Предложение: Ввести в МАРКЕТ ответ на отзыв покупателя от продавца. - страница 6
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Вниз по пирамиде. По делу есть что?
Это голосовалка.
Мой ответ - не нужен ответ на отзыв, т.е. "Против, я продавец".
В чем вопрос?
так вот оно "где собака порылась".
думаю, что во всех случаях -- если вещи начать называть своими именами -- то всё всегда становится на свои места.
почитав ваши аргументы:
-- вы -- гордый, себя уважающий продавец, который всё сделал для покупателей (снизошел, так сказать)
-- покупатель, который оставил отрицательный отзыв -- неадекват, который тупо не захотел разобраться в вашем описании и в вашем продукте
-- вы -- не хотите по-тихому в личке или по контактам -- помочь покупателю разобраться -- и по итогам такой помощи -- не хотите унижаться и просить покупателя удалить или поправить свой отзыв
-- вы -- хотите публично унизить покупателя, дав ответ на его отзыв и показав всем какой вы ... бла-бла-бла
я решаю все вопросы в личке в обсуждениях и помогаю клиентам, даже не адекватным, даже на отрицательные отзывы .
ВЫ меня не знаете.
я гордый. Но унижаться и просить удалить отрицательный отзыв - не буду
я решаю все вопросы в личке в обсуждениях и помогаю клиентам, даже не адекватным, даже на отрицательные отзывы ....
p.s.
Систему отзывов, менять не нужно
я гордый.
Интересно, что тут говорят те, которые ничего не продают, или продают но не имеют ни одного отзыва.
Забыл добавить.
Здесь принято считать, что все посетители и участники MQL5 такие белые и пушистые. Все адекватные, честные, рассудительные. И никому мысль даже в голову не придёт, что конкуренция порождает негативные качества и один из сотни, из тысячи, да найдётся участник, продукт которого схож с какими-то другими, который, либо просто так поставит одну звезду, либо из "благих" себе намерений. Нет, что вы, таких не бывает, это только в кино злодеи.
Оставлять отзыв, ставить оценку – это в первую очередь, брать на себя ответственность. Это похоже на юридическое действие, ибо данным актом (оценка, отзыв) затрагиваются интересы другого участника. Раз здесь нет судей, то, когда ты оставляешь отзыв – ты обязан обосновать его. Право продавца – оспорить отзыв, если он порочит репутацию (в том случае, если автору не плевать на всё это), либо не соответствует действительности.
Из всего этого вывод:
1. Ставить оценку (звезду) без аргументации нельзя.
Даже для положительных оценок (5 звёзд) нужно оставить отзыв. На практике его всё равно автор оспаривать не будет, например, если там хвалёные эпитеты, когда участник нпишет на эмоциях. Но, он всё равно может чего-то наговорить, добавить того, что не соответсвует действительности, и право продавца - поправить его.
2. Продавец имеет право оспорить отзыв. Будь он хоть адекватный, хоть неадекватный. Это всеми гласными и негласными законами, логичное право продавца!
Оспаривая адекватный отзыв продавец будет лишь вредить своей репутации, поэтому это побудит остальных решать проблемы, нележи спорить. Это побудит приносить извинения, если описал продукт или подал его некорректно, либо наврал чего. В общем, как в нормальном западном (да и нашем некотором) социальном интернет-обществе.
Ваше текущая система отзывов – это прошлый век.
хотел написать я НЕ гордый, Но унижаться и просить удалить отрицательный(неадекватно ) отзыв - не буду
отрицательный отзыв, если он оставлен с доказательства базой - это даже хорошо в том плане что если человек нашёл ошибку и на эмоциях написал отрицательный отзыв - я с ним соглашусь и исправлю эту ошибку.
Но когда человек пишет даже самое элементарное - запустил а он не открывает сделки - т.е. У человека даже не возникло желание понять почему он не открывает сделку? Может быть потому что он и не должен открывать? Может он только модифицирует? - Это как пример.
Хаха, это подсознание. :-) Смех...... написал "я гордый, но унижаться не буду" :-) ааааааааааааааааааааааааааа
все я пошел в старик играть. хватит работать.
A Чингиз хан кем был ? Разрушил весь мир, и никакой пользы не принес, как и Наполеон а также Гитлер.
Петрос, вы хотите побалаболить о добре и зле? Или о пользе и вреде разрушений?
Или вы эксперт по созиданию?
Грустно и смешно, когда о созидании говорят те, кто прямо или косвенно трётся на финансовых рынках.
Есть такой гимн "Интернационал":
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем - тот станет всем!
Разрушить можно только слабое и никчёмное.