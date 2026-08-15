Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 73
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По цене закрытия найти свечу в независшем ДЦ на истории, у которого вы знаете GMTOffset. Разница между временем свечей даст разницу между ДЦ. Сложите с разницей GMT известного - получите разницу GMT у неизвестного
Времени торгового сервера вы никогда не знаете. Вы знаете только время прихода последней котировки по инструменту.
Свечи часовые скорее всего.
Ну это не серьёзный способ нахождения, идти в какой-то другой терминал.
Какие ещё варианты?
Ну это не серьёзный способ нахождения, идти в какой-то другой терминал.
какие ещё варианты7
позвонить брокеру или посмотреть на сайте
не обязательно терминал. можно, наверное, распарсить графики через Web без захода в другой терминал.
P.S. А какая собственно задачка, где нужно время неизвестного брокера?
позвонить брокеру или посмотреть на сайте
Мне нужно узнать на программном уровне)
Мне нужно узнать на программном уровне)
А какая собственно задачка, где нужно время неизвестного брокера?
А какая собственно задачка, где нужно время неизвестного брокера?
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Vitaly Muzichenko, 2018.03.25 21:34
Но так свечи покажут так-же время сервера.
Предположим, сейчас запустил терминал от любого дилинга, котировок нет, но есть последнее зафиксированное в обзоре рынка 23:58, но с каким сдвигом по GMT он работает - не известно.
Или Я уже туплю, и это можно выяснить очень просто?
P.S. Предположим, Я потерялся во времени и перестал различать день/ночь, дни недели, время.
Как выяснить, что нет котировок потому что выходной, ну или к примеру в четверг котировки не идут, потому что в дилинге завис сервер?
Вижу такое решение, но не вижу как это реализовать, не имея в наличии время торгового сервера:
Запустить таймер и проверять как у нас там с котировками.
Если давненько не менялись - значит или ДЦ завис или четверг или выходные ))
Запустить таймер и проверять как у нас там с котировками.
Если давненько не менялись - значит или ДЦ завис или четверг или выходные ))
Таймер запущен, в наличии есть TimeCurrent(). Но что дальше, с чем сравнивать? Можно в Онтике записывать время последнего тика, и с ним сравнивать.
Другого решения нет?PS. Очень выручила-бы вот такая штука: TimeServer() // время торгового сервера
Таймер запущен, в наличии есть TimeCurrent(). Но что дальше, с чем сравнивать? Можно в Онтике записывать время последнего тика, и с ним сравнивать.
Другого решения нет?PS. Очень выручила-бы вот такая штука: TimeServer() // время торгового сервера
TimeCurrent() внутри OnTimer() показывает время прихода последнего тика из всех инструментов Обзора рынка.
Внутри OnTick() - время последней котировки по текущему символу.
Фиксируете факт изменения в Глобальных переменных.
Ну и при каждом вызове OnTimer() сравниваете.
Если очередной таймер запустился, а время прихода котировки не изменилось - начинаете отсчет времени отсутствия котировок.
Делаете выводы и реагируете.
Кроме того у вас есть котировочные и торговые сессии по каждому инструменту. Оттуда можно узнать торговое сейчас время или нет.
P.S. Насколько я понял вам и не надо времени сервера. Вам надо установить факт отсутствия котировок.
TimeCurrent() внутри OnTimer() показывает время прихода последнего тика из всех инструментов Обзора рынка.
Фиксируете факт изменения в Глобальных переменных.
Ну и при каждом вызове OnTimer() сравниваете.
Если очередной таймер запустился, а время прихода котировки не изменилось - начинаете отсчет времени отсутствия котировок.
Делаете выводы и реагируете.
Кроме того у вас есть котировочные и торговые сессии по каждому инструменту. Оттуда можно узнать торговое сейчас время или нет.
P.S. Насколько я понял вам и не надо времени сервера. Вам надо установить факт отсутствия котировок.
Это очень дорого в плане производительности.
Есть торговые сессии, но там каждый пляшет по своему, они там от фонаря частенько.
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Deals History inside OnTesterPass
Anthony Garot, 2018.03.29 02:34
I dug into this a little more today.
It appears that when using Local Network Farm agents a file cannot be opened in the OnTester() event.
I know OnTester() is firing because data set in OnTester() is passed back to OnTesterPass() from the agents via frames.
So my approach of dumping data to a file from OnTester() only works for Local Agents, not Local Network Farm Agents, and presumably not for MQL5 Cloud Network Agents.