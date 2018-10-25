Стакан и сделки - страница 2
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Да, совсем забыл, индексация максимального и минимального объёма в массивах ведется так
Именно так нужно делать, чтобы не дублировать сделки.
Ок, но я бы на Вашем месте проверил в конце свечи собрав общий объем и сравнив с эталонным.
Ок, но я бы на Вашем месте проверил в конце свечи собрав общий объем и сравнив с эталонным.
Спасибо, попробую сделать так, но визуально видно, что все правильно.
Спасибо, попробую сделать так, но визуально видно, что все правильно.
:)
:)
Нет, правда, на демо стаканы еле шевелятся, и когда идут подряд одиночные сделки (несколько), то всё
прекрасно видно.
Нет, правда, на демо стаканы еле шевелятся, и когда идут подряд одиночные сделки (несколько), то всё
прекрасно видно.
Дак о том и речь, что на спокойном рынке Вы увидите все. А вот когда начнется движ... Вот для таких случаев и нужны проверки.
Дак о том и речь, что на спокойном рынке Вы увидите все. А вот когда начнется движ... Вот для таких случаев и нужны проверки.
Алгоритм не зависит от "спокойности" стакана :)
Но я обязательно проверю, спасибо.
Добавлено
Вся прелесть этого класса в том, что у него нет привязки к ТФ, все данные получаем в реальном времени.
Сработал OnBookEvrent - получили данные.
Переделал функцию GetStData(), чтобы было невозможно получить не актуальные данныеЕще раз большое спасибо всем откликнувшимся!
Ддя Rafil Nurmukhametov
Возьмите класс Stakan
Вот в этом куске кода можно выделять сделки по любым параметрам