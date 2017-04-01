Прогнозирование - страница 7

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Uladzimir Izerski:

Угадать песню вероятность 1 к 100000 а направление движения цены?

Неправильно. Если вы часто слушаете Рок-ФМ вероятность становится значительно больше. Точно так-же и направление движения.

Кто-то сказал про 50/50 на рынке. Так на рынке 0.5 оч неплохая вероятность. В покере вообще 1/6-1/9, и люди на этом неплохо зарабатывают.)

 
Yuriy Asaulenko:

Неправильно. Если вы часто слушаете Рок-ФМ вероятность становится значительно больше. Точно так-же и направление движения.

Кто-то сказал про 50/50 на рынке. Так на рынке 0.5 оч неплохая вероятность. В покере вообще 1/6-1/9, и люди на этом неплохо зарабатывают.)


Играю в покер довольно успешно даже с такой вероятностью. 
 
Uladzimir Izerski:

Играю в покер довольно успешно даже с такой вероятностью. 
Я тоже, иногда. И вроде  неплохо.)
 
dimozg:

... Это решатся с помощью организованной взаимосвязи между ценами во временном ряде...


Поясните...

Вы предлагаете ПОДМЕНИТЬ нашу неинформированность о реальной ситуации у маркетмейкеров искусственно "приклеенной" мат. функцией?..

Да этой склейке будет грош цена даже в случае, если поведение цены и функции будут некоторое время совпадать... Ибо, совпадение это будет чистой случайностью.

Мейкер не станет смотреть на "временной ряд". Он просто направит цену за лосями 


 
prikolnyjkent:


Поясните...

Вы предлагаете ПОДМЕНИТЬ нашу неинформированность о реальной ситуации у маркетмейкеров искусственно "приклеенной" мат. функцией?..

Да этой склейке будет грош цена даже в случае, если поведение цены и функции будут некоторое время совпадать... Ибо, совпадение это будет чистой случайностью.

Мейкер не станет смотреть на "временной ряд". Он просто направит цену за лосями 



Нет никакой подмены. Вейвлет - не приклеенная функция, а реальный математический анализ . Данный инструмент широко используется и делает огромные успехи.
 
prikolnyjkent:


Мейкер не станет смотреть на "временной ряд". Он просто направит цену за лосями 

На счет мейкеров вы сильно заблуждаетесь. А вот ДЦ реально может - им это не стоит ни копейки.
 
dimozg:

Нет никакой подмены. Вейвлет - не приклеенная функция, а реальный математический анализ . Данный инструмент широко используется и делает огромные успехи.

И вводит многих в глубокое заблуждение в надежде на его непоколебимое преимущество.
 
dimozg:

Нет никакой подмены. Вейвлет - не приклеенная функция, а реальный математический анализ . Данный инструмент широко используется и делает огромные успехи.


Анализ может показать только то, что реально существует.

А мы, по факту, имеем ситуацию, когда мейкеру, чтобы не переживать за свои бабки, достаточно просто двигать цену СЛУЧАЙНЫМ образом... и всё...
Спред исправно сделает всю нужную работу по изыманию средств у людей, выбравших путь прогнозирования 

(эх, жаль уходить,.. но спать придётся. Благодарю всех за приятную беседу . До завтра...)


 
Uladzimir Izerski:

И вводит многих в глубокое заблуждение в надежде на его непоколебимое преимущество.

Пробелы есть везде, достоинства тоже. 
 
Uladzimir Izerski:

И вводит многих в глубокое заблуждение в надежде на его непоколебимое преимущество.
Эт точно.
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