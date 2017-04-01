Прогнозирование - страница 10
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у меня есть реальные стратегии взращенные годами. И работающие с расчетом на 10 лет вперед.
....
НО ДЛЯ НАЧАЛА Я СРАЗУ СМОГУ ПОНЯТЬ КТО СПОСОБЕН РАБОТАТЬ НА МОЕМ УРОВНЕ
Наивный чукотский юноша.
Зачем себя так...просто ответь на вопрос)
... КТО СПОСОБЕН РАБОТАТЬ НА МОЕМ УРОВНЕ...
Эх,.. красивый финт был ...
Один косячок только как-то неудобно из всей этой "картины" выпирает: ТАКИЕ "ЗВЁЗДЫ"... ДА С ТАКИМИ ПРОЦЕНТАМИ... сюда... к нам, убогим - НЕ ОПУСКАЮТСЯ
Так-что - засветились Вы, молодой человек
Хотя, лично мне очень хочется, чтобы у Вас получилось всё Вами задуманное
Эххх...сколько скооолько мнений)) Товарищи у меня есть рабочие роботы которые зарабатывают не со 100000 а с 300-800$ около 450-650$ . Мне нафиг не нужны ваши ценные мнения про бочонки и прочую фигню Я долгое время изучал на рынке ФИЗИКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ... прогнозирование используется не с пустого места это во первых. во вторых используются методы которые приближают вероятность прибыли к 100%. 85% минимум что может дать. Я хочу чтобы мне ответили только те кто интересуется заработком прибыли, а не пустыми рассуждениями. Дц можно обмануть на их же поле. но для этого понадобится обманывать не один а сразу 10-15 ДЦ. Ну конечно же из вас об этом никто не думал! Да и вообще какие еще пересечения все абсолютно все стандартные индикаторы не работают по одной причине: ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ УЖЕ ОБРАЗОВАВШИЙСЯ ТРЕНД ! вот и вся ересь) Не будет у вас ни фига работать пока вы работаете 1. со стоплоссами 2. одним ордером 3. на одном ДЦ. у меня есть реальные стратегии взращенные годами. И работающие с расчетом на 10 лет вперед. Я прежде чем делать прогнозирование изучал фундаментальные свойства рынка только на H1 M1 D1 . так как только эти таймфреймы показывают реальную картину движения каждый для стратегии своего типа. прогнозирование уважаемые - это 45-60% всего что нужно. остальное многие никогда не поймут так как для этого нужно создавать роботов. ЖДУ толковых предложений побеседовать. НО ДЛЯ НАЧАЛА Я СРАЗУ СМОГУ ПОНЯТЬ КТО СПОСОБЕН РАБОТАТЬ НА МОЕМ УРОВНЕ: "ПОЧЕМУ НА М1 ВЕРОЯТНОСТЬ СЛИТЬ ВЫШЕ ЧЕМ НА Н1?" КТО ОТВЕТИТ ПРАВИЛЬНО (У МЕНЯ ЗАЙМЕТ ЭТОТ ОТВЕТ НА 2-3 ЛИСТАХ А4) С ТЕМ Я И БУДУ РАБОТАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ИЗВИНИТЕ ИЩИТЕ СВОИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ!
ЗАЧЕМ ЭТО МНЕ НУЖНО СПРОСЯТ САМЫЕ ОДАРЕННЫЕ:) - ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ СО 450-650 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ НА 1200-3000 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ С ТОГО ЖЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕПОЗИТА А ТАК КАК ДЦ МНОГО НАДО ИХ ВСЕХ КОНТРОЛИТЬ. + КОНТРАКТЫ ВСЕ ИХ ДЕРЖАТЬ В ГОЛОВЕ ЧТОБЫ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ ПОСТАВИТЬ ДЦ НА МЕСТО ТРУДНОВАТО + УЗНАЕТЕ РЕАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИХ ПРИНЦИПЫ МНЕ НИ К ЧЕМУ ХРАНИТЬ ВСЕ В ТАЙНЕ. Я ТОЛЬКО РАБОЧИЙ КОД НЕ ДАМ А ПРИНЦИП ОБЬЯСНЮ. ВСЕ.
Понятно. Ничего нет. Только мечты.
Иначе, зачем тему заводить. Но, тем не менее, успеха!
Эх,.. красивый финт был ...
Один косячок только как-то неудобно из всей этой "картины" выпирает: ТАКИЕ "ЗВЁЗДЫ"... ДА С ТАКИМИ ПРОЦЕНТАМИ... сюда... к нам, убогим - НЕ ОПУСКАЮТСЯ
Так-что - засветились Вы, молодой человек
Хотя, лично мне очень хочется, чтобы у Вас получилось всё Вами задуманное
Ну например вот. это базовое свойство дневной тенденции. с самыми минимальными рисками. 30 строчек упавляющего кода + 100 строчек функций. таких базовых свойства всего 3. другого не существует. и они работают на основных политизированных фин. инструментах. Эхх жаль, у меня уз 400-500 человек вышло всего 5-6 реально со мной работающих и зарабатывающих...к сожалению это очень тяжелый труд даже с роботами и прогнозированием...но зарабатывать стабильно вполне реально если рубить не более 80% с депозита на одном счете за все время)
... и стреляли не в самолет, а в предполагаемую точку встречи.
А что там у Виннера о стрельбе по хаотично мерцающим светлячкам... ничего подходящего не написано? Это больше подходит для нашего случая
Понятно. Ничего нет. Только мечты.
Иначе, зачем тему заводить. Но, тем не менее, успеха!
***
Вот одни из моих веток тоже искал людей и пытался обьяснить ... прочитайте хоть сначала чтобы не делать скоропостижных выводов. Но все равно спасибо за культурное достойное общение)
Ну например вот. это базовое свойство дневной тенденции. с самыми минимальными рисками. 30 строчек упавляющего кода + 100 строчек функций. таких базовых свойства всего 3. другого не существует. и они работают на основных политизированных фин. инструментах. Эхх жаль, у меня уз 400-500 человек вышло всего 5-6 реально со мной работающих и зарабатывающих...к сожалению это очень тяжелый труд даже с роботами и прогнозированием...но зарабатывать стабильно вполне реально если рубить не более 80% с депозита на одном счете за все время)
Ещё раз выражаю своё искреннее пожелание Вам самого всеобъемлющего успеха
Если человек заслужил своим трудом и талантом, то почему бы ему и не поиметь достойное вознаграждение?..
*** это самая важная часть. надеюсь кто нибудь поймет...проще написать точно не получится.
(постулаты мне с первых слов не понравились ... Курс устанавливают мейкеры, мейкеры... и только мейкеры... И такой, какой ИМ хочется ... а не какой-то там массе жалких трейдеров. Доказательство - график EURCHF с августа 2011 по начало 2015 года)