Прогнозирование - страница 6
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Вот видите, вы уже вывели одну закономерность. Дальше больше.)
Ну...
А о каком прогнозе Вы собираетесь вести речь в условиях случайного процесса? (случайность, в данном случае, подразумевается в качестве "отсутствия данных о закономерностях"... тупо - неосведомлённость простого смертного трейдера)
А Вы хотите сказать, что все процессы с которыми вы имеете дело не случайны? И все эти процессы закономерны?
А Вы хотите сказать, что все процессы с которыми вы имеете дело не случайны? И все эти процессы закономерны?
Стабильность видимого нами окружающего мира - весьма серьёзное этому подтверждение
Ну...
А о каком прогнозе Вы собираетесь вести речь в условиях случайного процесса? (случайность, в данном случае, подразумевается в качестве "отсутствия данных о закономерностях"... тупо - неосведомлённость простого смертного трейдера)
Стабильность видимого нами окружающего мира - весьма серьёзное этому подтверждение
Согласен. Только одна частичка в совершенно пустом пространстве может позволить себе роскошь свободы.
Стабильность видимого нами окружающего мира - весьма серьёзное этому подтверждение
Мир переменчив, случаен, не предсказуем. Никто не знает что будет дальше. Но лучше иметь хоть что - то в его математическом приближении чем ничего.
Если не матанализ, то что же там стоит? )))
Случайность процесса никоим образом не препятствует его прогнозированию...
А вот это - уже интересненько
Ну-ка ну-ка,.. и как Вы это себе видите?..
Случайность процесса никоим образом не препятствует его прогнозированию. Вы знаете какую песню будут крутить на Рок-ФМ через 5 минут? Процесс для вас случайный. А вот диджею это известно уже как минимум полчаса назад - процесс детерминированный. Случайный-неслучайный - понятия оч размытые.
Угадать песню вероятность 1 к 100000 а направление движения цены?
А вот это - уже интересненько
Ну-ка ну-ка,.. и как Вы это себе видите?..
Не препятствует. Это решатся с помощью организованной взаимосвязи между ценами во временном ряде. Примером может служить использование вейвлета