Российские поводыри для RTS - страница 3
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А если рассматривать связку MIX(MXI) - SBRF - GAZR (четвертым можно добавить сюда LKOH, но имха это уже нелеквид)? На мой взгляд в такой "тройке" будет больше взаимосвязи, чем в предложенной Вами.
Объясните, пожалуйста.
Объясните, пожалуйста.
По аналогии с Вашими утверждениями, поведение индекса MIX (MXI) более чем на 40% зависит от движения трех фьючерсов: SBRF, GAZR, LKOH - вес каждого из них в индексе примерно равный - 13% и более. Анализировать следующие по "тяжести" НОВАТЭК, ГМК, Роснефть, Татнефть дающие еще овер 20% к индексу не вижу смысла в виду их дикой неликвидности. Далее согласно предположению о намерениях: анализировать стаканы Сбера, Газпрома, Лукойла и пытаться вычислить куда двинется Мамба. Можно развить эту тему и анализировать не стакан, а ленту сделок или баланс заявок на продажу/покупки и их объемы.
По аналогии с Вашими утверждениями, поведение индекса MIX (MXI) более чем на 40% зависит от движения трех фьючерсов: SBRF, GAZR, LKOH - вес каждого из них в индексе примерно равный - 13% и более. Анализировать следующие по "тяжести" НОВАТЭК, ГМК, Роснефть, Татнефть дающие еще овер 20% к индексу не вижу смысла в виду их дикой неликвидности. Далее согласно предположению о намерениях: анализировать стаканы Сбера, Газпрома, Лукойла и пытаться вычислить куда двинется Мамба. Можно развить эту тему и анализировать не стакан, а ленту сделок или баланс заявок на продажу/покупки и их объемы.
Понятно.
В "состав" MIX входит 51 инструмент.
Не многова-то ли анализировать нужно?
Цель 20 пунктов или 20 шагов? Ведь 1 шаг равен 10 пунктам на RTS.
Первым делом нужно сделать индикатор, который сможет показать, за счет чего сейчас движение по RTS - Si или Mix движется. Думаю это можно сделать за счет процентного изменения от цены, возможно добавив коэффициент делающий равную силу движения. После этого можно уже глянуть в стакан Si/Mix и посмотреть за счет чего движение - сдерживание движение (откаты от уровня который держат) или за счет резко выросшего спроса. Если первый вариант, то лучше не дергается, если второй, то важно понять куда идет движение, так-как от направления будет зависеть реакция Mix, к примеру если доллар дорожает, то сырьевики - экспортеры, подтянутся быстрей, чем если наоборот. Ну а там уже входить.
Ещё интересно посмотреть на индикатор, показывающий объем заявок в стакане на покупку и продажу, особенно интересно, когда у базового актива и фьючерса разные максимальные значения, т.е. по одному больше на покупку, а по другому больше на продажу. Думаю такая ситуация может что-то значить, но как собрать эту информацию не знаю.
На данный момент индикатор показывает разницу объёмов в стакане ( buy - sell желтая? -Si красная MIX)
и разницу объёмов сделок (светло зеленая - Si, малиновая MIX)
Т.к сделки идут не постоянно, индикатор "оставляет" последнее значение
ДобавленоНе правмльно считалось обновил индикатор
На данный момент индикатор показывает разницу объёмов в стакане ( buy - sell желтая? -Si красная MIX)
и разницу объёмов сделок (светло зеленая - Si, малиновая MIX)
Т.к сделки идут не постоянно, индикатор "оставляет" последнее значение
ДобавленоНе правмльно считалось обновил индикатор
Без истории нельзя найти закономерности. Предлагаю подумать о методе сбора истории, раз в минуту или раз в 10 секунд собирать инфорацию в файл.
Без истории нельзя найти закономерности. Предлагаю подумать о методе сбора истории, раз в минуту или раз в 10 секунд собирать инфорацию в файл.
Забудьте про ИСТОРИЮ - это фикция. Если Вы этого не сделаете, то Вам нечего делать на ФОРТС.
Закономерность есть, поставьте индикатор на RTS (обновите индикатор, перезагрузил его) и смотрите.
Если малиновая линия (MIX сделки) и красная линия (MIX объёмы в стакане) направлены вниз, то обязательно RTS идёт вниз, осталось выяснить
насколько велико противостояние Si MIXу
ЗЫ Смотреть на реале!
Добавлено
Но эти зависимости - для мгновенного скальпинга, и врят ли он принесет профит в 20 пунктов,
нужно искать более "глубокие" зависимости... Найти зависимость ФОРМИРОВАНИЯ тренда, а для этого
необходимо анализировать весь спектр предоставляемых классом данных.
Добавлено
Для большей наглядности убрал "память" сделок
ТО, что сейчас сделано в индикаторе (классе) - это вообще не анализ, а примитивная попытка сравнивать объёмы стаконов и сделок
Но, работает...
"Приплыли"...
Объявлено так
А счётчик каждый раз обнуляется :(Несколько часов работал и вдруг... Где ошибка?