Сеточник - это сложно? - страница 5
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Нет, мы входим только по рынку в направлении первого ордера при достижении уровня (цена первого +шаг)
Этот первый отложенный ордер был Limit или Stop?
Нет, мы входим только по рынку в направлении первого ордера при достижении уровня (цена первого +шаг)
и я не пойму откуда взялась идея про отложки
Учите матчасть, пожалуйста. Ордера могут быть или лимит или стоповые
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сеточник - это сложно?
Vladimir Karputov, 2017.01.29 07:08
Ещё раз - какие отложенные ордера выставляем? Типы отложенных ордеров:
Другими словами выставляя отложенные Limit ордера Мы надеемся на откат, выставляя отложенные Stop ордера Мы надеемся на продолжение тренда.
Если открываемся по рынку - значит мы открываем ПОЗИЦИЮ.
Следует помнить, что разговор идёт о MetaTrader 5.
Учите матчасть, пожалуйста. Ордера могут быть или лимит или стоповые
Если открываемся по рынку - значит мы открываем ПОЗИЦИЮ.
Следует помнить, что разговор идёт о MetaTrader 5.
чисто из любопытства, как в 5ке открыть позицию роботом не отправляя ордер?
В Вашем описании нет явных свидетельств, что нужно отправлять РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР. Поэтому я так долго и спрашивал у Вас, что же на самом деле нужно: открыть позицию или разместить отложенный ордер.
Как вариант, сетка может начинаться с выставления отложенных Buy Stop и Sell Stop ордеров - то есть надеемся, что будет постоянный тренд и будем наращивать прибыльную позицию: если тренд будет вверх, то последовательно сработают все Buy Stop ордера, если тренд будет вниз, то последовательно сработают все Sell Stop ордера.
Здесь, правда, возникает другая проблема: как только сработал первый отложенный ордер, что делать с противоположными отложенными ордерами?
Как вариант, сетка может начинаться с выставления отложенных Buy Stop и Sell Stop ордеров - то есть надеемся, что будет постоянный тренд и будем наращивать прибыльную позицию: если тренд будет вверх, то последовательно сработают все Buy Stop ордера, если тренд будет вниз, то последовательно сработают все Sell Stop ордера.
Здесь, правда, возникает другая проблема: как только сработал первый отложенный ордер, что делать с противоположными отложенными ордерами?
а это неплохой вариант, надо будет затестить
и так что имеется,
1) мой изначально предложенный где входы только по рынку с заданным извне шагом
2) полное игнорирование входов по рынку и расставление лимитников начиная со второго
т.е если условие входа истинно - расставляем лимитники в обе стороны и при рабатывании первого из них сносим противоположные
3) оставляем противоположные но убираем оттуда мартина и также кроем по заданному значению профита
лично мне нравится первый, условия были именно под него и развивать я буду именно эту идею.
а это неплохой вариант, надо будет затестить
и так что имеется,
1) мой изначально предложенный где входы только по рынку с заданным извне шагом
...
лично мне нравится первый, условия были именно под него и развивать я буду именно эту идею.
Вот так: (с увеличением лота через шаг - первый объём InpLot, затем InpLot*coefficient, затем снова InpLot, а потом снова InpLot*coefficient)?
Вот так: (с увеличением лота через шаг - первый объём InpLot, затем InpLot*coefficient, затем снова InpLot, а потом снова InpLot*coefficient)?
все верно, этот вариант будет работать, по желанию можно лот с коэф. чередовать через 2 или 3
можно в случае захода против тренда убирать коэффициент, но пока не уверен что надо так сделатьпосмотрим в самом конце после тестирования
Писать на классах очень удобно. Прячется с глаз много рутинного кода. Жаль, если Вы этого ещё не поняли. Поэтому Ваше описание в топку, а Ваши идеи больше в данной ветке не принимаются к рассмотрению.