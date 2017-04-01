Прогнозирование - страница 7
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Угадать песню вероятность 1 к 100000 а направление движения цены?
Неправильно. Если вы часто слушаете Рок-ФМ вероятность становится значительно больше. Точно так-же и направление движения.
Кто-то сказал про 50/50 на рынке. Так на рынке 0.5 оч неплохая вероятность. В покере вообще 1/6-1/9, и люди на этом неплохо зарабатывают.)
Неправильно. Если вы часто слушаете Рок-ФМ вероятность становится значительно больше. Точно так-же и направление движения.
Кто-то сказал про 50/50 на рынке. Так на рынке 0.5 оч неплохая вероятность. В покере вообще 1/6-1/9, и люди на этом неплохо зарабатывают.)
Играю в покер довольно успешно даже с такой вероятностью.
Играю в покер довольно успешно даже с такой вероятностью.
... Это решатся с помощью организованной взаимосвязи между ценами во временном ряде...
Поясните...
Вы предлагаете ПОДМЕНИТЬ нашу неинформированность о реальной ситуации у маркетмейкеров искусственно "приклеенной" мат. функцией?..
Да этой склейке будет грош цена даже в случае, если поведение цены и функции будут некоторое время совпадать... Ибо, совпадение это будет чистой случайностью.
Мейкер не станет смотреть на "временной ряд". Он просто направит цену за лосями
Поясните...
Вы предлагаете ПОДМЕНИТЬ нашу неинформированность о реальной ситуации у маркетмейкеров искусственно "приклеенной" мат. функцией?..
Да этой склейке будет грош цена даже в случае, если поведение цены и функции будут некоторое время совпадать... Ибо, совпадение это будет чистой случайностью.
Мейкер не станет смотреть на "временной ряд". Он просто направит цену за лосями
Нет никакой подмены. Вейвлет - не приклеенная функция, а реальный математический анализ . Данный инструмент широко используется и делает огромные успехи.
Мейкер не станет смотреть на "временной ряд". Он просто направит цену за лосями
Нет никакой подмены. Вейвлет - не приклеенная функция, а реальный математический анализ . Данный инструмент широко используется и делает огромные успехи.
И вводит многих в глубокое заблуждение в надежде на его непоколебимое преимущество.
Нет никакой подмены. Вейвлет - не приклеенная функция, а реальный математический анализ . Данный инструмент широко используется и делает огромные успехи.
Анализ может показать только то, что реально существует.
А мы, по факту, имеем ситуацию, когда мейкеру, чтобы не переживать за свои бабки, достаточно просто двигать цену СЛУЧАЙНЫМ образом... и всё...
Спред исправно сделает всю нужную работу по изыманию средств у людей, выбравших путь прогнозирования
(эх, жаль уходить,.. но спать придётся. Благодарю всех за приятную беседу . До завтра...)
И вводит многих в глубокое заблуждение в надежде на его непоколебимое преимущество.
Пробелы есть везде, достоинства тоже.
И вводит многих в глубокое заблуждение в надежде на его непоколебимое преимущество.