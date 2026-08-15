Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 79
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Я хотел бы получить время сервера в соответствии с GMT.
Вы это и получаете, когда запускаете скрипт. Там специально выводятся два значения: TimeGMT и TimeServerGMT, чтобы можно было проконтролировать, что они совпадают.
Если совпадают - ошибки нет, иначе - ошибка есть.
You get this when you run the script. Two values are specially output there: TimeGMT and TimeServerGMT, so that you can check that they match.
If they coincide, there is no error, otherwise there is a mistake.
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fxsaber, 2018.03.31 09:24
У sparam есть ограничение по длине. Вы его учли?
У sparam есть ограничение по длине.
Да, 128 байтов.
Вы его учли?
Нет, по нему и видно это. Пример sparam приведен, как один из вариантов применения string-хранения.
Можно усложнить код (кусками отправить), но тогда будет потеряна наглядность.
Боюсь, без конкретного примера конструктива не выйдет.
Выдаёт вот такую картину:
И вот установщик мт4 со сдвигом работы GMT+2
Ожидал увидеть TimeServer = 2018.04.01 05:54:26
Выдаёт вот такую картину:
На всякий случай сообщите название Торгового сервера.
ЗЫ TradersWay-Demo.
Отрабатывает правильно
Возможно, у Вас этого нет
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
На всякий случай сообщите название Торгового сервера.
ЗЫ TradersWay-Demo.
Отрабатывает правильно
Возможно, у Вас этого нет
Возможно и нет. У меня её скорее всего нет ни в одном терминале, Я никогда не переключаю тайм ниже М15Хорошо, буду разбираться ещё.
Возможно и нет. У меня её скорее всего нет ни в одном терминале, Я никогда не переключаю тайм ниже М15
Сделайте так
Сделайте так
Сделал, показало не бред. Смущает то, что сдвиг скорее всего должен быть -720
P.S. Ну и опять-же, это Я знаю что сдвиг +2 часа - написано на сайте, но робот этого не знает.
Если запустить советник на графике, как это сделано, то вряд-ли получим на выходе требуемый результат: "Узнать текущее время сервера TimeServer()" Я его так и не получил правильное, может что делаю не так.
Здесь наверное без внедрения функции разработчиками в терминал не обойтись?