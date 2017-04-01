Прогнозирование - страница 4
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Если бы зависимостей было столько, сколько Вы говорите, то Вы бы плюнуть не могли, чтобы не попасть на трейдера-миллиардера.
А так - увы...
Зависимость от желания объектов купить или продать очень высока, но есть границы их возможностей.
Фильтрация тут не поможет. Вы путаетесь с помощью фильтрации убрать низкочастотные либо высокочастотные составляющие спектра сигнала которым является сам шум. После фильтрации вы получается в чистом виде набор гармоник которые приведут в любом случае к неправильно прогнозу, за исключением того - если сам процесс и есть именно те самые гармоники
Разговор очередной раз грозит уйти в пучину оторванных от реальности математических упражнений
Для того, чтобы прогноз был возможен, Вы должны либо знать, что причина "А" влечёт за собой, например, РОСТ котировки, либо получить статистику, демонстрирующую, что, после возникновения ситуации "Б", происходит, например, ПАДЕНИЕ в отличном от 50-ти процентах случаев (пусть даже не понимая причин).
А насчет зависимостей, в их поиске нет необходимости, главное связать все показатели цен друг с другом, чем сильнее связи тем лучше прогноз.
То есть, Вы утверждаете, что НАПРАВЛЕНИЕ движения котировки в следующую минуту зависит от значений каких-то конкретных показателей?..
Разговор очередной раз грозит уйти в пучину оторванных от реальности математических упражнений
Для того, чтобы прогноз был возможен, Вы должны либо знать, что причина "А" влечёт за собой, например, РОСТ котировки, либо получить статистику, демонстрирующую, что, после возникновения ситуации "Б", происходит, например, ПАДЕНИЕ в отличном от 50-ти процентах случаев (пусть даже не понимая причин).
Вы перешли в область причин, которая представляет собой ничто иное как фундаментальный анализ, а не технический.
То есть, Вы утверждаете, что НАПРАВЛЕНИЕ движения котировки в следующую минуту зависит от значений каких-то конкретных показателей?..
В техническом анализе - да, поскольку расчет идет строго с числами.
Зависимость от желания объектов купить или продать очень высока, но есть границы их возможностей.
Это - абсолютно пустое утверждение ...
На его основании Вы не имеете возможности сделать ни малейшего прогноза.
Будьте добры по-подробнее, если возможно...
Вы перешли в область причин, которая представляет собой ничто иное как фундаментальный анализ, а не технический.
А разве они не взаимосвязаны?
Это - абсолютно пустое утверждение ...
На его основании Вы не имеете возможности сделать ни малейшего прогноза.
Будьте добры по-подробнее, если возможно...
Границы возможностей и есть точки разворота.
А разве они не взаимосвязаны?
Технический анализ построен на математической основе, фундаментальный же нет. В фундаментальном анализе для принятия решения собирается информация о выступлениях, публикациях, слухах и так далее.
dimozg:
Вы перешли в область причин,..
В техническом анализе - да, поскольку расчет идет строго с числами.
Я перешёл в область реальности: чтобы иметь возможность сделать прогноз, Вы должны либо знать ЗАВИСИМОСТЬ, либо иметь статистику, показывающую, что после некоторой ситуации, описываемой набором признаков, цена, В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, ведёт себя так, а не иначе