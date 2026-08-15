Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 161

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printf("%s , %f , %i",(string)NULL,(double)NULL,(int)NULL);

2020.01.27 01:15:57.859 tst (EURUSD,H1) (null) , 0.000000 , 0

если убрать приведение типов, то будет ошибка 'NULL' - expression of 'void' type is illegal

занятно,  получается, что nput string может быть инициализирован void 

 
fxsaber:

NULL - инициализация. Специально же в примере показана не input-строка.

NULL / NIL (в прочих терминах) не могут быть инициализацией константной сущности строки.

хотя-бы в потому что mql строка не является "указателем" как в C. У неё нет специального состояния "вообще совсем ничто"

PS (о как, сам от себя такого не ожидал)

 
Maxim Kuznetsov:

У неё нет специального состояния "вообще совсем ничто"

Каждый день это состояние использую.

 
Maxim Kuznetsov:

хотя-бы в потому что mql строка не является "указателем" как в C. У неё нет специального состояния "вообще совсем ничто"

PS (о как, сам от себя такого не ожидал)

увы нет, строка в MQL это сущность с выделенной памятью, @Ilyas объяснял, почему StringBufferLen() может не показывать длину строки, а показывает именно выделенную память под хранение строки


fxsaber:

Каждый день это состояние использую.

вооообще не показатель, я так в MQL4 через StringConcatenate() распринтовывал указатели на любой обьект, т.е. работа встроенных функций реализована не по правилам MQL )))

input string s = NULL;
void OnStart()
{
   uchar Bytes[];
  Print(StringToCharArray(NULL, Bytes));  // 0
  Print(StringToCharArray("", Bytes));    // 1
  Print(StringToCharArray(s, Bytes));     // 1
}
 
Igor Makanu:

вооообще не показатель, я так в MQL4 через StringConcatenate() распринтовывал указатели на любой обьект, т.е. работа встроенных функций реализована не по правилам MQL )))

Без разницы, как внутри.

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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

Igor Makanu, 2020.01.26 22:27

input string s = NULL;
void OnStart()
{
   uchar Bytes[];

  Print(StringToCharArray(s, Bytes));     // 1
}
Потому что не NULL. Об этом исходное сообщение было.
 
fxsaber:

Без разницы, как внутри.

дополнил свой пост, Вашим примером


пару раз еще делал эксперименты с input string s = NULL;

насколько я понял, что пока мы не пытаемся использовать значение инпут-переменной - это значение будет NULL, но в тот момент если мы попробуем присвоить значение этой инпут переменно другой переменной или просто распринтовать эту инпут-переменную,  то этот NULL исчезает, т.е. этой инпут-стриг переменной будет выделена память

 
Igor Makanu:

насколько я понял, что пока мы не пытаемся использовать значение инпут-переменной - это значение будет NULL, но в тот момент если мы попробуем присвоить значение этой инпут переменно другой переменной или просто распринтовать эту инпут-переменную,  то этот NULL исчезает, т.е. этой инпут-стриг переменной будет выделена память

Механизм работы input-переменной подробно описал выше.

 
fxsaber:

Без разницы, как внутри.

Потому что не NULL. Об этом исходное сообщение было.

есть (всё ещё) специфика работы (отношений) разыменования сущностей (ну нету в mql указателей, он не С, пусть будут сущности)

input - это такой const объявляемый при запуске.ему физически нельзя дать значение "НИЧЕГО"

const string nothing=NULL; /// <--- ЭТО ЧТО ?

 
Nikolai Semko:

Да, наверное, такое поведение - просто "защита от дурака".
Видно, ввиду того, что input переменная должна быть проинициализирована, то в инпут = NULL исскуственно приравнивается к ="", когда переменная уже занимает хотя бы один байт в памяти.

В MQL5 записи:

абсолютно идентичны. Памяти под переменную не выделяется. Во всяком случае я не нашел различий. 
А в java, например, такие записи имеют небольшое различие, не смотря на то, что в обоих случаях тоже не выделяется памяти под переменную. Первый вариант (String str = null;) будет считаться проинициализированным, хотя памяти под переменную не выделяеся, и переменную можно распечатать как пустую. А во втором случае(String str;) при попытке печати переменной будет генерироваться ошибка о непроинициализированной переменной.
Т.е. MQL5 в этом плане более толерантный.
Что лучше, даже не знаю.

Как это память под переменную не выделяется?
Память выделяется, и переменная содержит произвольный мусор.
А то что стринг не выводит не каких значений, логично же что буфер пустой.

char   ch; 
short  sh;
int    in;
double db;       
string st;

Print(sizeof(ch));
Print(sizeof(sh));
Print(sizeof(in));
Print(sizeof(db));
Print(sizeof(st));
Print("---------------------");
Print(ch);
Print(sh);
Print(in);
Print(db);
Print(st);
 
Roman:

Как это память под переменную не выделяется?
Память выделяется, но переменная не содержит произвольный мусор.
А то что стринг не выводит не каких значений, логично же что буфер пустой.

char ch; 
short sh;       
string st;

Print(sizeof(ch));
Print(sizeof(sh));
Print(sizeof(st));

   string str1;
   string str2="Однажды, в студёную зимнюю пору я из лесу вышел; был сильный мороз.";
   Print(sizeof(str1));  // 12
   Print(sizeof(str2));  // 12
   uchar ch1[],ch2[];
   Print(StringToCharArray(str1, ch1));  // 0
   Print(StringToCharArray(str2, ch2));  // 68
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