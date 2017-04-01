Прогнозирование - страница 6

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski:
Вот видите, вы уже вывели одну закономерность. Дальше больше.)

 
prikolnyjkent:


Ну...

А о каком прогнозе Вы собираетесь вести речь в условиях случайного процесса? (случайность, в данном случае, подразумевается в качестве "отсутствия данных о закономерностях"... тупо - неосведомлённость простого смертного трейдера)


А Вы хотите сказать, что все процессы с которыми вы имеете дело не случайны? И все эти процессы закономерны?
 
dimozg:

А Вы хотите сказать, что все процессы с которыми вы имеете дело не случайны? И все эти процессы закономерны?

Стабильность видимого нами окружающего мира - весьма серьёзное этому подтверждение 
 
prikolnyjkent:


Ну...

А о каком прогнозе Вы собираетесь вести речь в условиях случайного процесса? (случайность, в данном случае, подразумевается в качестве "отсутствия данных о закономерностях"... тупо - неосведомлённость простого смертного трейдера)

Случайность процесса никоим образом не препятствует его прогнозированию. Вы знаете какую песню будут крутить на Рок-ФМ через 5 минут? Процесс для вас случайный. А вот диджею это известно уже как минимум полчаса назад - процесс детерминированный. Случайный-неслучайный - понятия оч размытые.
 
prikolnyjkent:

Стабильность видимого нами окружающего мира - весьма серьёзное этому подтверждение 

Согласен. Только одна частичка в совершенно пустом пространстве может позволить себе роскошь свободы.
 
prikolnyjkent:

Стабильность видимого нами окружающего мира - весьма серьёзное этому подтверждение 

Мир переменчив, случаен, не предсказуем. Никто не знает что будет дальше. Но лучше иметь хоть что - то в его математическом приближении чем ничего.
 
dimozg:
Если не матанализ, то что же там стоит? )))
Я уже написал - религиозное учение. Где вы там увидели матанализ? Для лиц с 6-ю классами м.б это и мат.анализ.
 
Yuriy Asaulenko:
Случайность процесса никоим образом не препятствует его прогнозированию...

А вот это - уже интересненько 
Ну-ка ну-ка,.. и как Вы это себе видите?.. 
 
Yuriy Asaulenko:
Случайность процесса никоим образом не препятствует его прогнозированию. Вы знаете какую песню будут крутить на Рок-ФМ через 5 минут? Процесс для вас случайный. А вот диджею это известно уже как минимум полчаса назад - процесс детерминированный. Случайный-неслучайный - понятия оч размытые.

Угадать песню вероятность 1 к 100000 а направление движения цены?
 
prikolnyjkent:

А вот это - уже интересненько 
Ну-ка ну-ка,.. и как Вы это себе видите?.. 

Не препятствует. Это решатся с помощью организованной взаимосвязи между ценами во временном ряде. Примером может служить использование вейвлета
1234567891011
Новый комментарий