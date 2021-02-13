Российские поводыри для RTS

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Т.к в МТ5 не доступны многие мировые индексы, а попробовать скальпинг

с поводырями на RTS хочется, то какие инструменты ФОРТС можно использовать

в качестве поводырей для RTS? 

 
prostotrader:

Т.к в МТ5 не доступны многие мировые индексы, а попробовать скальпинг

с поводырями на RTS хочется, то какие инструменты ФОРТС можно использовать

в качестве поводырей для RTS? 

Этот не подойдет?

 

 
Evgeny Belyaev:

Этот не подойдет?

 

Остроумно, но прибыли не принесёт.
[Удален]  
как это не доступны, возьмите другого брокера и там будут доступны, snp и индекс доллара наверное можно использовать в кач-ве поводырей (если это до сих пор актуально), не вникал
 
Maxim Dmitrievsky:
как это не доступны, возьмите другого брокера и там будут доступны, snp и индекс доллара наверное можно использовать в кач-ве поводырей (если это до сих пор актуально), не вникал

Спасибо конечно, но Вы возьмите... А я торгую на ФОРТС у своего брокера, которого не собираюсь менять.

[Удален]  
prostotrader:

Спасибо конечно, но Вы возьмите... А я торгую на ФОРТС у своего брокера, которого не собираюсь менять.

)) я то взял.. вам же только котировки поводырей нужны а не торговать там, через файлик там..
 
Maxim Dmitrievsky:
)) я то взял.. вам же только котировки поводырей нужны а не торговать там, через файлик там..
Спасибо, понятно.
 
prostotrader:

Т.к в МТ5 не доступны многие мировые индексы, а попробовать скальпинг

с поводырями на RTS хочется, то какие инструменты ФОРТС можно использовать

в качестве поводырей для RTS? 

если только нефть и доллар\рубль. я когда пробовал скальпинг по поводырям, их использовал. хотя получилось так себе. 
 
альмир мир:
если только нефть и доллар\рубль. я когда пробовал скальпинг по поводырям, их использовал. хотя получилось так себе. 
Индекс RTS - это индекс ММВБ с валютной составляющей, так что, думаю, что MIX (MXI) обязательно нужно учитывать. 
 

Попробовал посмотреть все предполагаемые поводыри, но

явных зависимостей не увидел :(

Может кто-то разглядит? 

 

Файлы:
Rts_Scalper.mq5  20 kb
 
prostotrader:

Попробовал посмотреть все предполагаемые поводыри, но

явных зависимостей не увидел :(

Может кто-то разглядит? 

 

Странный способ ...

- может лучше измерять пройденное расстояние а не количество сделок? у всех инструментов разная ликвидность.

- и копировать тики по моему надо не по количеству а за определенное время,  например 100 сделок на Si проходит за секунду а на MIX 100 сделок может быть за час.

   

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