Предложение: Ввести в МАРКЕТ ответ на отзыв покупателя от продавца. - страница 2
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примеров много
например помощник. ставит стоплосс тейкпрофит на сделки КЛИЕНТА, все настраивается в настройках.
Нет, надо скачать, бесплатно, а потом написать - поставил стоплосс и сделка закрылась по стоплоссу.
Ну как так Блин.
Ну нет, почему же -- запретить отрицательные отзывы вообще.
Что такое ответ продавца на отрицательный отзыв? Правильно -- это ответ в стиле: "сам дурак".
Какой пример вашего ответа вы привели:
Спасибо за отзыв. Данный советник содержит более 15 индикаторных стратегий + сотню настраиваемых параметров, в том числе Мартингейл, который по умолчанию отключен. Вы вправе его не использовать. Спасибо
Другими словами вы ответили покупателю: "Советник такой крутой, а ты не смог разобраться с его настройками. Сам дурак. Спасибо что пополнили мой кошелёк"
Вы делайте описание и подачу продукта так, чтобы отрицательных отзывов не было.
А если оставили отзыв негативный -- договаривайтесь с покупателем, вплоть до возврата ему средств.
Я всегда все вопросы решаю полюбовно. Если покупатель адекватный. Но вопрос Шантажа, никто не отменял. эта тема много раз обсуждалась.
Решить проблему возврата средств - можно другим путем. Ввести в маркет адекватные триал версии на месяц к примеру, которые будут работать на реале.
Сейчас такой опции нет. Поэтому приходится давать триалы каждому клиенту, кто подумает, что ее можно все таки взять. А не просто купить а потом АХАТЬ.
Ведь если в продукте выкладываешь трил - ок, 10 сообщений страница пропадает, кто будет перечитывать 20 страниц обсуждения? триал теряется, приходится выкладывать опять, чтоб он был всегда сверху.
Дело не в том, чтобы обвинить покупателя, оставившего отзыв или вопрос.
Дело в порядочности и факт ОТВЕТА на отзыв. Как в любой книге "Жалоб и Предложений"
примеров много
например помощник. ставит стоплосс тейкпрофит на сделки КЛИЕНТА, все настраивается в настройках.
Нет, надо скачать, бесплатно, а потом написать - поставил стоплосс и сделка закрылась по стоплоссу.
Ну как так Блин.
То что предлогаете вы, это посути вкладка "обсуждение". Я бы вообще убрал вкладку "отзывы" и оставил только "обсуждение". А то человек поставит в отзыве 1 звезду без текста, без аргументов и тем саммым вводит других покупателей в заблужденье(имею ввиду ваш пост, неадекватный заказчик). А все вопросы отзывы о работе продукта писать текстом, без оценок.
обсуждение нет, просто ответ, как на АЛИ например
посмотрите на качество обратной связи.
поставил два - продавец ответил - покупатель написал доп отзыв! и поблагодарил продавца. все ок. считаем что 2 звезды было преждевременно. проблема решилась. все ок.
На Али просто нельзя менять звезды и отзывы. Сам много раз натыкался, когда в течении 2 месяцев товар не приходил, я ставил 1 звезду, потом товар все таки доходил. Но продавца то жалко, отрицательный отзыв влепил не честно - приходится писать до отзыв и извинятся.
а теперь смотрите как выглядит товар , просто без ответа продавца.
:-) ржака.
обсуждение нет, просто ответ, как на АЛИ например
посмотрите на качество обратной связи.
Покупатель покупает советник:
-- внимательно читает описания, отзывы, обсуждения, проветяет в тестере (демо и реал же не проверит)
-- покупает советник и, выполняя все рекомендации, ставит его на реал -- и ... сливает
Здесь https://www.mql5.com/ru/forum/166766 подобная ситуация описана -- когда у покупателя, который добросовестно выполнил все рекомендации продавца -- советник гарантированно слил.
Понятно что такой покупатель оставляет отрицательный отзыв.
Представьте в реале -- пришел возмущённый покупатель, а вы ему в ответ пояснения и оправдания, нескончаемые пояснения и оправдания.
Что он вам ответит? Правильно: "да, не нужны мне твои пояснения и оправдания -- ты мне бабки верни за советник и те что я слил по твоим рекомендациям".
И покупатель предельно прав.
У продавца есть: описание продукта, обсуждения продукта -- оставьте "Отзывы" для покупателей.
И если покупатель возмущён -- то пишите ему по контактам, в личку и улаживайте вопрос.
"Не надо так много говорить" (с):
Увы, IMHO, ни Вы, ни покупатель в данном случае не правы:
Везде, где только можно присутствует "дисклаймер" (отказ от ответственности) который гласит, что ни какие прошлые успехи не дают и не могут давать 100% гарантии будущих успехов.
В единственном случае, когда покупатель может заявить о требовании возврата средств - это когда он, покупатель, после покупки повторяет тест на той же паре за тот же период с указанными настройками и получает результат, значительно отличающийся от заявленного.
Но для этого есть тестер и это надо делать до покупки. Во всех остальных случаях риск потери капитала - это риск инвестора.
ЗЫ Если что, я советники не продаю - это общепринятые принципы. Да и на сайте описаны
https://www.mql5.com/ru/articles/586
это правило хорошего тона.
Я не против, вашего подхода, но не вижу смысла ставить оценки. Адекватный клиент может прочитать обсуждение и сам сделать вывод о товаре.
в том то и дело что в обсуждении бывает по 10 -20 страниц, а то и больше.
УВЫ но читать никто не хочет. :-( даже описание не читают, что говорить о обсуждении.
Кстати раздел описание параметров(сейча приходится создавать блог и писать там) и раздел FAQ тоже бы ввести. было бы супер.