Сеточник - это сложно? - страница 4
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Хватит, уговорил, если что сам доработаю. Сделаешь?
Заранее благодарю.
Можно сделать без библиотек?
Без них он не умеет.
да не, достаточно всех параметров счета, а лося я тебе такого выращу - залюбуешся.
У Вас до сих пор невнятное описание, к сожалению.
Да есть такое дело.
Писать на классах очень удобно. Прячется с глаз много рутинного кода. Жаль, если Вы этого ещё не поняли. Поэтому Ваше описание в топку, а Ваши идеи больше в данной ветке не принимаются к рассмотрению.
...
4) если цена пошла против нас на величину шага
2 ордер-лот * мартин
3 ордер-лот
4 ордер-лот * мартин
5-ордер лот
5-ордер ло * мартин
5) если в нашу сторону на величину шага
делаем точно так же как в п.4
...
Как понимать? Имеется в виду выставление сетки отложенных ордеров в обе стороны от текущей цены (.Limit и .Stop ордера)?
Как понимать? Имеется в виду выставление сетки отложенных ордеров в обе стороны от текущей цены (.Limit и .Stop ордера)?
покупаем фунтдоллар по текущей при шаге 200
1.60000
если цена 1.60200
открываем ордер на покупку (продажу)
если цена 1.60400
открываем ордер в ту же сторону
Вспомнил еще про такой нюанс:
сетка закрыта и новые открываться не должны пока не будет нового сигнала.
покупаем фунтдоллар по текущей при шаге 200
1.60000
если цена 1.60200
открываем ордер на покупку (продажу)
если цена 1.60400
открываем ордер в ту же сторону
Неужели так сложно писать понятным языком :) ? Пять строк, а путей реализации сразу несколько.
Неужели так сложно писать понятным языком :) ? Пять строк, а путей реализации сразу несколько.
У нас же сеточник, и там следующий ордер открывается в зависимости от предыдущего
Мы не просто так кидаем ордера с определенным шагом - а для того чтобы двигать средний вход в сделку по сетке
т.е даже если цена сделает 600 хода в нашу сторону мы будем считать деньги (или растить лося если не туда)
как минимум тройным лотом
практика - в случае по тренду раньше кроем сделку в случае если против - на первом же откате
это по сути тот же мартингейл только более мягкий
Типичный случай разговора типичного заказчика из фриланса с исполнителем.
Ад. Просто Ад ... Но познавательно ;)
У нас же сеточник, и там следующий ордер открывается в зависимости от предыдущего
Мы не просто так кидаем ордера с определенным шагом - а для того чтобы двигать средний вход в сделку по сетке
т.е даже если цена сделает 600 хода в нашу сторону мы будем считать деньги (или растить лося если не в ту туда)
как минимум тройным лотом
практика - в случае по тренду раньше кроем сделку в случае если против - на первом же откате
это по сути тот же мартингейл только более мягкий
Ещё раз - какие отложенные ордера выставляем? Типы отложенных ордеров:
Другими словами выставляя отложенные Limit ордера Мы надеемся на откат, выставляя отложенные Stop ордера Мы надеемся на продолжение тренда.
Ещё раз - какие отложенные ордера выставляем? Типы отложенных ордеров:
Другими словами выставляя отложенные Limit ордера Мы надеемся на откат, выставляя отложенные Stop ордера Мы надеемся на продолжение тренда.
Нет, мы входим только по рынку в направлении первого ордера при достижении уровня (цена первого +шаг)
и я не пойму откуда взялась идея про отложки