Сеточник - это сложно? - страница 4

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Evgeny Belyaev:

Хватит, уговорил, если что сам доработаю. Сделаешь?

Заранее благодарю. 

Можно сделать без библиотек? 

Без них он не умеет.
 
Alexey Viktorov:
Без них он не умеет.
Да есть такое дело. 
 
trader781:
да не, достаточно всех параметров счета, а лося я тебе такого выращу - залюбуешся.

У Вас до сих пор невнятное описание, к сожалению.

Evgeny Belyaev:
Да есть такое дело. 

Писать на классах очень удобно. Прячется с глаз много рутинного кода. Жаль, если Вы этого ещё  не поняли. Поэтому Ваше описание в топку, а Ваши идеи больше в данной ветке не принимаются к рассмотрению. 

 
trader781:

...         

4)  если цена пошла против нас на величину шага

                    2 ордер-лот * мартин

                    3 ордер-лот 

                    4 ордер-лот * мартин

                    5-ордер лот  

                    5-ордер ло  * мартин

5) если в нашу сторону на величину шага

делаем  точно так же как в п.4

...

Как понимать? Имеется в виду выставление сетки отложенных ордеров в обе стороны от текущей цены (.Limit и .Stop ордера)?

 
Vladimir Karputov:

Как понимать? Имеется в виду выставление сетки отложенных ордеров в обе стороны от текущей цены (.Limit и .Stop ордера)?

покупаем фунтдоллар по текущей при шаге 200

1.60000

если цена 1.60200

открываем ордер на покупку (продажу)

если цена 1.60400

открываем ордер в ту же сторону 

Вспомнил еще про такой нюанс:

сетка закрыта и новые открываться не должны пока не будет нового сигнала.

 
trader781:

покупаем фунтдоллар по текущей при шаге 200

1.60000

если цена 1.60200

открываем ордер на покупку (продажу)

если цена 1.60400

открываем ордер в ту же сторону 

Неужели так сложно писать понятным языком :) ? Пять строк, а путей реализации сразу несколько.

  • покупаем фунтдоллар по текущей при шаге 200 - здесь понятно - открыли позицию по текущей цене (пусть это сейчас 1.60000) по символу "GPBUSD"
  • если цена 1.60200 открываем ордер на покупку (продажу) - всё, ступор! 
    • так выставляем отложенный ордер (.Limit или .Stop) или все-таки открываем позицию?
    • если открываем позицию - открываем в обе стороны?

 
Vladimir Karputov:

Неужели так сложно писать понятным языком :) ? Пять строк, а путей реализации сразу несколько.

  • покупаем фунтдоллар по текущей при шаге 200 - здесь понятно - открыли позицию по текущей цене (пусть это сейчас 1.60000) по символу "GPBUSD"
  • если цена 1.60200 открываем ордер на покупку (продажу) - всё, ступор! 
    • так выставляем отложенный ордер (.Limit или .Stop) или все-таки открываем позицию?
    • если открываем позицию - открываем в обе стороны?

У нас же сеточник, и там следующий ордер открывается в зависимости от предыдущего

Мы не просто так кидаем ордера с определенным шагом - а для того чтобы двигать средний вход в сделку по сетке

т.е даже если цена сделает 600 хода в нашу сторону мы будем считать деньги (или растить лося если не туда)

как минимум тройным лотом 

практика - в случае по тренду раньше кроем сделку в случае если против - на первом же откате

это по сути тот же мартингейл только более мягкий 

 

Типичный случай разговора типичного заказчика из фриланса с исполнителем.

Ад. Просто Ад ... Но познавательно ;)

 
trader781:

У нас же сеточник, и там следующий ордер открывается в зависимости от предыдущего

Мы не просто так кидаем ордера с определенным шагом - а для того чтобы двигать средний вход в сделку по сетке

т.е даже если цена сделает 600 хода в нашу сторону мы будем считать деньги (или растить лося если не в ту туда)

как минимум тройным лотом 

практика - в случае по тренду раньше кроем сделку в случае если против - на первом же откате

это по сути тот же мартингейл только более мягкий 

Ещё раз - какие отложенные ордера выставляем? Типы отложенных ордеров:

Типы отложенных ордеров 

Другими словами выставляя отложенные Limit ордера Мы надеемся на откат, выставляя отложенные Stop ордера Мы надеемся на продолжение тренда. 

 
Vladimir Karputov:

Ещё раз - какие отложенные ордера выставляем? Типы отложенных ордеров:

 

Другими словами выставляя отложенные Limit ордера Мы надеемся на откат, выставляя отложенные Stop ордера Мы надеемся на продолжение тренда. 

Нет, мы входим только  по рынку в направлении первого ордера при достижении уровня  (цена первого +шаг)

и я не пойму откуда взялась идея про отложки 

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