Предложение: Ввести в МАРКЕТ ответ на отзыв покупателя от продавца. - страница 2

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примеров много 

например помощник. ставит стоплосс тейкпрофит на сделки КЛИЕНТА, все настраивается в настройках.

Нет, надо скачать, бесплатно, а потом написать - поставил стоплосс  и сделка закрылась по стоплоссу.

Ну как так Блин. 

 
Andrey F. Zelinsky:

Ну нет, почему же -- запретить отрицательные отзывы вообще.

Что такое ответ продавца на отрицательный отзыв? Правильно -- это ответ в стиле: "сам дурак".

Какой пример вашего ответа вы привели:

Спасибо за отзыв. Данный советник содержит более 15 индикаторных стратегий + сотню настраиваемых параметров, в том числе Мартингейл, который по умолчанию отключен. Вы вправе его не использовать. Спасибо  

Другими словами вы ответили покупателю: "Советник такой крутой, а ты не смог разобраться с его настройками. Сам дурак. Спасибо что пополнили мой кошелёк"

Вы делайте описание и подачу продукта так, чтобы отрицательных отзывов не было.

А если оставили отзыв негативный -- договаривайтесь с покупателем, вплоть до возврата ему средств. 

 

Я всегда все вопросы решаю полюбовно. Если покупатель адекватный. Но вопрос Шантажа, никто не отменял. эта тема много раз обсуждалась.

Решить проблему  возврата средств - можно другим путем. Ввести в маркет адекватные триал версии на месяц к примеру, которые будут работать на реале.

Сейчас такой опции нет. Поэтому приходится давать триалы каждому клиенту, кто подумает, что ее можно все таки взять. А не просто купить а потом АХАТЬ.  

Ведь если в продукте выкладываешь трил - ок, 10 сообщений страница пропадает, кто будет перечитывать 20 страниц обсуждения? триал теряется, приходится выкладывать опять, чтоб он был всегда сверху.  

 


Дело не в том, чтобы обвинить покупателя, оставившего отзыв или вопрос.

Дело в порядочности и факт ОТВЕТА на отзыв. Как в любой книге "Жалоб и Предложений"

 
Vladislav Andruschenko:

примеров много 

например помощник. ставит стоплосс тейкпрофит на сделки КЛИЕНТА, все настраивается в настройках.

Нет, надо скачать, бесплатно, а потом написать - поставил стоплосс  и сделка закрылась по стоплоссу.

Ну как так Блин. 

То что предлогаете вы, это посути вкладка "обсуждение". Я бы вообще убрал вкладку "отзывы" и оставил только "обсуждение". А то человек поставит в отзыве 1 звезду без текста, без аргументов и тем саммым вводит других покупателей в заблужденье(имею ввиду ваш пост, неадекватный заказчик). А все вопросы отзывы о работе продукта писать текстом, без оценок.
 
Evgeny Belyaev:
То что предлогаете вы, это посути вкладка "обсуждение". Я бы вообще убрал вкладку "отзывы" и оставил только "обсуждение". А то человек поставит в отзыве 1 звезду без текста, без аргументов и тем саммым вводит других покупателей в заблужденье(имею ввиду ваш пост, неадекватный заказчик). А все вопросы отзывы о работе продукта писать текстом, без оценок.

обсуждение нет, просто ответ, как на АЛИ например

 посмотрите на качество обратной связи. 

 

 

поставил два - продавец ответил - покупатель написал доп отзыв! и поблагодарил продавца. все ок. считаем что 2 звезды было преждевременно. проблема решилась. все ок.

На Али просто нельзя менять звезды и отзывы. Сам много раз натыкался, когда в течении 2 месяцев товар не приходил, я ставил 1 звезду, потом товар все таки доходил. Но продавца то жалко, отрицательный отзыв влепил не честно - приходится писать до отзыв и извинятся.   

 

а теперь смотрите как выглядит товар , просто без ответа продавца. 

 

 

:-) ржака.

 
Vladislav Andruschenko:

обсуждение нет, просто ответ, как на АЛИ например

 посмотрите на качество обратной связи. 

 

Я понимаю о чем вы говорите, но невижу смыла. Зачастую покупатель смотрят средневзвешанную оценку в звездах не вникая в детали, этого отзыва. К тому же покупатели из разных стран, к примеру покупатель из Росии и не владеет ин языками, а у продукта один отрицательный отзыв на английском. Вероятнее всего  потенциальный покупатель из России побыстрей покинет страницу этого продукта не вникая в детали этого отзыва.
 
это правило хорошего тона. 
 
Andrey F. Zelinsky:

Покупатель покупает советник:

-- внимательно читает описания, отзывы, обсуждения, проветяет в тестере (демо и реал же не проверит)

-- покупает советник и, выполняя все рекомендации, ставит его на реал -- и ... сливает

Здесь https://www.mql5.com/ru/forum/166766 подобная ситуация описана -- когда у покупателя, который добросовестно выполнил все рекомендации продавца -- советник гарантированно слил.

Понятно что такой покупатель оставляет отрицательный отзыв.

Представьте в реале -- пришел возмущённый покупатель, а вы ему в ответ пояснения и оправдания, нескончаемые пояснения и оправдания.

Что он вам ответит? Правильно: "да, не нужны мне твои пояснения и оправдания -- ты мне бабки верни за советник и те что я слил по твоим рекомендациям".

И покупатель предельно прав. 

У продавца есть: описание продукта, обсуждения продукта -- оставьте "Отзывы" для покупателей.

И если покупатель возмущён -- то пишите ему по контактам, в личку и улаживайте вопрос.

"Не надо так много говорить" (с)

 

Увы, IMHO, ни Вы, ни покупатель в данном случае не правы:
Везде, где только можно присутствует "дисклаймер" (отказ от ответственности) который гласит, что ни какие прошлые успехи не дают и не могут давать 100% гарантии будущих успехов
В единственном случае, когда покупатель может заявить о требовании возврата средств - это когда он, покупатель, после покупки  повторяет тест на той же паре за тот же период с указанными настройками и получает результат, значительно отличающийся от заявленного.
Но для этого есть тестер и это надо делать до покупки. Во всех остальных случаях риск потери капитала - это риск инвестора.


ЗЫ Если что, я советники не продаю - это общепринятые принципы. Да и на сайте описаны 

 

https://www.mql5.com/ru/articles/586

Как протестировать торгового робота перед покупкой
Как протестировать торгового робота перед покупкой
  • 2012.11.09
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Покупка торгового робота в MQL5 Маркете имеет одно большое преимущество перед всеми другими подобными предложениями - вы можете устроить комплексную проверку предлагаемой автоматической системы прямо в терминале MetaTrader 5. Каждый советник перед покупкой можно и нужно тщательно прогнать во всех неблагоприятных режимах во встроенном тестере торговых стратегий, чтобы получить о нем максимально полное представление.
 
Vladislav Andruschenko:
это правило хорошего тона. 
Я не против, вашего подхода, но не вижу смысла ставить оценки. Адекватный клиент может прочитать обсуждение и сам сделать вывод о товаре.
 
Evgeny Belyaev:
Я не против, вашего подхода, но не вижу смысла ставить оценки. Адекватный клиент может прочитать обсуждение и сам сделать вывод о товаре.

в том то и дело что в обсуждении бывает по 10 -20 страниц, а то и больше.

УВЫ но читать никто не хочет. :-( даже описание не читают, что говорить о обсуждении.

 

Кстати раздел описание параметров(сейча приходится создавать блог и писать там) и раздел FAQ тоже бы ввести. было бы супер.  

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