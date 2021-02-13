Российские поводыри для RTS - страница 8

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Sergey Chalyshev:

Оказывается у RTS (Ri) нет поводырей, RTS сам себе на уме и может являться поводырем для всех остальных

какой дерзкий влёт и равномерный прямолинейный спуск, красота!

Откройте график фьючерса S&P500 и сразу станет ясно кто у кого поводырь.
 
GoVegas:
Откройте график фьючерса S&P500 и сразу станет ясно кто у кого поводырь.
+500
 
GoVegas:
Откройте график фьючерса S&P500 и сразу станет ясно кто у кого поводырь.

Вы думаете "Открыли Америку"?

Нет в МТ5 S&P500

 
prostotrader:

Вы думаете "Открыли Америку"?

Нет в МТ5 S&P500

Этот инструмент не подойдет в качестве поводыря? 


 
prostotrader:

Вы думаете "Открыли Америку"?

Нет в МТ5 S&P500

Как это нет?

Фьючерс U500 - аналог S&P500.

Только индекс RTS и S&P ничего общего, никак не коррелируют, RTS сам по себе.

p.s. ещё ETF есть, но это на фондовой секции FXUS
 

Решил поднять тему в связи с появлением новых идей по торговле фьючерсом RTS

Повторюсь, кто не знает, что фьючерс RTS - это Индекс РТС (MIX) выраженный в валюте (USD)

Расчет индеса РТС основывается на 50 активов крупнейших Российских эмитентов акций и РДР.

Смысл моей идеи в том, что компании (эмитенты акций) выплачивают дивиденты, срок выплаты и размер дивидентов

как правило сразу неизвестен. Но рынок предполагает  и срок и размер дивидентов.

Анализируя торгуемые активы (а они почти все есть в МТ5) можно строить с большой вероятностью

направление движения цены фьючерса RTS. Посидев пару дней за методикой расчета индекса, я так и не смог

разобраться. Может быть у кого-то получится. Методика расчета в подвале.   

Файлы:
rtsindex-settrules-25112011.zip  252 kb
 
prostotrader:

Решил поднять тему в связи с появлением новых идей по торговле фьючерсом RTS

Повторюсь, кто не знает, что фьючерс RTS - это Индекс РТС (MIX) выраженный в валюте (USD)

Расчет индеса РТС основывается на 50 активов крупнейших Российских эмитентов акций и ГДР.

Смысл моей идеи в том, что компании (эмитенты акций) выплачивают дивиденты, срок выплаты и размер дивидентов

как правило сразу неизвестен. Но рынок предполагает  и срок и размер дивидентов.

Анализируя торгуемые активы (а они почти все есть в МТ5) можно строить с большой вероятностью

направление движения цены фьючерса RTS. Посидев пару дней за методикой расчета индекса, я так и не смог

разобраться. Может быть у кого-то получится. Методика расчета в подвале.   

Разобрался, ничего сложного вроде)  Что именно пояснить?

 
Aleksey Mavrin:

Разобрался, ничего сложного вроде)  Что именно пояснить?

Как считать индекс РТС более доступными формулами.

Н-р

1. Данные, необходимые для расчета.

2. Формулы

 
Aleksey Mavrin:

Разобрался, ничего сложного вроде)  Что именно пояснить?

Почему в первый день индекс 100, а на 1. Не нашел. В первый день поправочный коэф. 1, и суммы акций равны в числителе и знаменателе.

 
prostotrader:

Как считать индекс РТС более доступными формулами.

Н-р

1. Данные, необходимые для расчета.

2. Формулы

Формализация реальной стоимости акций всегда была сложной. А после получения реальной стоимости всех эмитентов не сложно. 

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