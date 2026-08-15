Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 82

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Ihor Herasko:

Пожалуйста:

Речь изначально идет об этой строке

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fxsaber:

Речь изначально идет об этой строке

А я как раз об общем подходе. Люди смотрят и на подсознательном уровне усваивают, что так и должно быть. А потом: "MQL5 сложнее, чем MQL4, потому что кучу проверок нужно делать". Буквально сегодня в какой-то теме читал подобное высказывание.

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5".
 
Ihor Herasko:

А я как раз об общем подходе. Люди смотрят и на подсознательном уровне усваивают, что так и должно быть. А потом: "MQL5 сложнее, чем MQL4, потому что кучу проверок нужно делать". Буквально сегодня в какой-то теме читал подобное высказывание.

Ветка не для новичков совсем.

 
fxsaber:

Ветка не для новичков совсем.

Блажен, кто верует. Буквально 10 минут назад здесь был вопрос от новичка, который, скорее всего, прочитал ветку. Артем перенес его вопрос в другую ветку. Думаете, таких мало? К сожалению, нет. Контролировать это мы не можем. 

 
Ihor Herasko:

Блажен, кто верует. Буквально 10 минут назад здесь был вопрос от новичка, который, скорее всего, прочитал ветку. Артем перенес его вопрос в другую ветку. Думаете, таких мало? К сожалению, нет. Контролировать это мы не можем. 

Еще раз, ветка не для новичков. Действия модератора именно этим и продиктованы.

 

Раз ветка не для новичков, ты быть может профессионалы дадут мне тут ответ.

Столкнулся с проблемой невозможности сделать скриншот с определенным числом баров, т.е. левый бар найти легко, а вот как настроить размер скриншота, что б он умещал заданное число баров - не понятно - результат постоянно пляшет в зависимости от зума и полноэкранного режима (F11).

Помогите, пожалуйста, решить проблему.

 
Aleksey Vyazmikin:

Раз ветка не для новичков, ты быть может профессионалы дадут мне тут ответ.

Столкнулся с проблемой невозможности сделать скриншот с определенным числом баров, т.е. левый бар найти легко, а вот как настроить размер скриншота, что б он умещал заданное число баров - не понятно - результат постоянно пляшет в зависимости от зума и полноэкранного режима (F11).

Помогите, пожалуйста, решить проблему.

Возьмите идею отсюда.

 
fxsaber:

Возьмите идею отсюда.

Спасибо, но этот скрипт сохраняет так же не верно.

На мониторе у меня ограничение с правой стороны отмечено вертикальной линией, а скрин ушел далеко за эту линию.


 
Aleksey Vyazmikin:

Спасибо, но этот скрипт сохраняет так же не верно.

Прочтите мой ответ еще раз. Открываете короткий исходник, разбираетесь и... профит!

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