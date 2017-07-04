Синхронизация МТ4 на разных компах
Здравствуйте!
Ситуация: есть два компа (дома и на работе), на каждом стоит одинаковая копия МТ4, каждый раз записываю на флешку весь каталог терминала и обновляю изменившиеся файлы (кроме *.hst) на другом компе. Это для того, чтобы и дома и на работе был одинаковый вид графиков, настройки и пр.
Оба компа имеют одинаковое имя, одинаковое название пользователя, МТ4 находятся в папках с одинаковыми путями (C:\MetaTrader\), даже метку тома диска С: сделал одинаковой специальной программой. Все Ок, кроме отображения полученных писем почты. Т.е. на домашнем компе показывает только полученные именно на нем, а на работе соотв. те. которые на работе. Пробовал заменить/оставить accounts.ini - эффекта нет.
Вопрос: можно как-то решить эту проблему? Т.е. чтобы копия МТ4 полностью переносилась адекватно с компа на комп и все данные, настройки и почта отображались бы одинаково?
Вариант портабельности на флешке знаю, не устраивает. Надо ли таскать accounts.ini и заменять его или он должен на каждом компе оставаться своим? Но тогда наверно вопрос по почте не решится? Или еще другие файлы тут задействованы?
Ключ /portable спасает. Не на флэшке, просто чтобы каталоги данных были не в многобуквенном труднонаходимом каталоге в папке пользователей винды, а в папке где терминал. Без этого ключа вы терминал скидываете в C:\MetaTrader\ но вот ведь сюрприз, терминал скидывает весь каталог данных по умолчанию в c:\users\blah-blah-blah\Roaming.
И очень много раз уже повторено, важные пользовательские данные на системный диск НЕ ПИСАТЬ! Ибо в случае чего геморрой с восстановлением огроменный. Это должно быть уже в инстинктах, безусловным рефлексом вбито. Если всё же лень разделять единственный жесткий диск или жаба душит покупать второй, что правильнее, то резервные копии важных данных на внешние носители обязательны, да почаще.
Ключ /portable спасает.
Не спасает. Пробовал с ним, никакого эффекта, письма с другого компа так же не видны.
Не на флэшке, просто чтобы каталоги данных были не в многобуквенном труднонаходимом каталоге в папке пользователей винды, а в папке где терминал. Без этого ключа вы терминал скидываете в C:\MetaTrader\ но вот ведь сюрприз, терминал скидывает весь каталог данных по умолчанию в c:\users\blah-blah-blah\Roaming.
И очень много раз уже повторено, важные пользовательские данные на системный диск НЕ ПИСАТЬ! Ибо в случае чего геморрой с восстановлением огроменный. Это должно быть уже в инстинктах, безусловным рефлексом вбито. Если всё же лень разделять единственный жесткий диск или жаба душит покупать второй, что правильнее, то резервные копии важных данных на внешние носители обязательны, да почаще.
Вопрос не в этом, это другая тема... Как переносить копию терминала с компа на комп, со 100% сохранением всех настроек, отображения писем и пр.??? Ну или пусть разработчики ответят, что такое в принципе не возможно. Хотя, как же тогда работает ключ /portable (когда терминал на флешке), ведь это автоматом предполагает, что флешка с терминалом вставляется в разные компы... Я думаю, при этом все должно быть одинаково, все письма должны быть видны, не важно где когда флешка стояла и на каком компе каждое письмо было получено.
Вопрос не в этом, это другая тема... Как переносить копию терминала с компа на комп, со 100% сохранением всех настроек, отображения писем и пр.??? Ну или пусть разработчики ответят, что такое в принципе не возможно. Хотя, как же тогда работает ключ /portable (когда терминал на флешке), ведь это автоматом предполагает, что флешка с терминалом вставляется в разные компы... Я думаю, при этом все должно быть одинаково, все письма должны быть видны, не важно где когда флешка стояла и на каком компе каждое письмо было получено.
Почта счёта и пароли принципиально не переносятся на другой комп, да даже на другую учётную запись пользователя виндовс на том же компе, по-моему.. Там завязано на железо и ОС, а не на файлы настроек терминала.
Здравствуйте!
Ситуация: есть два компа (дома и на работе), на каждом стоит одинаковая копия МТ4, каждый раз записываю на флешку весь каталог терминала и обновляю изменившиеся файлы (кроме *.hst) на другом компе. Это для того, чтобы и дома и на работе был одинаковый вид графиков, настройки и пр.
Оба компа имеют одинаковое имя, одинаковое название пользователя, МТ4 находятся в папках с одинаковыми путями (C:\MetaTrader\), даже метку тома диска С: сделал одинаковой специальной программой. Все Ок, кроме отображения полученных писем почты. Т.е. на домашнем компе показывает только полученные именно на нем, а на работе соотв. те. которые на работе. Пробовал заменить/оставить accounts.ini - эффекта нет.
Вопрос: можно как-то решить эту проблему? Т.е. чтобы копия МТ4 полностью переносилась адекватно с компа на комп и все данные, настройки и почта отображались бы одинаково?
Вариант портабельности на флешке знаю, не устраивает. Надо ли таскать accounts.ini и заменять его или он должен на каждом компе оставаться своим? Но тогда наверно вопрос по почте не решится? Или еще другие файлы тут задействованы?
1. Кроме файлов *.hst или кроме всей папки history?
2. Почта находится в папке history следовательно если заменяется всё кроме каталога history, то...
3. Я это не проверял, но не удивлюсь если почта шифруется в зависимости от железа и соответственно на другом компе не будет отображаться.
Здравствуйте!
Ситуация: есть два компа (дома и на работе), на каждом стоит одинаковая копия МТ4, каждый раз записываю на флешку весь каталог терминала и обновляю изменившиеся файлы (кроме *.hst) на другом компе. Это для того, чтобы и дома и на работе был одинаковый вид графиков, настройки и пр.
Оба компа имеют одинаковое имя, одинаковое название пользователя, МТ4 находятся в папках с одинаковыми путями (C:\MetaTrader\), даже метку тома диска С: сделал одинаковой специальной программой. Все Ок, кроме отображения полученных писем почты. Т.е. на домашнем компе показывает только полученные именно на нем, а на работе соотв. те. которые на работе. Пробовал заменить/оставить accounts.ini - эффекта нет.
Вопрос: можно как-то решить эту проблему? Т.е. чтобы копия МТ4 полностью переносилась адекватно с компа на комп и все данные, настройки и почта отображались бы одинаково?
Вариант портабельности на флешке знаю, не устраивает. Надо ли таскать accounts.ini и заменять его или он должен на каждом компе оставаться своим? Но тогда наверно вопрос по почте не решится? Или еще другие файлы тут задействованы?
п.1 - использовать ключ /portable в обеих инсталляциях
п.2 - перед копированием файлов ВЫКЛЮЧИТЬ MT4/5 на ОБОИХ компах. hint: некоторые данные, в частности почта, выгружаются в файлы только при остановке MT (может и время от времени тоже).
должно прокатывать
А если просто метак с ключем /portable держать на флешке ?
тогда даже копировать ничего не надо. Вынул и пошёл домой.
Проблема синхронизации настроек терминала полностью решена в MetaTrader 5 через MQL5 Storage.
Весь раздел Profiles, включающий в себя чарты, списки символов, шаблоны и настройки тестера, является частью репликации данных.
Достаточно на одном компьютере сохранять настройки, а на другом восстанавливать. В дополнение вы получаете версионность настроек и можете откатиться назад на любую версию.
тогда даже копировать ничего не надо. Вынул и пошёл домой.
У флешки ограничен ресурс - терминал много пишет. И быстродействие мало. Лучше внешний диск вроде этого с винчестером 2,5 дюйма от ноутбука. Этот 250 Гб
1. Кроме файлов *.hst или кроме всей папки history?
2. Почта находится в папке history следовательно если заменяется всё кроме каталога history, то...
3. Я это не проверял, но не удивлюсь если почта шифруется в зависимости от железа и соответственно на другом компе не будет отображаться.
Кроме *.hst разумеется, как я и написал изначально. То, что почта в хистори лежит - это я знаю. И да, похоже на то, что шифруется от железа...
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Здравствуйте!
Ситуация: есть два компа (дома и на работе), на каждом стоит одинаковая копия МТ4, каждый раз записываю на флешку весь каталог терминала и обновляю изменившиеся файлы (кроме *.hst) на другом компе. Это для того, чтобы и дома и на работе был одинаковый вид графиков, настройки и пр.
Оба компа имеют одинаковое имя, одинаковое название пользователя, МТ4 находятся в папках с одинаковыми путями (C:\MetaTrader\), даже метку тома диска С: сделал одинаковой специальной программой. Все Ок, кроме отображения полученных писем почты. Т.е. на домашнем компе показывает только полученные именно на нем, а на работе соотв. те. которые на работе. Пробовал заменить/оставить accounts.ini - эффекта нет.
Вопрос: можно как-то решить эту проблему? Т.е. чтобы копия МТ4 полностью переносилась адекватно с компа на комп и все данные, настройки и почта отображались бы одинаково?
Вариант портабельности на флешке знаю, не устраивает. Надо ли таскать accounts.ini и заменять его или он должен на каждом компе оставаться своим? Но тогда наверно вопрос по почте не решится? Или еще другие файлы тут задействованы?