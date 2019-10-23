Сеточник - это сложно?
Жду предложений по сеточникам - с меня, как всегда, пошаговая реализация.
да пожалуйста
1) Берем стандартный (или нестандартный макд)
2) Ищем второй горб (на некоторых парах надо подгонка макд) нюанс - макд должен быть дальше от центра на... (на каждой паре свой разброс, плавающий параметр)
3) Входим в тех точках параметром Lot
4) если цена пошла против нас на величину шага
2 ордер-лот * мартин
3 ордер-лот
4 ордер-лот * мартин
5-ордер лот
5-ордер ло * мартин
5) если в нашу сторону на величину шага
делаем точно так же как в п.4
6) кроем по заданному суммарному профиту
7) Пункт автолота на ордер в % от демозита плавающий или фиксированная заданная величина
8) стоптрейд или в % от демозита или заданная величина
Сразу по пункту 2 - рисунок, пожалуйста или более подробное описание.
забыл дорисовать линию - уровни и точки входов стоящие относительно близко к центру мы игнорим при открытии первой позиции.
ее тоже можно ставить плавающей на какую то величину, например если при продаже она меньше допустим 0.25 то мы продажу не открываем
забыл дорисовать линию - уровни и точки входов стоящие относительно близко к центру мы игнорим при открытии первой позиции.
ее тоже можно ставить плавающей на какую то величину, например если при продаже она меньше допустим 0.25 то мы продажу не открываем
Снова набор буков...
Что это: "Входим в тех точках параметром Lot "?
Жду предложений по сеточникам - с меня, как всегда, пошаговая реализация.
Сеточник это легко. Озвучиваю Тз:
1.Условие на покупку: Все индикаторы из штатной поставки MT5 растут(на прошлом баре), по отношению к значению на позапрошлом баре.
2. При выполнении условия пункта 1 ставиться сетка отложенных ордеров бай стоп.
Настройки:
Тейкпрофит.
Лот.
Шаг между отложками.(Первый ордер ставиться на этом же расстоянии от текущей цены)
Можешь такой забацать? Профит наверное будет не сосчитать... Калькулятор сломаеться..
Сеточник это легко. Озвучиваю Тз:
1.Условие на покупку: Все индикаторы из штатной поставки MT5 растут(на прошлом баре), по отношению к значению на позапрошлом баре.
Прям таки ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ индикаторы? И трендовые и осцилляторы?
Снова набор буков...
Что это: "Входим в тех точках параметром Lot "?
это значит что мы задаем точку второго горба и входим туда либо покупкой либо продажей с заранее установленным лотом (авто или обычным)
например второе колено макд ниже средней линии + ниже заданной линии, полностью удовлетворяет условию входа и я хочу вырастить лося-красавца, и вхожу туда продажей ( про то что такая возможность должна быть)
например я поставил ее равной 0.1 для данного набора макд
Прям все! Сеточник это ведь просто!
Давай без этого?
Человек показал желание сделать сеточника, пусть сделает хорошего качественного бота с возможностями настроек для разных инструментов.
Володинька, ТЗ понятно, есть еще вопросы?
Вот столько индикаторов
int handle_iCCI; // variable for storing the handle of the iCCI indicator
int handle_iFractals; // variable for storing the handle of the iFractals indicator
int handle_iMA; // variable for storing the handle of the iMA indicator
int handle_iMACD; // variable for storing the handle of the iMACD indicator
int handle_iStochastic; // variable for storing the handle of the iStochastic indicator
int handle_iSAR; // variable for storing the handle of the iSAR indicator
int handle_iMomentum; // variable for storing the handle of the iMomentum indicator
int handle_iWPR; // variable for storing the handle of the iWPR indicator
int handle_iAC; // variable for storing the handle of the iAC indicator
int handle_iBullsPower; // variable for storing the handle of the iBullsPower indicator
int handle_iBearsPower; // variable for storing the handle of the iBearsPower indicator
int handle_iATR; // variable for storing the handle of the iATR indicator
int handle_iBands; // variable for storing the handle of the iBands indicator
int handle_iAlligator; // variable for storing the handle of the iAlligator indicator
int handle_iDeMarker; // variable for storing the handle of the iDeMarker indicator
int handle_iRSI; // variable for storing the handle of the iRSI indicator
int handle_iChaikin; // variable for storing the handle of the iChaikin indicator
int handle_iEnvelopes; // variable for storing the handle of the iEnvelopes indicator
int handle_iOsMA; // variable for storing the handle of the iOsMA indicator
хватит ? :)
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Сеточник - это сложно?
Vladimir Karputov, 2017.01.29 08:24
Вот так: (с увеличением лота через шаг - первый объём InpLot, затем InpLot*coefficient, затем снова InpLot, а потом снова InpLot*coefficient)?
правила входа:
На индикаторе MACD ищем момент пересечения нулевой линии, после этого ищем формацию "второй горб". Если этот "горб" выше уровня "+" (ниже уровня "-") - это сигнал входа.