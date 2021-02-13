Российские поводыри для RTS
Т.к в МТ5 не доступны многие мировые индексы, а попробовать скальпинг
с поводырями на RTS хочется, то какие инструменты ФОРТС можно использовать
в качестве поводырей для RTS?
Этот не подойдет?
Этот не подойдет?
как это не доступны, возьмите другого брокера и там будут доступны, snp и индекс доллара наверное можно использовать в кач-ве поводырей (если это до сих пор актуально), не вникал
Спасибо конечно, но Вы возьмите... А я торгую на ФОРТС у своего брокера, которого не собираюсь менять.
Спасибо конечно, но Вы возьмите... А я торгую на ФОРТС у своего брокера, которого не собираюсь менять.
)) я то взял.. вам же только котировки поводырей нужны а не торговать там, через файлик там..
Т.к в МТ5 не доступны многие мировые индексы, а попробовать скальпинг
с поводырями на RTS хочется, то какие инструменты ФОРТС можно использовать
в качестве поводырей для RTS?
если только нефть и доллар\рубль. я когда пробовал скальпинг по поводырям, их использовал. хотя получилось так себе.
Попробовал посмотреть все предполагаемые поводыри, но
явных зависимостей не увидел :(
Может кто-то разглядит?
Попробовал посмотреть все предполагаемые поводыри, но
явных зависимостей не увидел :(
Может кто-то разглядит?
Странный способ ...
- может лучше измерять пройденное расстояние а не количество сделок? у всех инструментов разная ликвидность.
- и копировать тики по моему надо не по количеству а за определенное время, например 100 сделок на Si проходит за секунду а на MIX 100 сделок может быть за час.
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Т.к в МТ5 не доступны многие мировые индексы, а попробовать скальпинг
с поводырями на RTS хочется, то какие инструменты ФОРТС можно использовать
в качестве поводырей для RTS?