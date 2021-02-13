Российские поводыри для RTS - страница 9
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Формализация реальной стоимости акций всегда была сложной. А после получения реальной стоимости всех эмитентов не сложно.
При чем тут реальная стоимость акций?
Задача не посчитать реальную стоимость акций, а на основе их текущей стоимости посчитать
индекс. Зная текущие дивиденты, которые предполагает рынок
(а их легко рассчитать из формулы
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2),
где N – объем фьючерсного контракта (количество акций),
F – цена фьючерса;
S – спот-цена акции;
r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;
div – размер дивидендов по базовой акции;
r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.),
можно судить о стоимости самого индекса (переоценен он или нет).
Добавлено
Все акции входящие в состав индекса есть в терминале
Как считать индекс РТС более доступными формулами.
Н-р
1. Данные, необходимые для расчета.
2. Формулы
Смотрите, там заморочено про расчет фри-флоат и поправочные коэф-ты, но суть сводиться к тому, что:
а) вся эта котовасия (раздел 4) должна быть учтена на все случаи - доп. эмиссии, обрат. выкупы и др. изменения фри-флоат. Это требования бюрократии и порядка учёта. НО самое главное
б) По сути индекса, не может цена индекса меняться от неценовых изменений составляющих, для этого вводятся поправочный коэф-т Z (раздел 5), чтобы изменения по п. а) компенсировать, т.е. при изменении к-та W основной формулы (раздел 2) коэф-т Z меняется так, чтобы значение индекса не изменилось (п. 5.2)
так же Z меняют если цена какого-то инструмента вырастает настолько что для него (или группу первых пяти и т.д.) вводится ограничение на долю в индексе (р. 6), и в некоторых других случаях типа приостановки торгов какой-либо акции.
В итоге по вашему вопросу
1. Данные чтоб считать полностью по методике выкладывают здесь (не проверял но должны ложить всё что надо) https://www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents/
Но видится что можно проще формулу сварганить чтобы считать изменения Индекса, чекать придётся раз в квартал на случай изменения коэф-тов.
2. Формула в п.2.10 сильно упрощается если не происходит изменений коэф-тов, W, C постоянные , т.е. для расчета изменения нужно просто взвесить изменения цен в моменте по капитализации.
Т.е. например хотите знать как измениться индекс при том или ином изменении цены одного инструмента AFKS, цена его изменилась на 0,10$. по таблице вычислим общую капитализацию индекса
1 524,55 млн. *100%/ 0,65 = 234 545,7 Млн. $
Изменение капитализации от изменения цены AFKS = 0,1* 9650 М*0,33 =318,45 М. Доля = 318,45 / 234 545,7 = 0,13% - именно на столько индекс изменит стоимость
Надеюсь понятно разжевал, объяснять не моё, особенно цифры))
При чем тут реальная стоимость акций?
Задача не посчитать реальную стоимость акций, а на основе их текущей стоимости посчитать
индекс. Зная текущие дивиденты, которые предполагает рынок
(а их легко рассчитать из формулы
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2),
где N – объем фьючерсного контракта (количество акций),
F – цена фьючерса;
S – спот-цена акции;
r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;
div – размер дивидендов по базовой акции;
r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.),
можно судить о стоимости самого индекса (переоценен он или нет).
Добавлено
Все акции входящие в состав индекса есть в терминале
Текущая цена в терминале, и расчетная (более близкая к реальной с точки зрения составителей расчета) разные вещи. С пункта 3 определение цены. И корректировка ее поправочными коэффициентами, в зависимости от удельных весов и долей стоимости акций.
Просчет от депозита видимо биржу не устроил, но мне он больше нравится, более прост, и в большинстве случаев на среднесроке верен.
Не знаю, но почему то сложные расчеты считаются более верными, хотя практика показывает обратное. Возможно что бы оправдать зарплату, тем кто делает расчет)))
Смотрите, там заморочено про расчет фри-флоат и поправочные коэф-ты, но суть сводиться к тому, что:
а) вся эта котовасия (раздел 4) должна быть учтена на все случаи - доп. эмиссии, обрат. выкупы и др. изменения фри-флоат. Это требования бюрократии и порядка учёта. НО самое главное
б) По сути индекса, не может цена индекса меняться от неценовых изменений составляющих, для этого вводятся поправочный коэф-т Z (раздел 5), чтобы изменения по п. а) компенсировать, т.е. при изменении к-та W основной формулы (раздел 2) коэф-т Z меняется так, чтобы значение индекса не изменилось (п. 5.2)
так же Z меняют если цена какого-то инструмента вырастает настолько что для него (или группу первых пяти и т.д.) вводится ограничение на долю в индексе (р. 6), и в некоторых других случаях типа приостановки торгов какой-либо акции.
В итоге по вашему вопросу
1. Данные чтоб считать полностью по методике выкладывают здесь (не проверял но должны ложить всё что надо) https://www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents/
Но видится что можно проще формулу сварганить чтобы считать изменения Индекса, чекать придётся раз в квартал на случай изменения коэф-тов.
2. Формула в п.2.10 сильно упрощается если не происходит изменений коэф-тов, W, C постоянные , т.е. для расчета изменения нужно просто взвесить изменения цен в моменте по капитализации.
Т.е. например хотите знать как измениться индекс при том или ином изменении цены одного инструмента AFKS, цена его изменилась на 0,10$. по таблице вычислим общую капитализацию индекса
1 524,55 млн. *100%/ 0,65 = 234 545,7 Млн. $
Изменение капитализации от изменения цены AFKS = 0,1* 9650 М*0,33 =318,45 М. Доля = 318,45 / 234 545,7 = 0,13% - именно на столько индекс изменит стоимость
Надеюсь понятно разжевал, объяснять не моё, особенно цифры))
Спасибо, проясняется, буду дальше разбираться...
Текущая цена в терминале, и расчетная (более близкая к реальной с точки зрения составителей расчета) разные вещи. С пункта 3 определение цены. И корректировка ее поправочными коэффициентами, в зависимости от удельных весов и долей стоимости акций.
Просчет от депозита видимо биржу не устроил, но мне он больше нравится, более прост, и в большинстве случаев на среднесроке верен.
Не знаю, но почему то сложные расчеты считаются более верными, хотя практика показывает обратное. Возможно что бы оправдать зарплату, тем кто делает расчет)))
Там же указано в методике - расчёт каждые 15 секунд, а по факту изменили на 1 сек. А какие цены берутся для инструментов в момент расчёта расписано в разделе 3.
Какая ещё точка зрения составителей? Они типа выбирают в какую именно миллисекунду текущей секунды взять цену?)))
Текущая цена в терминале, и расчетная (более близкая к реальной с точки зрения составителей расчета) разные вещи. С пункта 3 определение цены. И корректировка ее поправочными коэффициентами, в зависимости от удельных весов и долей стоимости акций.
Просчет от депозита видимо биржу не устроил, но мне он больше нравится, более прост, и в большинстве случаев на среднесроке верен.
Не знаю, но почему то сложные расчеты считаются более верными, хотя практика показывает обратное. Возможно что бы оправдать зарплату, тем кто делает расчет)))
Вы, вероятно, не поняли саму идею.
Смысл не в отличии реальной цены и расчетной, а в том, насколько реальная цена отличается от ТЕКУЩЕЙ расчетной.
Именно текущей расчетной цены. Потому что участники рынка формируют реальную цену по своим данным и критериям.
Но есть справедливая цена, которая зависит от кол-ва (денег) и сроков дивидентов, что приводит к резкому тренду,
если один из этих параметров изменяется. И эту справедливую цену можно рассчитать (впрочем как и все на Бирже),
ориентируясь на данные по прошлым дивидентам и прогнозам аналитиков. Т.е с большой вероятностью узнать заранее
направление тренда. Но чтобы это все посчитать, нужно научиться точно высчитывать индекс РТС.
Спасибо, проясняется, буду дальше разбираться...
Пожалуйста. Я так вижу надо раз в квартал табличку парсить и значение индекса на момент пересчёта таблицы, и от этого уже расчет элементарный как выше.
Подскажите, мне интересно про фьючерсы - на их цену ведь не только ожидания дивидендов влияет, верно понимаю? Просто если дивиденды останутся такими, а другие настроения поменяются, тогда фьюч подвинется тоже?
опыта на срочном почти не имею, но уже смотрю туда)
Пожалуйста. Я так вижу надо раз в квартал табличку парсить и значение индекса на момент пересчёта таблицы, и от этого уже расчет элементарный как выше.
Подскажите, мне интересно про фьючерсы - на их цену ведь не только ожидания дивидендов влияет, верно понимаю? Просто если дивиденды останутся такими, а другие настроения поменяются, тогда фьюч подвинется тоже?
опыта на срочном почти не имею, но уже смотрю туда)
Фьючерс, прежде всего, это производная на СПОТ, а спот-цена зависит от многих факторов.
Например RTS зависит еще и от валютной составляющей.
Так что при изменении одного из факторов приводит к изменению цены фьючерса.
Одно только не изменится, это цена фьючерса будет равна цене СПОТа в момент экспирации (с учетом лота фьючерса).
Добавлено
Вот, к примеру, вчерашний бросок вниз на 2000 пунктов, доллар сильно не менялся, следовательно была инфа о чьих-то дивидентах
2000 пунктов RTS, это, на минуточку, 14,75 * 2000 = 29500 рубчиков!
Фьючерс, прежде всего, это производная на СПОТ, а спот-цена зависит от многих факторов.
Например RTS зависит еще и от валютной составляющей.
Так что при изменении одного из факторов приводит к изменению цены фьючерса.
Одно только не изменится, это цена фьючерса будет равна цене СПОТа в момент экспирации (с учетом лота фьючерса).
Понятно. Кстати раз РТС считается по курсу доллара ЦБ РФ, т.е. в течение дня не меняется, а акции почти все в рублях, то можно предвидеть гэпы индекса, только фьючерс то конечно учитывает сразу актуальный курс рубля к доллару.
Понятно. Кстати раз РТС считается по курсу доллара ЦБ РФ, т.е. в течение дня не меняется, а акции почти все в рублях, то можно предвидеть гэпы индекса, только фьючерс то конечно учитывает сразу актуальный курс рубля к доллару.
Предвидеть можно, но рынок отыгрывает сильные изменения.
Добавлено
Вот, к примеру, рынок не может определится с суммой и временем по дивидентам СБЕРа обыкновенные акции
Толи 6 толи 9, а может быть и 12 месяцы
А газпром "думает" 9 или 12
Да и суммы на акцию маловаты....
А вот Северсталь почти в норме (дивиденты объявлены на 6 фьючерс 36,27 руб.) вчера значения были почти как объявлено (36,98)