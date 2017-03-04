Кручу, верчу, iMA обмануть хочу

Хочу посвятить эту тему изысканиям исключительно по одному индикатору - iMA. Планирую, что здесь будут выкладываться проверки разных условий и сигналов от этого индикатора. Возможно даже ответы на вопрос "почему так получается".

Как будут проверяться идеи, схема работы:

И первый испытуемый - стандартный модуль SignalMA.mqh (\MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMA.mqh). Описание его сигналов: https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/csignal/signal_tema&nbsp;

Добавлено:

Vladimir Karputov, 2016.11.20 16:47

Модуль сигналов "SignalMAAboveBelow.mqh" - генерирует только один вид сигнала

Вариант модуля сигналов 

плюс "вкусняшка" - параметр "Reverse" - отвечает за реверс сигнала.

выскажу такую мысль: все индикаторы (кроме предиктивных моделей) есть МА в той или иной форме
 
эх..а мне было б интересней изыскания по индикаторам от объемов
 
Если усреднить числа 4,5,6 и 6,5,4 то получим одинаковые числа  -те направление одинаково в обоих случаев  - зачем тогда использовать MA?
 
Которые тиковые ? Реальные то еще достать надо
Посмотрим что можно из ima выжать
 
Нужно брать не одну точку МА, а по крайней мере две.

 
Посмотрим что можно из ima выжать

вы как в каменном веке,честное слово. кому интересны тиковые?

мы говорим о МТ5 или где? есть демо моекс на метаквотовском сервере с реальными объемами. про других брокеров даже упоминать не буду. даже этого достаточно.

 
Если просто сложить и разделить на количество элементов - то да, среднее выйдет одинаковое, а вот если взглянуть на графики этих двух рядов данных ({4,5,6} и {6,5,4}):

два ряда 

то видно, что нужно кроме среднего ещё анализировать и предыдущее значения - чтобы определить направление. 

 

На базе стандартного модуля сгенерирован советник "SignalMA_not_trailing.mq5".

Буду смотреть на два параметра:

input double             Signal_PriceLevel    =0.0;                     // Price level to execute a deal
input int                Signal_MA_PeriodMA   =12;                      // Moving Average(12,0,...) Period of averaging

"Signal_PriceLevel" - отвечает за тип торгового приказа: при "Signal_PriceLevel"=0 будет отсылаться приказ по рынку, при "Signal_PriceLevel">0 будет выставляться отложенный ордер...

Файлы:
SignalMA_not_trailing.mq5  8 kb
 
В меню раздела 'Статьи' есть аналогичный заказ (#34) - не хотите написать?
 
Некогда статьи писать - нужно переписывать КодоБазу из старого кода в новый.
