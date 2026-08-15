Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 297
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удивительно, что этот макрос работает
Ааа, это оно, хорошо.
Я пришел к решению, только когда создал несколько макросов с разным количеством переменных:
Так что если я хочу быстро вывести 5 переменных, я делаю:
Если я хочу вывести 9 переменных, я комбинирую:
Поэтому я не знаю, как создать универсальный макрос для печати любого количества переменных с помощью макроса P(x), чтобы это было похоже на PR5, например.
Кажется, что невозможно создать такой макрос для работы с любым количеством переменных, как это делает функция Print
кажется, что невозможно создать такой макрос для работы с любым количеством переменных, как это делает функция Print
Для поддержки нескольких аргументов в функции Print() можно использовать обходные решения, например, ранее опубликованную TOSTR().
Я уже сделал это здесь: https: //www.mql5.com/en/forum/393227/page298#comment_56271584
Да, действительно, в отличие от препроцессора C, препроцессор MQL не поддерживает вариативные макросы, принимающие переменное количество аргументов, как #define PRINT(...).
Оффтопик, но хочу поправить. Выделенное:
лучше писать "Добавлено". Так будет правильнее на русском.
Потому, что "Редактировать" - это не та форма глагола, которую тут верно было бы использовать.
Для общего развития ;)
Хорошо, спасибо, Артём. Теперь я понял, что автоперевод eng->rus может иногда изменять смысл.
Да. Ничто не совершенно)
UPD: Тут смысл не теряется. Всё понятно, но выглядит "коряво". Ближе по смыслу было бы "Отредактировано:"
Недокументированный DEAL_TYPE: so compensation.
Недокументированный DEAL_TYPE: so compensation.
Это тип для того, что бы при сливе выводить счёт в ноль?
У какой-то переменной значение равно -1.
Какая проверка будет выполнена быстрее на проверку этого значения: < 0 или == -1?