Российские поводыри для RTS - страница 6
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Отлично, займётесь этим?
Чем именно, анализом или сбором данных?
У fxsaber есть индикатор показывающий тики при наведении на бар, тут нужно что-то похожее творить в плане визуализации. Но такой уровень программирования для меня мало доступен.
Чем именно, анализом или сбором данных?
У fxsaber есть индикатор показывающий тики при наведении на бар, тут нужно что-то похожее творить в плане визуализации. Но такой уровень программирования для меня мало доступен.
Нужен принцип полного анализа, а для тестирования за три минуты пишется эмулятор торговли и ставится на реальный счёт.
Нужен принцип полного анализа, а для тестирования за три минуты пишется эмулятор торговли и ставится на реальный счёт.
Вот тут меня и ставит в ступор идея "придумать принцип" из догадок и проверять свои догадки в реальном времени. Почему нельзя записать информацию и уже на этих данных смотреть на принцип, анализировать и корректировать? Между прочем, можно даже МО применить, если закономерности там явные есть, то они будут выявлены.
RTS-analyzer в работе на реале (симулятор) 1 контракт
Профит в пунктах с 19-05
Что, кроме Алексея, никому не интересно поработать?
RTS-analyzer в работе на реале (симулятор) 1 контракт
Профит в пунктах с 19-05
Что, кроме Алексея, никому не интересно поработать?
Интересно, но у меня свой эмулятор
тоже 1 лот, за несколько дней убыток 1053, еще не доделал саму стратегию, пока другим занимаюсь
Эмулятор-индикатор приобретает удобный для просмотра вид
Немного изменён класс, и в визуализатор добавлена разница всех ордеров за сессию (коричнывый и желтый цвета)
Теперь, всё считается в процентах
Немного изменён класс, и в визуализатор добавлена разница всех ордеров за сессию (коричнывый и желтый цвета)
Теперь, всё считается в процентах
По моему здесь
что то напутано,
я так беру тики за последние period_tick_sec секунд
Проценты тоже сделал бы проще
По моему здесь
что то напутано,
Нет не напутано, всё правильно, просто я беру разницу во времени по микросекундному таймеру.
я так беру тики за последние period_tick_sec секунд
Проценты тоже сделал бы проще
Понятно, что проще, но я сделал ограничение до 100 (больше просто не нужно)
Да и вузуально всё смотрится хорошо