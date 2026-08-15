Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 336
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Вы можете получить список всех праздничных дней в конкретной стране за год.
https://date.nager.at/scalar/#api-version-4/tag/holidays/GET/api/v4/Holidays/{countryCode}/{year}
Отправьте запрос GET с помощью функции WebRequest(), а затем проанализируйте полученный ответ.
Можно создать и сохранить кэш результатов.
Я добавил эти функции в библиотеку TimeUtils (здесь: https://www.mql5.com/ru/code/53970).
Почему версия до сих пор 1.55 от 2024 года?
Хорошее замечание.
Русская версия страницы с исходным кодом не обновляется автоматически вместе с английской версией!
Я обновлю её сейчас, спасибо.
Правка:
Интересно!
Не могу найти кнопку редактирования, есть какие-нибудь идеи?
Пожалуйста, посмотрите в английском разделе:
https://www.mql5.com/ru/code/53970
Хорошее замечание.
Русская версия страницы с исходным кодом не обновляется автоматически вместе с английской версией!
Я обновлю её прямо сейчас, спасибо.
Правка:
Интересно!
Не могу найти кнопку «Редактировать», есть какие-нибудь идеи?
Пожалуйста, посмотрите это в английском разделе:
https://www.mql5.com/ru/code/53970
Каковы условия, при которых я могу использовать ваш код?
По умолчанию общее правило, действующее на всем сайте, гласит:
За пределами данного веб-сайта действует ещё более общее правило по умолчанию в отношении авторского права — даже в тех случаях, когда авторское право явно не оговорено. Исключением из авторского права является ситуация, когда пользователь чужого произведения использует его для создания «существенно отличающегося» произведения, которое считается «новым произведением».
Следует отметить, что доказать, что файл ex5 содержит чужое произведение, практически невозможно. Вероятно, именно поэтому Metaquotes перекладывает бремя доказывания на Пользователя.
Этот код находится в общественном достоянии. Вы можете использовать, изменять, копировать или распространять его без каких-либо ограничений.
Этот код находится в общественном достоянии. Вы можете использовать, изменять, копировать или распространять его без каких-либо ограничений.
Этот код находится в общественном достоянии. Вы можете использовать, изменять, копировать или распространять его без каких-либо ограничений.
Спасибо. На самом деле я взял это с Forge. Не знаю, распространяется ли на него тот же режим лицензирования.
«"[R]eleased into the public domain" означает полную свободу — в любое время, в любом месте и для всех.