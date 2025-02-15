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Print massive information (PrintXYZ) from the terminal - library for MetaTrader 5
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PrintXYZ() library
A small collection of functions to print massive information from the terminal to the Experts tab.
This is most useful for printing (and debugging) the trade account specs, the client terminal properties, OpenCL devices, a specific chart or symbol, mql program info, or printing a specific position/deal/order in the trading history. Printing all tester statisitcs is available inside OnTester() or OnDeinit() in tester.
Definitions of all the enumerated types of MQL5 language can also be pretty-printed using a generic way (no hard-coded enums, to ensure printing all newly-added values to MQL5) by using PrintEnum<T>(), where T is the enum type, such as ENUM_TIMEFRAMES.
The PrintStruct(var) function is used to pretty print a structure variable (with the display of all its field names and values).
The PrintExpr(x) function-like macro prints a stringified expression along with its value and type. This is used mainly to debug expressions, variables or function calls.The output of this script can be sent to a remote-support person or to a freelance developper to aid detecting and fixing problems on your terminal.
Functions:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Functions in the 'PrintXYZ' library. | //+------------------------------------------------------------------+ void PrintAccount(); void PrintTerminal(); void PrintMQLInfo(); void PrintChart( long chart_id ); void PrintObject( long chart_id, string name ); void PrintSymbol( string symbol ); void PrintSeries( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe ); void PrintPosition( ulong pos_ticket ); void PrintOrder( ulong order_ticket ); void PrintDeal( ulong deal_ticket ); void PrintHistoryOrder( ulong order_ticket ); void PrintOpenCL( int device ); void PrintTesterStatistics(); void PrintEnum<T> (); void PrintStruct<T> (T& struct_var); PrintExpr(x); // macro
MetaEditor Tip:
By including 'PrintXYZ' library in your projects, the above functions will become available in MetaEditor's auto-complete box wherever, you type 'Print'. You can quickly compile the project file to print the results of MQL5 functions to the 'Experts' tab, and then you can decide which combination of MQL function / enum value will suit your requirements the best.
Test script:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Test script | //+------------------------------------------------------------------+ #include "PrintXYZ.mqh" void OnStart() { //--- Print massive information for debugging PrintAccount(); PrintTerminal(); PrintOpenCL(0); // by index of OpenCL device in the system //PrintOpenCL(CL_USE_GPU_ONLY); // by type of the OpenCL device //--- Print info about running program, specific chart, symbol or series. PrintMQLInfo(); PrintChart(0); PrintObject(0,"Horizontal Line 54478"); PrintSymbol(_Symbol); PrintSeries(_Symbol, PERIOD_CURRENT); //--- Print a specific position or pending order. //PrintPosition(925571424); // by position ticket PrintPosition(PositionGetTicket(0)); // by position index [ add extra PositionGetTicket(index) ] PrintOrder(OrderGetTicket(0)); //--- Print a specific history deal or order. HistorySelect(0,INT_MAX); PrintDeal(HistoryDealGetTicket(0)); // by deal index PrintHistoryOrder(HistoryOrderGetTicket(0)); //--- Print enumeration definition, structure variable or expression. PrintEnum<ENUM_TIMEFRAMES>(); MqlDateTime dt; TimeToStruct(TimeCurrent(), dt); PrintStruct(dt); PrintExpr( AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) ); PrintExpr( _Point ); PrintExpr( ((int)1 << 16) | 0xFFF ); }
Sample output:
/*
example output:
ACCOUNT INFORMATION <<==============================
AccountInfoInteger(ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER):
ACCOUNT_LOGIN = 51986913
ACCOUNT_TRADE_MODE = ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO(0)
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED = 1
ACCOUNT_TRADE_EXPERT = 1
ACCOUNT_LEVERAGE = 1000
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE = ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT(0)
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS = 200
ACCOUNT_MARGIN_MODE = ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING(2)
ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS = 2
ACCOUNT_FIFO_CLOSE = 0
ACCOUNT_HEDGE_ALLOWED = 1
AccountInfoDouble(ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE):
ACCOUNT_BALANCE = 199.96
ACCOUNT_CREDIT = 0.0
ACCOUNT_PROFIT = -0.38
ACCOUNT_EQUITY = 199.58
ACCOUNT_MARGIN = 1.05
ACCOUNT_MARGIN_FREE = 198.53
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL = 19007.619047619046
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL = 100.0
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO = 0.0
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL = 0.0
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE = 0.0
ACCOUNT_ASSETS = 0.0
ACCOUNT_LIABILITIES = 0.0
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED = 0.0
AccountInfoString(ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING):
ACCOUNT_NAME = Amr
ACCOUNT_COMPANY = Raw Trading Ltd
ACCOUNT_SERVER = ICMarketsSC-Demo
ACCOUNT_CURRENCY = USD
SymbolsTotal(true) = 2 [int]
SymbolsTotal(false) = 2061 [int]
PositionsTotal() = 1 [int]
OrdersTotal() = 0 [int]
HistoryDealsTotal() = 2 [int]
HistoryOrdersTotal() = 1 [int]
TERMINAL INFORMATION <<==============================
TerminalInfoInteger(ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER):
TERMINAL_BUILD = 4755
TERMINAL_CONNECTED = 1
TERMINAL_DLLS_ALLOWED = 0
TERMINAL_TRADE_ALLOWED = 0
TERMINAL_EMAIL_ENABLED = 0
TERMINAL_FTP_ENABLED = 0
TERMINAL_MAXBARS = 500000
TERMINAL_CODEPAGE = 0
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL = 32609
TERMINAL_MEMORY_TOTAL = 65218
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE = 64457
TERMINAL_MEMORY_USED = 761
TERMINAL_X64 = 1
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT = 65538
TERMINAL_DISK_SPACE = 109612
TERMINAL_CPU_CORES = 24
TERMINAL_MQID = 0
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT = 0
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION = 0
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED = 0
TERMINAL_SCREEN_DPI = 96
TERMINAL_PING_LAST = 181490
TERMINAL_SCREEN_LEFT = 0
TERMINAL_SCREEN_TOP = 0
TERMINAL_SCREEN_WIDTH = 1920
TERMINAL_SCREEN_HEIGHT = 1080
TERMINAL_LEFT = 476
TERMINAL_TOP = 74
TERMINAL_RIGHT = 1793
TERMINAL_BOTTOM = 876
TERMINAL_VPS = 0
TERMINAL_KEYSTATE_TAB = 0
TERMINAL_KEYSTATE_ENTER = 0
TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT = 0
TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL = 0
TERMINAL_KEYSTATE_MENU = 0
TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK = 0
TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE = 0
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP = 0
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN = 0
TERMINAL_KEYSTATE_END = 0
TERMINAL_KEYSTATE_HOME = 0
TERMINAL_KEYSTATE_LEFT = 0
TERMINAL_KEYSTATE_UP = 0
TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT = 0
TERMINAL_KEYSTATE_DOWN = 0
TERMINAL_KEYSTATE_INSERT = 0
TERMINAL_KEYSTATE_DELETE = 0
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK = 1
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK = 0
TerminalInfoDouble(ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE):
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE = 0.0
TERMINAL_RETRANSMISSION = 26.699029126213592
TerminalInfoString(ENUM_TERMINAL_INFO_STRING):
TERMINAL_COMPANY = Raw Trading Ltd
TERMINAL_NAME = MetaTrader 5 IC Markets (SC)
TERMINAL_PATH = C:\Program Files\MetaTrader 5 IC Markets (SC)
TERMINAL_DATA_PATH = C:\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1640F6577B1C4EC659BF41EA9F6C38ED
TERMINAL_COMMONDATA_PATH = C:\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
TERMINAL_LANGUAGE = English
TERMINAL_CPU_NAME = 13th Gen Intel Core i7-13700KF
TERMINAL_OS_VERSION = Windows 11 build 22631
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE = AVX2 + FMA3
TIME ZONE INFORMATION <<==============================
TimeTradeServer() = 2025.02.22 22:04:33 [datetime]
TimeCurrent() = 2025.02.21 23:56:59 [datetime]
TimeGMT() = 2025.02.22 20:04:33 [datetime]
TimeLocal() = 2025.02.22 23:04:33 [datetime]
TimeGMTOffset() = -10800 [int]
TimeDaylightSavings() = 0 [int]
OpenCL INFORMATION <<==============================
CLGetInfoInteger(cl_ctx,ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER):
CL_LAST_ERROR = 0
CL_DEVICE_COUNT = 1
CL_DEVICE_TYPE = CL_DEVICE_GPU(4)
CL_DEVICE_VENDOR_ID = 4098
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS = 16
CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIMENSIONS = 3
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE = 256
CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES = -1
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY = 1050
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE = 3221225472
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE = 32768
CL_DEVICE_DOUBLE_FP_CONFIG = 63
CL_BUFFER_SIZE = 0
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE = -1
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE = -1
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE = -1
CLGetInfoString(cl_ctx,ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING):
CL_PLATFORM_PROFILE = FULL_PROFILE
CL_PLATFORM_VERSION = OpenCL 2.1 AMD-APP (3075.13)
CL_PLATFORM_NAME = AMD Accelerated Parallel Processing
CL_PLATFORM_VENDOR = Advanced Micro Devices, Inc.
CL_PLATFORM_EXTENSIONS = cl_khr_icd cl_khr_d3d10_sharing cl_khr_d3d11_sharing cl_khr_dx9_media_sharing cl_amd_event_callback cl_amd_offline_devices
CL_ERROR_DESCRIPTION = unknown OpenCL error 65536
CL_DEVICE_NAME = Pitcairn
CL_DEVICE_VENDOR = Advanced Micro Devices, Inc.
CL_DRIVER_VERSION = 3075.13
CL_DEVICE_PROFILE = FULL_PROFILE
CL_DEVICE_VERSION = OpenCL 1.2 AMD-APP (3075.13)
CL_DEVICE_EXTENSIONS = cl_khr_fp64 cl_amd_fp64 cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics .....
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION = OpenCL C 1.2
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS =
PROGRAM INFORMATION <<==============================
Compiler Version: 4755 (__MQLBUILD__), X64 Regular (__CPU_ARCHITECTURE__)
MQLInfoInteger(ENUM_MQL_INFO_INTEGER):
MQL_PROGRAM_TYPE = PROGRAM_SCRIPT(1)
MQL_DLLS_ALLOWED = 0
MQL_TRADE_ALLOWED = 0
MQL_DEBUG = 0
MQL_TESTER = 0
MQL_OPTIMIZATION = 0
MQL_VISUAL_MODE = 0
MQL_LICENSE_TYPE = LICENSE_FREE(0)
MQL_PROFILER = 0
MQL_MEMORY_USED = 1
MQL_FRAME_MODE = 0
MQL_MEMORY_LIMIT = 8388608
MQL_SIGNALS_ALLOWED = 0
MQL_CODEPAGE = 0
MQL_FORWARD = 0
MQL_HANDLES_USED = 0
MQL_STARTED_FROM_CONFIG = 0
MQL_GLOBAL_COUNTER = 15
MQLInfoString(ENUM_MQL_INFO_STRING):
MQL_PROGRAM_NAME = PrintXYZ_demo
MQL_PROGRAM_PATH = C:\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1640F6577B1C4EC659BF41EA9F6C38ED\MQL5\Scripts\PrintXYZ\PrintXYZ_demo.ex5
CHART INFORMATION <<==============================
Chart(EURUSD,H1)
ChartGetInteger(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER):
CHART_MODE = CHART_CANDLES(1)
CHART_FOREGROUND = 0
CHART_SHIFT = 1
CHART_AUTOSCROLL = 1
CHART_SCALE = 4
CHART_SCALEFIX = 0
CHART_SCALEFIX_11 = 0
CHART_SCALE_PT_PER_BAR = 0
CHART_SHOW_OHLC = 0
CHART_SHOW_BID_LINE = 1
CHART_SHOW_ASK_LINE = 0
CHART_SHOW_LAST_LINE = 0
CHART_SHOW_PERIOD_SEP = 0
CHART_SHOW_GRID = 0
CHART_SHOW_VOLUMES = CHART_VOLUME_TICK(1)
CHART_SHOW_OBJECT_DESCR = 0
CHART_COLOR_BACKGROUND = clrBlack
CHART_COLOR_FOREGROUND = clrWhite
CHART_COLOR_GRID = clrLightSlateGray
CHART_COLOR_VOLUME = clrLimeGreen
CHART_COLOR_CHART_UP = clrLime
CHART_COLOR_CHART_DOWN = clrLime
CHART_COLOR_CHART_LINE = clrLime
CHART_COLOR_CANDLE_BULL = clrBlack
CHART_COLOR_CANDLE_BEAR = clrWhite
CHART_COLOR_BID = clrLightSlateGray
CHART_COLOR_ASK = clrRed
CHART_COLOR_LAST = 0,192,0
CHART_COLOR_STOP_LEVEL = clrRed
CHART_SHOW_TRADE_LEVELS = 1
CHART_BRING_TO_TOP = 1
CHART_SHOW_DATE_SCALE = 1
CHART_SHOW_PRICE_SCALE = 1
CHART_EVENT_OBJECT_CREATE = 0
CHART_EVENT_OBJECT_DELETE = 0
CHART_EVENT_MOUSE_MOVE = 1
CHART_MOUSE_SCROLL = 1
CHART_DRAG_TRADE_LEVELS = 1
CHART_SHOW_ONE_CLICK = 1
CHART_QUICK_NAVIGATION = 1
CHART_SHOW = 1
CHART_KEYBOARD_CONTROL = 1
CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL = 0
CHART_CROSSHAIR_TOOL = 1
CHART_CONTEXT_MENU = 1
CHART_IS_DOCKED = 1
CHART_FLOAT_LEFT = 0
CHART_FLOAT_TOP = 0
CHART_FLOAT_RIGHT = 0
CHART_FLOAT_BOTTOM = 0
CHART_SHOW_TRADE_HISTORY = 1
CHART_VISIBLE_BARS = 76
CHART_WINDOWS_TOTAL = 1
CHART_WINDOW_IS_VISIBLE = 1
CHART_WINDOW_HANDLE = 8981358
CHART_FIRST_VISIBLE_BAR = 75
CHART_WIDTH_IN_BARS = 95
CHART_WIDTH_IN_PIXELS = 1506
CHART_HEIGHT_IN_PIXELS = 431
CHART_WINDOW_YDISTANCE = 0
CHART_IS_OBJECT = 0
CHART_IS_OFFLINE = 0
CHART_IS_MAXIMIZED = 1
CHART_IS_MINIMIZED = 0
CHART_SHOW_TICKER = 1
ChartGetDouble(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE):
CHART_SHIFT_SIZE = 20.371599203715988
CHART_FIXED_MAX = 1.051
CHART_FIXED_MIN = 1.0387
CHART_POINTS_PER_BAR = 1.0
CHART_FIXED_POSITION = 0.0
CHART_PRICE_MIN = 1.0387
CHART_PRICE_MAX = 1.051
ChartGetString(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_STRING):
CHART_COMMENT =
CHART_EXPERT_NAME =
CHART_SCRIPT_NAME = PrintXYZ_demo
ChartIndicatorName(0,0) = "iForexSessions"
ChartIndicatorName(0,1) = "MA(10)"
OBJECT INFORMATION <<==============================
ObjectGetInteger(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER):
OBJPROP_COLOR = clrRed
OBJPROP_STYLE = STYLE_SOLID(0)
OBJPROP_WIDTH = 1
OBJPROP_BACK = 0
OBJPROP_SELECTED = 0
OBJPROP_TYPE = OBJ_HLINE(1)
OBJPROP_TIME = 1970.01.01 00:00:00
OBJPROP_SELECTABLE = 1
OBJPROP_CREATETIME = 1970.01.01 00:00:00
OBJPROP_TIMEFRAMES = OBJ_ALL_PERIODS(2097151)
OBJPROP_LEVELS = 0
OBJPROP_LEVELCOLOR = clrBlack
OBJPROP_LEVELSTYLE = STYLE_SOLID(0)
OBJPROP_LEVELWIDTH = 0
OBJPROP_ZORDER = 0
OBJPROP_HIDDEN = 0
OBJPROP_FONTSIZE = 0
OBJPROP_RAY_LEFT = 0
OBJPROP_RAY_RIGHT = 0
OBJPROP_ELLIPSE = 0
OBJPROP_ARROWCODE = 0
OBJPROP_ANCHOR = 0
OBJPROP_XDISTANCE = 0
OBJPROP_YDISTANCE = 0
OBJPROP_DIRECTION = GANN_UP_TREND(0)
OBJPROP_DEGREE = ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE(0)
OBJPROP_DRAWLINES = 0
OBJPROP_STATE = 0
OBJPROP_XSIZE = 0
OBJPROP_YSIZE = 0
OBJPROP_PERIOD = PERIOD_CURRENT(0)
OBJPROP_DATE_SCALE = 0
OBJPROP_PRICE_SCALE = 0
OBJPROP_BGCOLOR = clrBlack
OBJPROP_CORNER = CORNER_LEFT_UPPER(0)
OBJPROP_CHART_SCALE = 0
OBJPROP_READONLY = 0
OBJPROP_BORDER_TYPE = BORDER_FLAT(0)
OBJPROP_CHART_ID = 0
OBJPROP_FILL = 0
OBJPROP_RAY = 0
OBJPROP_XOFFSET = 0
OBJPROP_YOFFSET = 0
OBJPROP_BORDER_COLOR = clrBlack
OBJPROP_ALIGN = ALIGN_RIGHT(0)
ObjectGetDouble(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE):
OBJPROP_PRICE = 1.04291
OBJPROP_LEVELVALUE = 0.0
OBJPROP_SCALE = 0.0
OBJPROP_ANGLE = 0.0
OBJPROP_DEVIATION = 0.0
ObjectGetString(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING):
OBJPROP_NAME = Horizontal Line 54478
OBJPROP_TEXT =
OBJPROP_LEVELTEXT =
OBJPROP_TOOLTIP =
OBJPROP_FONT =
OBJPROP_BMPFILE =
OBJPROP_SYMBOL =
SYMBOL INFORMATION <<==============================
EURUSD, Euro vs US Dollar
SymbolInfoInteger(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER):
SYMBOL_SELECT = 1
SYMBOL_VOLUME = 0
SYMBOL_VOLUMEHIGH = 0
SYMBOL_VOLUMELOW = 0
SYMBOL_TIME = 2025.02.21 23:56:59
SYMBOL_DIGITS = 5
SYMBOL_SPREAD = 60
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH = 10
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE = SYMBOL_CALC_MODE_FOREX(0)
SYMBOL_TRADE_MODE = SYMBOL_TRADE_MODE_FULL(4)
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 0
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = 0
SYMBOL_TRADE_EXEMODE = SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET(2)
SYMBOL_SWAP_MODE = SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS(1)
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS = WEDNESDAY(3)
SYMBOL_SPREAD_FLOAT = 1
SYMBOL_EXPIRATION_MODE = SYMBOL_EXPIRATION_ALL(15)
SYMBOL_FILLING_MODE = SYMBOL_FILLING_IOC(2)
SYMBOL_START_TIME = 1970.01.01 00:00:00
SYMBOL_EXPIRATION_TIME = 1970.01.01 00:00:00
SYMBOL_SESSION_DEALS = 0
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS = 0
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS = 0
SYMBOL_ORDER_MODE = SYMBOL_ALL_ORDERS(127)
SYMBOL_OPTION_RIGHT = SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL(0)
SYMBOL_OPTION_MODE = SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN(0)
SYMBOL_VISIBLE = 1
SYMBOL_CUSTOM = 0
SYMBOL_BACKGROUND_COLOR = 255,255,81
SYMBOL_CHART_MODE = SYMBOL_CHART_MODE_BID(0)
SYMBOL_ORDER_GTC_MODE = SYMBOL_ORDERS_GTC(0)
SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG = 0
SYMBOL_EXIST = 1
SYMBOL_TIME_MSC = 2025.02.21 23:56:59.637
SYMBOL_SECTOR = SECTOR_CURRENCY(12)
SYMBOL_INDUSTRY = INDUSTRY_UNDEFINED(0)
SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY = 0
SymbolInfoDouble(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE):
SYMBOL_BID = 1.04572
SYMBOL_BIDHIGH = 1.05057
SYMBOL_BIDLOW = 1.04494
SYMBOL_ASK = 1.04632
SYMBOL_ASKHIGH = 1.05058
SYMBOL_ASKLOW = 1.04495
SYMBOL_LAST = 0.0
SYMBOL_LASTHIGH = 0.0
SYMBOL_LASTLOW = 0.0
SYMBOL_VOLUME_REAL = 0.0
SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL = 0.0
SYMBOL_VOLUMELOW_REAL = 0.0
SYMBOL_POINT = 0.00001
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 1.0
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.00001
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = 100000.0
SYMBOL_VOLUME_MIN = 0.01
SYMBOL_VOLUME_MAX = 200.0
SYMBOL_VOLUME_STEP = 0.01
SYMBOL_SWAP_LONG = -6.25
SYMBOL_SWAP_SHORT = 2.56
SYMBOL_MARGIN_INITIAL = 100000.0
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE = 0.0
SYMBOL_MARGIN_LONG = 0.0
SYMBOL_MARGIN_SHORT = 0.0
SYMBOL_MARGIN_LIMIT = 0.0
SYMBOL_MARGIN_STOP = 0.0
SYMBOL_MARGIN_STOPLIMIT = 0.0
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT = 1.0
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS = 1.0
SYMBOL_VOLUME_LIMIT = 0.0
SYMBOL_SESSION_VOLUME = 0.0
SYMBOL_SESSION_TURNOVER = 0.0
SYMBOL_SESSION_INTEREST = 0.0
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME = 0.0
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME = 0.0
SYMBOL_SESSION_OPEN = 1.05008
SYMBOL_SESSION_CLOSE = 1.05012
SYMBOL_SESSION_AW = 0.0
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT = 0.0
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN = 0.0
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX = 0.0
SYMBOL_OPTION_STRIKE = 0.0
SYMBOL_MARGIN_HEDGED = 0.0
SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE = 0.0
SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE = 0.0
SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST = 0.0
SYMBOL_PRICE_CHANGE = -0.419
SYMBOL_PRICE_VOLATILITY = 0.0
SYMBOL_PRICE_THEORETICAL = 0.0
SYMBOL_PRICE_DELTA = 0.0
SYMBOL_PRICE_THETA = 0.0
SYMBOL_PRICE_GAMMA = 0.0
SYMBOL_PRICE_VEGA = 0.0
SYMBOL_PRICE_RHO = 0.0
SYMBOL_PRICE_OMEGA = 0.0
SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY = 0.0
SYMBOL_SWAP_SUNDAY = 0.0
SYMBOL_SWAP_MONDAY = 1.0
SYMBOL_SWAP_TUESDAY = 1.0
SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY = 3.0
SYMBOL_SWAP_THURSDAY = 1.0
SYMBOL_SWAP_FRIDAY = 1.0
SYMBOL_SWAP_SATURDAY = 0.0
SymbolInfoString(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_STRING):
SYMBOL_BANK =
SYMBOL_DESCRIPTION = Euro vs US Dollar
SYMBOL_PATH = Forex\Majors\EURUSD
SYMBOL_CURRENCY_BASE = EUR
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT = USD
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN = EUR
SYMBOL_ISIN =
SYMBOL_BASIS =
SYMBOL_PAGE =
SYMBOL_FORMULA =
SYMBOL_CATEGORY =
SYMBOL_EXCHANGE =
SYMBOL_COUNTRY =
SYMBOL_SECTOR_NAME = Currency
SYMBOL_INDUSTRY_NAME = Undefined
SymbolInfoSessionTrade(): symbol trading sessions
SUNDAY:
MONDAY: 00:01-23:59
TUESDAY: 00:01-23:59
WEDNESDAY: 00:01-23:59
THURSDAY: 00:01-23:59
FRIDAY: 00:01-23:57
SATURDAY:
OrderCalcMargin(Buy, 1.0 Lot) = 104.63 USD
SymbolIsSynchronized(symbol) = true [bool]
SERIES INFORMATION <<==============================
SeriesInfoInteger(symbol,timeframe,ENUM_SERIES_INFO_INTEGER):
SERIES_BARS_COUNT = 169468
SERIES_FIRSTDATE = 1971.01.04 00:00:00
SERIES_SERVER_FIRSTDATE = 1971.01.04 00:00:00
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE = 1971.01.04 00:00:00
SERIES_SYNCHRONIZED = 1
SERIES_LASTBAR_DATE = 2025.02.21 23:00:00
POSITION INFORMATION <<==============================
PositionGetInteger(ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER):
POSITION_TIME = 2025.02.14 06:54:15
POSITION_TYPE = POSITION_TYPE_SELL(1)
POSITION_MAGIC = 0
POSITION_IDENTIFIER = 925571424
POSITION_TIME_MSC = 2025.02.14 06:54:15.641
POSITION_TIME_UPDATE = 2025.02.14 06:54:15
POSITION_TIME_UPDATE_MSC = 2025.02.14 06:54:15.641
POSITION_TICKET = 925571424
POSITION_REASON = POSITION_REASON_CLIENT(0)
PositionGetDouble(ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE):
POSITION_VOLUME = 0.01
POSITION_PRICE_OPEN = 1.04571
POSITION_PRICE_CURRENT = 1.04632
POSITION_SL = 0.0
POSITION_TP = 0.0
POSITION_SWAP = 0.23
POSITION_PROFIT = -0.61
PositionGetString(ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING):
POSITION_SYMBOL = EURUSD
POSITION_COMMENT =
POSITION_EXTERNAL_ID =
DEAL INFORMATION <<==============================
HistoryDealGetInteger(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER):
DEAL_ORDER = 0
DEAL_TIME = 2024.10.06 23:42:08
DEAL_TYPE = DEAL_TYPE_BALANCE(2)
DEAL_ENTRY = DEAL_ENTRY_IN(0)
DEAL_MAGIC = 0
DEAL_POSITION_ID = 0
DEAL_TIME_MSC = 2024.10.06 23:42:08.966
DEAL_TICKET = 609261076
DEAL_REASON = DEAL_REASON_CLIENT(0)
HistoryDealGetDouble(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE):
DEAL_VOLUME = 0.0
DEAL_PRICE = 0.0
DEAL_COMMISSION = 0.0
DEAL_SWAP = 0.0
DEAL_PROFIT = 200.0
DEAL_FEE = 0.0
DEAL_SL = 0.0
DEAL_TP = 0.0
HistoryDealGetString(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING):
DEAL_SYMBOL =
DEAL_COMMENT = Demo deposit
DEAL_EXTERNAL_ID =
HISTORY ORDER INFORMATION <<==============================
HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER):
ORDER_TIME_SETUP = 2025.02.14 06:54:15
ORDER_TIME_EXPIRATION = 1970.01.01 00:00:00
ORDER_TIME_DONE = 2025.02.14 06:54:15
ORDER_TYPE = ORDER_TYPE_SELL(1)
ORDER_TYPE_FILLING = ORDER_FILLING_IOC(1)
ORDER_TYPE_TIME = ORDER_TIME_GTC(0)
ORDER_STATE = ORDER_STATE_FILLED(4)
ORDER_MAGIC = 0
ORDER_POSITION_ID = 925571424
ORDER_TIME_SETUP_MSC = 2025.02.14 06:54:15.389
ORDER_TIME_DONE_MSC = 2025.02.14 06:54:15.641
ORDER_POSITION_BY_ID = 0
ORDER_TICKET = 925571424
ORDER_REASON = ORDER_REASON_CLIENT(0)
HistoryOrderGetDouble(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE):
ORDER_VOLUME_INITIAL = 0.01
ORDER_VOLUME_CURRENT = 0.0
ORDER_PRICE_OPEN = 0.0
ORDER_PRICE_CURRENT = 1.04571
ORDER_PRICE_STOPLIMIT = 0.0
ORDER_SL = 0.0
ORDER_TP = 0.0
HistoryOrderGetString(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING):
ORDER_SYMBOL = EURUSD
ORDER_COMMENT =
ORDER_EXTERNAL_ID =
enum ENUM_TIMEFRAMES
{
PERIOD_CURRENT = 0,
PERIOD_M1 = 1,
PERIOD_M2 = 2,
PERIOD_M3 = 3,
PERIOD_M4 = 4,
PERIOD_M5 = 5,
PERIOD_M6 = 6,
PERIOD_M10 = 10,
PERIOD_M12 = 12,
PERIOD_M15 = 15,
PERIOD_M20 = 20,
PERIOD_M30 = 30,
PERIOD_H1 = 16385,
PERIOD_H2 = 16386,
PERIOD_H3 = 16387,
PERIOD_H4 = 16388,
PERIOD_H6 = 16390,
PERIOD_H8 = 16392,
PERIOD_H12 = 16396,
PERIOD_D1 = 16408,
PERIOD_W1 = 32769,
PERIOD_MN1 = 49153,
};
[year] [mon] [day] [hour] [min] [sec] [day_of_week] [day_of_year]
[0] 2025 2 21 23 56 59 5 51
AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) = 51986913 [long]
_Point = 0.00001 [double]
((int)1 << 16) | 0xFFF = 69631 [uint]
*/
Updates:
2025.02.15 - v.1.20 : Initial release.
2025.02.17 - v.1.30 : Added function PrintTesterStatistics(). Output more information from the existing functions.
2025.02.20 - v.1.40 : Added function PrintOpenCL() - Prints the OpenCL device properties to the Experts tab.
2025.02.21 - v.1.50 : Added function-like macro PrintExpr() - Prints a stringified expression along with its value and type.
2025.02.22 - v.1.52 : Printing enumeration parameter in the function information output.
A script which when dragged onto the chart will print out in the experts window the number of bars that are on that chart - like magic.Intrabar Volume Flow
An indicator which visualizes how volume changes over time within each bar. It shows tick volume in a rolling histogram format.
A simple starting-point script to collect data and send to a CSV in oldest-newest ordering. In this example only the close price data is collected.Self Optimized SMA
The indicator plots two lines. The lower line is calculated based on the latest SMA period that caused a bounce up. The upper line is calculated based on the latest SMA period that caused a bounce down.