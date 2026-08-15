Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 82
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пожалуйста:
Речь изначально идет об этой строке
Речь изначально идет об этой строке
А я как раз об общем подходе. Люди смотрят и на подсознательном уровне усваивают, что так и должно быть. А потом: "MQL5 сложнее, чем MQL4, потому что кучу проверок нужно делать". Буквально сегодня в какой-то теме читал подобное высказывание.
А я как раз об общем подходе. Люди смотрят и на подсознательном уровне усваивают, что так и должно быть. А потом: "MQL5 сложнее, чем MQL4, потому что кучу проверок нужно делать". Буквально сегодня в какой-то теме читал подобное высказывание.
Ветка не для новичков совсем.
Ветка не для новичков совсем.
Блажен, кто верует. Буквально 10 минут назад здесь был вопрос от новичка, который, скорее всего, прочитал ветку. Артем перенес его вопрос в другую ветку. Думаете, таких мало? К сожалению, нет. Контролировать это мы не можем.
Блажен, кто верует. Буквально 10 минут назад здесь был вопрос от новичка, который, скорее всего, прочитал ветку. Артем перенес его вопрос в другую ветку. Думаете, таких мало? К сожалению, нет. Контролировать это мы не можем.
Еще раз, ветка не для новичков. Действия модератора именно этим и продиктованы.
Раз ветка не для новичков, ты быть может профессионалы дадут мне тут ответ.
Столкнулся с проблемой невозможности сделать скриншот с определенным числом баров, т.е. левый бар найти легко, а вот как настроить размер скриншота, что б он умещал заданное число баров - не понятно - результат постоянно пляшет в зависимости от зума и полноэкранного режима (F11).
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Раз ветка не для новичков, ты быть может профессионалы дадут мне тут ответ.
Столкнулся с проблемой невозможности сделать скриншот с определенным числом баров, т.е. левый бар найти легко, а вот как настроить размер скриншота, что б он умещал заданное число баров - не понятно - результат постоянно пляшет в зависимости от зума и полноэкранного режима (F11).
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Возьмите идею отсюда.
Возьмите идею отсюда.
Спасибо, но этот скрипт сохраняет так же не верно.
На мониторе у меня ограничение с правой стороны отмечено вертикальной линией, а скрин ушел далеко за эту линию.
Спасибо, но этот скрипт сохраняет так же не верно.
Прочтите мой ответ еще раз. Открываете короткий исходник, разбираетесь и... профит!