЖЕ ОБРАЗОВАВШИЙСЯ ТРЕНД !  вот и вся ересь) Не будет у вас ни фига работать пока вы работаете 1. со стоплоссами 2. одним ордером 3. на одном ДЦ. у меня есть реальные стратегии взращенные годами. И работающие с расчетом на 10 лет вперед. Я прежде чем делать прогнозирование изучал фундаментальные свойства рынка только на H1 M1 D1 . так как только эти таймфреймы показывают реальную картину движения каждый для стратегии своего типа. прогнозирование уважаемые - это 45-60% всего что нужно. остальное многие никогда не поймут так как для этого нужно создавать роботов. ЖДУ  толковых предложений побеседовать. НО ДЛЯ НАЧАЛА Я СРАЗУ СМОГУ ПОНЯТЬ КТО СПОСОБЕН РАБОТАТЬ НА МОЕМ УРОВНЕ: "ПОЧЕМУ НА М1 ВЕРОЯТНОСТЬ СЛИТЬ ВЫШЕ ЧЕМ НА Н1?" КТО ОТВЕТИТ ПРАВИЛЬНО (У МЕНЯ ЗАЙМЕТ ЭТОТ ОТВЕТ НА 2-3 ЛИСТАХ А4) С ТЕМ Я И БУДУ РАБОТАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ИЗВИНИТЕ ИЩИТЕ СВОИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ! 

ЗАЧЕМ ЭТО МНЕ НУЖНО СПРОСЯТ САМЫЕ ОДАРЕННЫЕ:) - ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ СО 450-650 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ НА 1200-3000 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ  С ТОГО ЖЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕПОЗИТА А ТАК КАК ДЦ МНОГО НАДО ИХ ВСЕХ КОНТРОЛИТЬ. + КОНТРАКТЫ ВСЕ ИХ ДЕРЖАТЬ В ГОЛОВЕ ЧТОБЫ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ ПОСТАВИТЬ ДЦ НА МЕСТО ТРУДНОВАТО + УЗНАЕТЕ РЕАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИХ ПРИНЦИПЫ МНЕ НИ К ЧЕМУ ХРАНИТЬ ВСЕ В ТАЙНЕ. Я ТОЛЬКО РАБОЧИЙ КОД НЕ ДАМ  А ПРИНЦИП ОБЬЯСНЮ. ВСЕ.

Понятно. Ничего нет. Только мечты.

Иначе, зачем тему заводить. Но, тем не менее, успеха!

 
prikolnyjkent:


Эх,.. красивый финт был ...

Один косячок только как-то неудобно из всей этой "картины" выпирает: ТАКИЕ "ЗВЁЗДЫ"... ДА С ТАКИМИ ПРОЦЕНТАМИ... сюда... к нам, убогим - НЕ ОПУСКАЮТСЯ 

Так-что - засветились Вы, молодой человек 


Хотя, лично мне очень хочется, чтобы у Вас получилось всё Вами задуманное 


Ну например вот. это базовое свойство дневной тенденции. с самыми минимальными рисками. 30 строчек упавляющего кода + 100 строчек функций. таких базовых свойства всего 3. другого не существует. и они работают на основных политизированных фин. инструментах. Эхх жаль, у меня уз 400-500 человек вышло всего 5-6 реально со мной работающих и зарабатывающих...к сожалению это очень тяжелый труд даже с роботами и прогнозированием...но зарабатывать стабильно вполне реально если рубить не более 80% с депозита на одном счете за все время)
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Yuriy Asaulenko:

... и стреляли не в самолет, а в предполагаемую точку встречи.


А что там у Виннера о стрельбе по хаотично мерцающим светлячкам... ничего подходящего не написано?  Это больше подходит для нашего случая 
 
Yuriy Asaulenko:

Понятно. Ничего нет. Только мечты.

Иначе, зачем тему заводить. Но, тем не менее, успеха!


***

Вот одни из моих веток тоже искал людей и пытался обьяснить ... прочитайте хоть сначала чтобы не делать скоропостижных выводов. Но все равно спасибо за культурное достойное общение)

 
*** это самая важная часть. надеюсь кто нибудь поймет...проще написать точно не получится.
 
dimozg:

Ну например вот. это базовое свойство дневной тенденции. с самыми минимальными рисками. 30 строчек упавляющего кода + 100 строчек функций. таких базовых свойства всего 3. другого не существует. и они работают на основных политизированных фин. инструментах. Эхх жаль, у меня уз 400-500 человек вышло всего 5-6 реально со мной работающих и зарабатывающих...к сожалению это очень тяжелый труд даже с роботами и прогнозированием...но зарабатывать стабильно вполне реально если рубить не более 80% с депозита на одном счете за все время)


Ещё раз выражаю своё искреннее пожелание Вам самого всеобъемлющего успеха 

Если человек заслужил своим трудом и талантом, то почему бы ему и не поиметь достойное вознаграждение?.. 


 
dimozg:
*** это самая важная часть. надеюсь кто нибудь поймет...проще написать точно не получится.

(постулаты мне с первых слов не понравились ... Курс устанавливают мейкеры, мейкеры... и только мейкеры... И такой, какой ИМ хочется  ... а не какой-то там массе жалких трейдеров. Доказательство - график EURCHF с августа 2011 по начало 2015 года)
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