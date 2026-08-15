Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 78
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Удалил произвольный участок, длиной в несколько дней, и запустил цикл, начиная от текущего времени, в историю, пока не наткнулся на некорректный сдвиг.
Извините, что без кода, на коленке собрал для частного случая.
Боюсь, без конкретного примера конструктива не выйдет.
ЗЫ Стало интересно, поэтому прогнал все демо, что были под рукой. Без ошибок.
Смотрели текущее время или пробежались по истории?
Боюсь, без конкретного примера конструктива не выйдет.
К сожалению, сейчас не готов предоставить воспроизводимый пример.
Смотрели текущее время или пробежались по истории?
Текущее. Доскональную проверку по истории не делал.
Текущее. Доскональную проверку по истории не делал.
Доскональную не нужно, простое удаление части истории и цикл в глубину быстро даст ответ.
Постараюсь подготовить пример для воспроизведения, но позже.
Доскональную не нужно, простое удаление части истории и цикл в глубину быстро даст ответ.
Метод основан на анализе последнего и первого бара торговой недели. Поэтому удаление кусков не должно влиять на результат.
Постараюсь подготовить пример для воспроизведения, но позже.
Интересно будет посмотреть.
Для форекса можно переделать этот код с четверки
This code is not working as expected.
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01
This code is not working as expected.
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01
Вы показали, что код отработал идеально! TimeServerGMT совпадает с TimeGMT.
This code is not working as expected.
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01
The function of TimeServerGMT() is to find GMT time corresponds to Market Watch time.
Вы показали, что код отработал идеально! TimeServerGMT совпадает с TimeGMT.
Я хотел бы получить время сервера в соответствии с GMT.