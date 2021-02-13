Российские поводыри для RTS - страница 2
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Т.к в МТ5 не доступны многие мировые индексы, а попробовать скальпинг
с поводырями на RTS хочется, то какие инструменты ФОРТС можно использовать
в качестве поводырей для RTS?
Если проверить, то через файл, загрузить данные и сравнивать. Но, тут есть кое-какие сложности: несовпадение торговых сессий.
Мне кажется можно попробовать: сам индекс РТС, к фьючерсу индекса РТС, S&P 500 фьючерс и индекс, нефть, разницу доходностей облигаций и пр. Еще знаете есть коэффициент корреляции Пирсона, когда сравнивают два инструмента на предмет корреляции или наоборот раскорреляции (но, нужно, чтобы данные были на каждом баре у обоих инструментов, в противном случае будут искажения)
Как-то пробовал на дневных графиках провести анализ в МТ4 пары USDCAD по отношению к котировкам Brent(нефть). Загрузил через файл нефть, дневные данные и даже на основе этих данных вычислял стокхастик.
Ничего интересного не нашел и забросил до лучших времен.
Какие объёмы (суммарные, помеченные кр. и син. стрелками) можно считать НЕ большими и в какую сессию?
Решил прододжить эту тему потому что:
1. Догма
Индекс RTS - это нечто иное как MIX, но с валютной составляющей.
2. Утверждение
Поведение (лонг/шорт) индекса RTS зависит от:
а. Нефти (BR), которая в свю очередь двигает рубль (Si), что является волютной составляющей индекса RTS
б. Т.к RTS = MIX + валютная составляющая, то Поведение RTS напрямую зависит от BR, Si и MIX
3. Предположение
Т.к стаканы фьючерсов это ни что иное как намерения рынка (не бесполезное тестирование истории),
то анализируя стаканы, сделки и другие данные по символам BR, SI и MIX (поводыри для RTS), с большой долей вероятности можно вычислить в какую сторону "пойдет" индекс RTS
4. Задача
Построить алгоритм для определения направления движения индекса RTS, опираясь на данные поводырей.
5. Получение всей необходимой информации (в реальном времени) - уже написано.
https://www.mql5.com/ru/forum/276007/page2#comment_8502345
6. Просьба
Не флудить.
Есть идеи как анализировать поводырей?
В двнный момент пишу визуализатор-индмкатор для тестирования идей.
(пока показывает разницу объёмов сделок sell - buy по инструментам)
Поведение (лонг/шорт) индекса RTS зависит от:
а. Нефти (BR), которая в свю очередь двигает рубль (Si), что является волютной составляющей индекса RTS
В двнный момент пишу визуализатор-индмкатор для тестирования идей.
(пока показывает разницу объёмов сделок sell - buy по инструментам)
В двнный момент пишу визуализатор-индмкатор для тестирования идей.
(пока показывает разницу объёмов сделок sell - buy по инструментам)
Какие мысли(планы) по прибыли за сделку в пунктах?
Есть сомнения насчет поводырей, кто для кого поводырь, RTS для MIX или наоборот, Si для RTS или наоборот, и т.д.
Давно делал советник на эту тему, правда не на основе анализа стакана, по другим принципам. Явных поводырей не обнаружил.
Скажи какие цели по профиту за сделку, попробую еще раз прогнать в оптимизаторе для выявления наиболее значимых поводырей.
Какие мысли(планы) по прибыли за сделку в пунктах?
Есть сомнения насчет поводырей, кто для кого поводырь, RTS для MIX или наоборот, Si для RTS или наоборот, и т.д.
Давно делал советник на эту тему, правда не на основе анализа стакана, по другим принципам. Явных поводырей не обнаружил.
Скажи какие цели по профиту за сделку, попробую еще раз прогнать в оптимизаторе для выявления наиболее значимых поводырей.
Профит для RTS от 20 пунктов (открывашка подняла цены).
Но, планируеися, что не будет SL и TP
Сереж, если нет поводырей, то вообще всё бессмыслено, тогда RТS будет "ходить" независимо от доллара и от MIX!
Должна быть связь, ведь стаканы MIX(MXI) и Si - это близкое будующее, а не прошлое.
Думается, что просто не все зависимости лежат на поверхности.
Я пишу анализатор-индикатор, который, при визуализации, поможет их отыскать (надеюсь).
Добавлено
Посмотри семинар
https://www.youtube.com/watch?v=7T8lBZNAGEg
Правда "криврватый", но поводырь
Сейчас у нас есть все данные, получаемые в реальном времени, что даёт воможность
мгновенно реагировать на изменение торговой ситуации.
Добавлено
Всё-равно сейчас не торгую, есть время заняться этим.