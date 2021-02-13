Российские поводыри для RTS - страница 6

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prostotrader:

Отлично, займётесь этим?

Чем именно, анализом или сбором данных?

У fxsaber есть индикатор показывающий тики при наведении на бар, тут нужно что-то похожее творить в плане визуализации. Но такой уровень программирования для меня мало доступен.

 
Aleksey Vyazmikin:

Чем именно, анализом или сбором данных?

У fxsaber есть индикатор показывающий тики при наведении на бар, тут нужно что-то похожее творить в плане визуализации. Но такой уровень программирования для меня мало доступен.

Нужен принцип полного анализа, а для тестирования за три минуты пишется эмулятор торговли и ставится на реальный счёт.

 
Обновлён класс
Файлы:
Stakan.mqh  25 kb
RTS_analyzer.mq5  16 kb
 
prostotrader:

Нужен принцип полного анализа, а для тестирования за три минуты пишется эмулятор торговли и ставится на реальный счёт.

Вот тут меня и ставит в ступор идея "придумать принцип" из догадок и проверять свои догадки в реальном времени. Почему нельзя записать информацию и уже на этих данных смотреть на принцип, анализировать и корректировать? Между прочем, можно даже МО применить, если закономерности там явные есть, то они будут выявлены.

 

RTS-analyzer в работе на реале (симулятор) 1 контракт

Профит в пунктах с 19-05


Что, кроме Алексея, никому не интересно поработать? 

Файлы:
RTS_analyzer.mq5  19 kb
RTS_analyzer.ex5  34 kb
 
prostotrader:

RTS-analyzer в работе на реале (симулятор) 1 контракт

Профит в пунктах с 19-05


Что, кроме Алексея, никому не интересно поработать? 

Интересно, но у меня свой эмулятор

тоже 1 лот, за несколько дней убыток 1053, еще не доделал саму стратегию, пока другим занимаюсь

 

Эмулятор-индикатор приобретает удобный для просмотра вид


Файлы:
RTS_analyzer.ex5  38 kb
 

Немного изменён класс, и в визуализатор добавлена разница всех ордеров за сессию (коричнывый и желтый цвета)

Теперь, всё считается в процентах


Файлы:
Stakan.mqh  25 kb
RTS_analyzer.mq5  23 kb
 
prostotrader:

Немного изменён класс, и в визуализатор добавлена разница всех ордеров за сессию (коричнывый и желтый цвета)

Теперь, всё считается в процентах


По моему здесь

  int result = CopyTicksRange(st_symbol, ticks_array, COPY_TICKS_TRADE, oper_time.last_tick_time, oper_time.last_tick_time + delta_time);

что то напутано,

я так беру тики за последние period_tick_sec секунд

   SymbolInfoTick(_Symbol,tick);

   copied=CopyTicksRange(_Symbol,atick,COPY_TICKS_TRADE,tick.time_msc-period_tick_sec*1000);


Проценты тоже сделал бы проще

double GetVolume(const long a_vol, const long b_vol)
 {
  return ((double(a_vol - b_vol)/double(a_vol + b_vol)) * 100.0);
 }
 
Sergey Chalyshev:

По моему здесь

что то напутано,

Нет не напутано, всё правильно, просто я беру разницу во времени по микросекундному таймеру.

я так беру тики за последние period_tick_sec секунд


Проценты тоже сделал бы проще

Понятно, что проще, но я сделал ограничение до 100 (больше просто не нужно)

Да и вузуально всё смотрится хорошо

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