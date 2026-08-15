Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 336

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fxsaber #:
Исходя из этого обсуждения, я провел быстрый расчет (это необходимо с точки зрения производительности, так как используется в данном проекте) продолжительности позиции.

Вы можете получить список всех праздничных дней в конкретной стране за год.

https://date.nager.at/scalar/#api-version-4/tag/holidays/GET/api/v4/Holidays/{countryCode}/{year}

Отправьте запрос GET с помощью функции WebRequest(), а затем проанализируйте полученный ответ.

Можно создать и сохранить кэш результатов.

 
amrali #:
Я добавил эти функции в библиотеку TimeUtils (здесь: https://www.mql5.com/ru/code/53970).
Почему до сих пор версия 1.55 от 2024 года?
 
Botan626 #:
Почему версия до сих пор 1.55 от 2024 года?

Хорошее замечание.

Русская версия страницы с исходным кодом не обновляется автоматически вместе с английской версией!

Я обновлю её сейчас, спасибо.

Правка:

Интересно!

Не могу найти кнопку редактирования, есть какие-нибудь идеи?

Пожалуйста, посмотрите в английском разделе:

https://www.mql5.com/ru/code/53970

 
amrali #:

Хорошее замечание.

Русская версия страницы с исходным кодом не обновляется автоматически вместе с английской версией!

Я обновлю её прямо сейчас, спасибо.

Правка:

Интересно!

Не могу найти кнопку «Редактировать», есть какие-нибудь идеи?

Пожалуйста, посмотрите это в английском разделе:

https://www.mql5.com/ru/code/53970

Здравствуйте, Амрали.

Я действительно использовал часть вашего кода, но не могу найти никакой лицензии на него. Каковы условия, при которых я могу использовать ваш код?
 
Dominik Egert #:
Каковы условия, при которых я могу использовать ваш код?

По умолчанию общее правило, действующее на всем сайте, гласит:

4.4. Пользователь не вправе загружать, публиковать или иным образом размещать на сайте www.mql5.com какие-либо материалы, защищенные законодательством об интеллектуальной собственности (включая авторское право, право на товарные знаки и т. д.) или иными правами собственности, без явного разрешения владельца авторского права, права на товарный знак или иного права собственности. Ответственность за подтверждение того, что любые материалы, размещаемые Пользователем на сайте www.mql5.com, не защищены авторским правом, смежными правами или правами третьих лиц, лежит на Пользователе. (https://www.mql5.com/en/about/terms).

За пределами данного веб-сайта действует ещё более общее правило по умолчанию в отношении авторского права — даже в тех случаях, когда авторское право явно не оговорено. Исключением из авторского права является ситуация, когда пользователь чужого произведения использует его для создания «существенно отличающегося» произведения, которое считается «новым произведением».

Следует отметить, что доказать, что файл ex5 содержит чужое произведение, практически невозможно. Вероятно, именно поэтому Metaquotes перекладывает бремя доказывания на Пользователя.

 
Dominik Egert #:
Здравствуйте, Амрали.

Я действительно использовал часть вашего кода, но не могу найти никакой лицензии на него. Каковы условия, при которых я могу использовать ваш код?

Этот код находится в общественном достоянии. Вы можете использовать, изменять, копировать или распространять его без каких-либо ограничений.

 
amrali #:

Этот код находится в общественном достоянии. Вы можете использовать, изменять, копировать или распространять его без каких-либо ограничений.

«[Я]вное разрешение владельца авторских прав...» ☝
 
amrali #:

Этот код находится в общественном достоянии. Вы можете использовать, изменять, копировать или распространять его без каких-либо ограничений.

Спасибо. На самом деле я взял его с forge. Не знаю, распространяется ли он на тех же условиях.
 
Dominik Egert #:
Спасибо. На самом деле я взял это с Forge. Не знаю, распространяется ли на него тот же режим лицензирования.
«"[R]eleased into the public domain" означает полную свободу — в любое время, в любом месте и для всех».
 
Ryan L Johnson #:
«"[R]eleased into the public domain" означает полную свободу — в любое время, в любом месте и для всех.

Я это понимаю и знаю, что такое «общественное достояние». Спасибо.

Так как же мне понимать следующее:


Возможно, мне стоит открыть новую ветку для этого обсуждения.
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