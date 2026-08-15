Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 162
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для структур и классов включающих строки или динамические массивы или ссылки на классы, sizeof() покажет пальцем в небо.
и я его могу понять :-)
Тип стринг в mql очень замудрённый, и до конца не раскрыт в документации.
Но по языку Си можно догадаться, что в тип стринг обёрнут char массив (буфер)
А дальше начинаются танцы с пониманием того, как он работает ))
Тип стринг в mql очень замудрённый, и до конца не раскрыт в документации.
Но по языку Си можно догадаться, что в тип стринг обёрнут char массив (буфер)
А дальше начинаются танцы с пониманием того, как он работает ))
В Си нет стрингов.
для структур и классов включающих строки или динамические массивы или ссылки на классы, sizeof() покажет пальцем в небо.
и я его могу понять :-)
Но почему же?
При любом динамическом массиве он покажет размер объекта динамического массива, который равен 52 байта в MQL5
В Си нет стрингов.
По моему уже есть, но не об этом речь.
Да в Си есть char[], речь о том что он обёрнут в mql string
Но почему же?
При любом динамическом массиве он покажет размер объекта динамического массива, который равен 52 байта в MQL5
размер чего и для кого оно покажет ?
52 байта это исключительно их внутренне устройство.
Отчего не 64 непонятно, могли бы и выровнить :-)
По моему уже есть, но не об этом речь.
Да в Си есть char[], речь о том что он обёрнут в mql string
Ну это понятно.
Я вообще функции стрингов не использую. Сразу же перевожу их в массив char с помощью функции StringToCharArray и дальше работаю с массивом. По опыту это гораздо эффективнее.
Особенно если речь о парсинге.
размер чего и для кого оно покажет ?
52 байта это исключительно их внутренне устройство.
Отчего не 64 непонятно, могли бы и выровнить :-)
Наверное структура какая-то с разными типами. Например, 5 ulong и 3 uint. Может и время присутствует для внутренней обработки и времени последнего обращения. ХЗ. Мало ли что эта структура может в себе содержать.
Ну это понятно.
Я вообще функции стрингов не использую. Сразу же перевожу их в массив char с помощью функции StringToCharArray и дальше работаю с массивом. По опыту это гораздо эффективнее.
А скорее всего под mql стрингом там short[] или wchar_t[] или wchar_t*
Ведь строки mql в юникоде, а utf это 2 байта.
А StringToCharArray преобразует из short[] в char[]
А скорее всего под mql стрингом там short[]
Ведь в строки в mql в юникоде 2 байта.
А StringToCharArray преобразует из short[] в char[]
нет я бы заметил. Хотя не исключаю, что в некоторых случаях(при работе с юникод) такое возможно. В Java, например, тип char - 2 байта.
Пробовал парсить данные с криптобиржи в двух вариантах: через эту библиотеку JSON и через работу с массивом char.
Разница получилась по скорости в 700(!!!) раз. Был в шоке. Возможно была далеко не лучшая реализация JSON.