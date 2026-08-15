Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 78

Новый комментарий
 
Andrey Khatimlianskii:

Удалил произвольный участок, длиной в несколько дней, и запустил цикл, начиная от текущего времени, в историю, пока не наткнулся на некорректный сдвиг.

Извините, что без кода, на коленке собрал для частного случая.

Боюсь, без конкретного примера конструктива не выйдет.

 
fxsaber:

ЗЫ Стало интересно, поэтому прогнал все демо, что были под рукой. Без ошибок.

Смотрели текущее время или пробежались по истории?

 
fxsaber:

Боюсь, без конкретного примера конструктива не выйдет.

К сожалению, сейчас не готов предоставить воспроизводимый пример.

 
Andrey Khatimlianskii:

Смотрели текущее время или пробежались по истории?

Текущее. Доскональную проверку по истории не делал.

 
fxsaber:

Текущее. Доскональную проверку по истории не делал.

Доскональную не нужно, простое удаление части истории и цикл в глубину быстро даст ответ.

Постараюсь подготовить пример для воспроизведения, но позже.

 
Andrey Khatimlianskii:

Доскональную не нужно, простое удаление части истории и цикл в глубину быстро даст ответ.

Метод основан на анализе последнего и первого бара торговой недели. Поэтому удаление кусков не должно влиять на результат.

Постараюсь подготовить пример для воспроизведения, но позже.

Интересно будет посмотреть.

 
fxsaber:
Для форекса можно переделать этот код с четверки

This code is not working as expected.

2018.03.30 18:31:01.788    170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788    170953 NZDCHF,Daily: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01


 
Alain Verleyen:

This code is not working as expected.

2018.03.30 18:31:01.788    170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788    170953 NZDCHF,Daily: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01

Вы показали, что код отработал идеально! TimeServerGMT совпадает с TimeGMT.

 
Alain Verleyen:

This code is not working as expected.

2018.03.30 18:31:01.788    170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788    170953 NZDCHF,Daily: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01


The function of TimeServerGMT() is to find GMT time corresponds to Market Watch time.

 
fxsaber :

Вы показали, что код отработал идеально! TimeServerGMT совпадает с TimeGMT.

Я хотел бы получить время сервера в соответствии с GMT.

1...717273747576777879808182838485...338
Новый комментарий