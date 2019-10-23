Сеточник - это сложно? - страница 5

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trader781:
Нет, мы входим только  по рынку в направлении первого ордера при достижении уровня  (цена первого +шаг)
Этот первый отложенный ордер был Limit или Stop?
 
Vladimir Karputov:
Этот первый отложенный ордер был Limit или Stop?
я кидал картинку с графиком на первой странице. Если условия в текущий момент подходят для открытия входим в рынок по текущей.
 
trader781:

Нет, мы входим только  по рынку в направлении первого ордера при достижении уровня  (цена первого +шаг)

и я не пойму откуда взялась идея про отложки 

Учите матчасть, пожалуйста. Ордера могут быть или лимит или стоповые

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Сеточник - это сложно?

Vladimir Karputov, 2017.01.29 07:08

Ещё раз - какие отложенные ордера выставляем? Типы отложенных ордеров:

Типы отложенных ордеров 

Другими словами выставляя отложенные Limit ордера Мы надеемся на откат, выставляя отложенные Stop ордера Мы надеемся на продолжение тренда. 


Если открываемся по рынку - значит мы открываем ПОЗИЦИЮ.

 

Следует помнить, что разговор идёт о MetaTrader 5. 

 
Vladimir Karputov:

Учите матчасть, пожалуйста. Ордера могут быть или лимит или стоповые


Если открываемся по рынку - значит мы открываем ПОЗИЦИЮ.

 

Следует помнить, что разговор идёт о MetaTrader 5. 

чисто из любопытства, как в 5ке открыть позицию роботом  не отправляя ордер?
 
trader781:
чисто из любопытства, как в 5ке открыть позицию роботом  не отправляя ордер?

  • Ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит и Стоп Лосс.

В Вашем описании нет явных свидетельств, что нужно отправлять РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР. Поэтому я так долго и спрашивал у Вас, что же на самом деле нужно: открыть позицию или разместить отложенный ордер. 

 

Как вариант, сетка может начинаться с выставления отложенных Buy Stop и Sell Stop ордеров - то есть надеемся, что будет постоянный тренд и будем наращивать прибыльную позицию: если тренд будет вверх, то последовательно сработают все Buy Stop ордера, если тренд будет вниз, то последовательно сработают все Sell Stop ордера. 

Сетка отложенных ордеров

Здесь, правда, возникает другая проблема: как только сработал первый отложенный ордер, что делать с противоположными отложенными ордерами?

 
Vladimir Karputov:

Как вариант, сетка может начинаться с выставления отложенных Buy Stop и Sell Stop ордеров - то есть надеемся, что будет постоянный тренд и будем наращивать прибыльную позицию: если тренд будет вверх, то последовательно сработают все Buy Stop ордера, если тренд будет вниз, то последовательно сработают все Sell Stop ордера. 


Здесь, правда, возникает другая проблема: как только сработал первый отложенный ордер, что делать с противоположными отложенными ордерами?

а это неплохой вариант, надо будет затестить

и так что имеется,

1) мой изначально предложенный где входы только по рынку с заданным извне шагом

2) полное игнорирование входов по рынку и расставление лимитников начиная со второго

т.е если условие входа истинно - расставляем лимитники в обе стороны и при рабатывании первого из них сносим противоположные

3) оставляем противоположные но убираем оттуда мартина и также кроем по заданному значению профита

 

лично мне нравится первый, условия были именно под него и развивать я буду именно эту идею. 

 
trader781:

а это неплохой вариант, надо будет затестить

и так что имеется,

1) мой изначально предложенный где входы только по рынку с заданным извне шагом

...

лично мне нравится первый, условия были именно под него и развивать я буду именно эту идею. 

Вот так: (с увеличением лота через шаг - первый объём InpLot, затем InpLot*coefficient, затем снова InpLot, а потом снова InpLot*coefficient)?

Советник MetaTrader 5 "Сетка" 

 
Vladimir Karputov:

Вот так: (с увеличением лота через шаг - первый объём InpLot, затем InpLot*coefficient, затем снова InpLot, а потом снова InpLot*coefficient)?

 

все верно, этот вариант будет работать, по желанию можно лот с коэф. чередовать через 2 или 3 

можно в случае захода против тренда убирать коэффициент, но пока не уверен что надо так сделать

посмотрим в самом конце после тестирования 
 
Vladimir Karputov:

Писать на классах очень удобно. Прячется с глаз много рутинного кода. Жаль, если Вы этого ещё  не поняли. Поэтому Ваше описание в топку, а Ваши идеи больше в данной ветке не принимаются к рассмотрению. 

Печалька.
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