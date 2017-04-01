Прогнозирование - страница 9
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Ещё как можно! Хорошо! Подскажмте тогда какова вероятность того что к Вам в кабинет зайдет Президент РФ?
Нулевая, поскольку, нет никаких предпосылок, чтобы сдвинуть ее.
Вероятность успеха при однократном входе в рынок, действительно, равна 0,5 или чуть меньше, за счет спрэда. Но, чтобы чтобы добиться конечного профита, недостаточно входить 1 раз. Мы входим N раз и конечная вероятность успеха оказывается ничтожной величиной, равной 0,5^N. Вывод - случайный процесс невозможно прогнозировать для достижения какой-либо цели.
Это - первая половина дела. (доброго всем здоровьичка ...)
Вторая половина - "ну так что же тогда делать?.."
И вот тут я всегда прибегаю к вот такому примеру...
Имеется КОЛЕБАНИЕ уровня воды на поверхности моря-океяна.
Предположим, у вас возникло непреодолимое желание поиметь от этого колебания свою личную выгоду.
И вот тут оказалось, что народ делится на две группы... Одна, немногочисленная, разрабатывает "МЕХАНИЗМЫ", которые "качают энергию" из колебаний в силу особенностей своей конструкции (типа, электрогенераторы на энергии прибоя), где колебание само выполняет необходимую работу.
И другая,.. в которой народ кинулся исследовать "характеристики колебаний" с целью научиться прогнозировать направление изменения уровня воды, дабы принудительно "открыть свои краники" ещё ДО ТОГО, как начнётся ожидаемое движение.
И скажите теперь, что вы о них думаете?..
Люди,.. подумайте,.. в какой вы группе?!.
Ладно, если вы только выясняете, есть в колебаниях зависимости... или нет. Но, даже в этом случае, рациональнее СНАЧАЛА, в составе первой группы, заиметь себе рабочий "механизм-генератор",.. и только потом, пока тот "качает" вам прибыль, "развлекать" себя поисками зависимостей.
Нулевая, поскольку, нет никаких предпосылок, чтобы сдвинуть ее.
Нулевая, поскольку, нет никаких предпосылок, чтобы сдвинуть ее.
Это - первая половина дела. (доброго всем здоровьичка ...)
Вторая половина - "ну так что же тогда делать?.."
И вот тут я всегда прибегаю к вот такому примеру...
Имеется КОЛЕБАНИЕ уровня воды на поверхности моря-океяна.
Предположим, у вас возникло непреодолимое желание поиметь от этого колебания свою личную выгоду.
И вот тут оказалось, что народ делится на две группы... Одна, немногочисленная, разрабатывает "МЕХАНИЗМЫ", которые "качают энергию" из колебаний в силу особенностей своей конструкции (типа, электрогенераторы на энергии прибоя), где колебание само выполняет необходимую работу.
И другая,.. в которой народ кинулся исследовать "характеристики колебаний" с целью научиться прогнозировать направление изменения уровня воды, дабы принудительно "открыть свои краники" ещё ДО ТОГО, как начнётся ожидаемое движение.
И скажите теперь, что вы о них думаете?..
Люди,.. подумайте,.. в какой вы группе?!.
Ладно, если вы только выясняете, есть в колебаниях зависимости... или нет. Но, даже в этом случае, рациональнее СНАЧАЛА, в составе первой группы, заиметь себе рабочий "механизм-генератор",.. и только потом, пока тот "качает" вам прибыль, "развлекать" себя поисками зависимостей.
Для такого случая у меня тоже наработан примерчик...
Берём смывной бачок унитаза.
Разработчик клапана подачи воды ПРОГНОЗИРОВАЛ, что уровень воды в бачке будет изменяться.
Теперь - клапан.
Когда уже он изготовлен, собран и установлен, куда положено - ПРОГНОЗИРУЕТ ЛИ клапан будущее изменение уровня воды?.. Или он уже тупо РЕАГИРУЕТ на происходящее?
И является ли "прогноз", который сделал разработчик, аналогом того вида прогнозирования, о котором мы ведём речь на Форексе?
Для такого случая у меня тоже наработан примерчик...
Берём смывной бачок унитаза.
Разработчик клапана подачи воды ПРОГНОЗИРОВАЛ, что уровень воды в бачке будет изменяться.
Теперь - клапан.
Когда уже он изготовлен, собран и установлен, куда положено - ПРОГНОЗИРУЕТ ЛИ клапан будущее изменение уровня воды?.. Или он уже тупо РЕАГИРУЕТ на происходящее?
И является ли "прогноз", который сделал разработчик, аналогом того вида прогнозирования, о котором мы ведём речь на Форексе?
Эххх...сколько скооолько мнений)) Товарищи у меня есть рабочие роботы которые зарабатывают не со 100000 а с 300-800$ около 450-650$ . Мне нафиг не нужны ваши ценные мнения про бочонки и прочую фигню Я долгое время изучал на рынке ФИЗИКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ... прогнозирование используется не с пустого места это во первых. во вторых используются методы которые приближают вероятность прибыли к 100%. 85% минимум что может дать. Я хочу чтобы мне ответили только те кто интересуется заработком прибыли, а не пустыми рассуждениями. Дц можно обмануть на их же поле. но для этого понадобится обманывать не один а сразу 10-15 ДЦ. Ну конечно же из вас об этом никто не думал! Да и вообще какие еще пересечения все абсолютно все стандартные индикаторы не работают по одной причине: ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ УЖЕ ОБРАЗОВАВШИЙСЯ ТРЕНД ! вот и вся ересь) Не будет у вас ни фига работать пока вы работаете 1. со стоплоссами 2. одним ордером 3. на одном ДЦ. у меня есть реальные стратегии взращенные годами. И работающие с расчетом на 10 лет вперед. Я прежде чем делать прогнозирование изучал фундаментальные свойства рынка только на H1 M1 D1 . так как только эти таймфреймы показывают реальную картину движения каждый для стратегии своего типа. прогнозирование уважаемые - это 45-60% всего что нужно. остальное многие никогда не поймут так как для этого нужно создавать роботов. ЖДУ толковых предложений побеседовать. НО ДЛЯ НАЧАЛА Я СРАЗУ СМОГУ ПОНЯТЬ КТО СПОСОБЕН РАБОТАТЬ НА МОЕМ УРОВНЕ: "ПОЧЕМУ НА М1 ВЕРОЯТНОСТЬ СЛИТЬ ВЫШЕ ЧЕМ НА Н1?" КТО ОТВЕТИТ ПРАВИЛЬНО (У МЕНЯ ЗАЙМЕТ ЭТОТ ОТВЕТ НА 2-3 ЛИСТАХ А4) С ТЕМ Я И БУДУ РАБОТАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ИЗВИНИТЕ ИЩИТЕ СВОИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ!
ЗАЧЕМ ЭТО МНЕ НУЖНО СПРОСЯТ САМЫЕ ОДАРЕННЫЕ:) - ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ СО 450-650 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ НА 1200-3000 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ С ТОГО ЖЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕПОЗИТА А ТАК КАК ДЦ МНОГО НАДО ИХ ВСЕХ КОНТРОЛИТЬ. + КОНТРАКТЫ ВСЕ ИХ ДЕРЖАТЬ В ГОЛОВЕ ЧТОБЫ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ ПОСТАВИТЬ ДЦ НА МЕСТО ТРУДНОВАТО + УЗНАЕТЕ РЕАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИХ ПРИНЦИПЫ МНЕ НИ К ЧЕМУ ХРАНИТЬ ВСЕ В ТАЙНЕ. Я ТОЛЬКО РАБОЧИЙ КОД НЕ ДАМ А ПРИНЦИП ОБЬЯСНЮ. ВСЕ.
Для такого случая у меня тоже наработан примерчик...
Берём смывной бачок унитаза.
Разработчик клапана подачи воды ПРОГНОЗИРОВАЛ, что уровень воды в бачке будет изменяться.
Теперь - клапан.
Когда уже он изготовлен, собран и установлен, куда положено - ПРОГНОЗИРУЕТ ЛИ клапан будущее изменение уровня воды?.. Или он уже тупо РЕАГИРУЕТ на происходящее?
И является ли "прогноз", который сделал разработчик, аналогом того вида прогнозирования, о котором мы ведём речь на Форексе?
Хороший пример. Но оч. примитивный.
Открываем книгу Н.Винера "Кибернетика", аж 1948г.(кстати, советую почитать). Системы управления зенитным огнем. Должны ли системы управления огнем прогнозировать будущее положения самолета, с учетом того, что самолет может совершать противозенитные маневры, да и вообще намерения самолета и его будущее поведение неизвестны.
ЗЫ уже тогда скорости самолета и снаряда были сравнимы, и стреляли не в самолет, а в предполагаемую точку встречи.
Хороший пример. Но оч. примитивный...
Конечно примитивный . В этом его и плюс