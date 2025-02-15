By including 'PrintXYZ' library in your projects, the above functions will become available in MetaEditor's auto-complete box wherever, you type 'Print'. You can quickly compile the project file to print the results of MQL5 functions to the 'Experts' tab, and then you can decide which combination of MQL function / enum value will suit your requirements the best.

#include "PrintXYZ.mqh" void OnStart () { PrintAccount(); PrintTerminal(); PrintOpenCL( 0 ); PrintMQLInfo(); PrintChart( 0 ); PrintObject( 0 , "Horizontal Line 54478" ); PrintSymbol( _Symbol ); PrintSeries( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); PrintPosition( PositionGetTicket ( 0 )); PrintOrder( OrderGetTicket ( 0 )); HistorySelect ( 0 , INT_MAX ); PrintDeal( HistoryDealGetTicket ( 0 )); PrintHistoryOrder( HistoryOrderGetTicket ( 0 )); PrintEnum< ENUM_TIMEFRAMES >(); MqlDateTime dt; TimeToStruct ( TimeCurrent (), dt); PrintStruct(dt); PrintExpr( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ) ); PrintExpr( _Point ); PrintExpr( (( int ) 1 << 16 ) | 0xFFF ); }