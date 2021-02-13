Российские поводыри для RTS - страница 8
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Оказывается у RTS (Ri) нет поводырей, RTS сам себе на уме и может являться поводырем для всех остальных
какой дерзкий влёт и равномерный прямолинейный спуск, красота!
Откройте график фьючерса S&P500 и сразу станет ясно кто у кого поводырь.
Откройте график фьючерса S&P500 и сразу станет ясно кто у кого поводырь.
Вы думаете "Открыли Америку"?
Нет в МТ5 S&P500
Вы думаете "Открыли Америку"?
Нет в МТ5 S&P500
Этот инструмент не подойдет в качестве поводыря?
Вы думаете "Открыли Америку"?
Нет в МТ5 S&P500
Как это нет?
Фьючерс U500 - аналог S&P500.
Только индекс RTS и S&P ничего общего, никак не коррелируют, RTS сам по себе.p.s. ещё ETF есть, но это на фондовой секции FXUS
Решил поднять тему в связи с появлением новых идей по торговле фьючерсом RTS
Повторюсь, кто не знает, что фьючерс RTS - это Индекс РТС (MIX) выраженный в валюте (USD)
Расчет индеса РТС основывается на 50 активов крупнейших Российских эмитентов акций и РДР.
Смысл моей идеи в том, что компании (эмитенты акций) выплачивают дивиденты, срок выплаты и размер дивидентов
как правило сразу неизвестен. Но рынок предполагает и срок и размер дивидентов.
Анализируя торгуемые активы (а они почти все есть в МТ5) можно строить с большой вероятностью
направление движения цены фьючерса RTS. Посидев пару дней за методикой расчета индекса, я так и не смог
разобраться. Может быть у кого-то получится. Методика расчета в подвале.
Решил поднять тему в связи с появлением новых идей по торговле фьючерсом RTS
Повторюсь, кто не знает, что фьючерс RTS - это Индекс РТС (MIX) выраженный в валюте (USD)
Расчет индеса РТС основывается на 50 активов крупнейших Российских эмитентов акций и ГДР.
Смысл моей идеи в том, что компании (эмитенты акций) выплачивают дивиденты, срок выплаты и размер дивидентов
как правило сразу неизвестен. Но рынок предполагает и срок и размер дивидентов.
Анализируя торгуемые активы (а они почти все есть в МТ5) можно строить с большой вероятностью
направление движения цены фьючерса RTS. Посидев пару дней за методикой расчета индекса, я так и не смог
разобраться. Может быть у кого-то получится. Методика расчета в подвале.
Разобрался, ничего сложного вроде) Что именно пояснить?
Разобрался, ничего сложного вроде) Что именно пояснить?
Как считать индекс РТС более доступными формулами.
Н-р
1. Данные, необходимые для расчета.
2. Формулы
Разобрался, ничего сложного вроде) Что именно пояснить?
Почему в первый день индекс 100, а на 1. Не нашел. В первый день поправочный коэф. 1, и суммы акций равны в числителе и знаменателе.
Как считать индекс РТС более доступными формулами.
Н-р
1. Данные, необходимые для расчета.
2. Формулы
Формализация реальной стоимости акций всегда была сложной. А после получения реальной стоимости всех эмитентов не сложно.