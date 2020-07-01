Как строится рейтинг в Сигналах? - страница 3

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Artyom Trishkin:

Не нравится - пошли нафиг

А если серьёзно, то как мне кажется - у первого сигнала в три раза больше сделок - это говорит о большей стабильности, тогда как у второго сигнала более вероятна случайность результата.

Хотя - тоже ведь всё догадки...

Уже выше прокомменировал сигналы, и большее число сделок это голимый мартин, о какой стабильности речь?
[Удален]  
Nikolay Perevidin:

Даже не глядя внутрь сигнала легко определить, что счет выше в рейтинге голимый мартин (34% прибыльных но в плюсе).

Но не поленился заглянул так и есть. Второй счет торгует постоянным лотом, увеличиващимся по мере роста депо, с начала был рабочий лот 0.03, потом 0.04, и сейчас 0.05 лота. Рабочий лот выбран разумно 1.5% от депо, стопы присутствуют.

Так чем же этот сигнал хуже голимого мартина, который сольется в ближайшее время? 

Вы что Настрадамус завязывайте с такими обвинениями  в трейдинге нет таких понятии как однозначно плохо. Высокие риски высокая прибыль, низкие риски низкая прибыль. Хеджирование, опять же спасение, как от убытков, так и от прибыли. Ясность и эйфория толпы очень часто кончается убытками когда как неизвестность дает прибыль, в то же время сокращает шансы удержать позицию. В трейдинге любое движение имеет как плюс так и минус. Слить депо с 1000 сделок или одной это тот же самый слив, просто протяженный по времени что еще хуже для трейдера так как теряется время. Сейчас очень страшные сигналы в топе так как реально с низкими рисками сигналов попросту нет. Многие работают 10-20 плечом что при любом нормальном шухере даст просадку на весь депозит. Да есть трейдеры которые работают 1 плечом но как им попасть в рейтинг и давать прибыль? и тоже не реально за 20-30$ долларов делиться знаниями и сигналами. Только трейдер может реально адекватно давать ответ что плохо что хорошо если квалификация позволяет. 
 
Vladimir Karputov:
Это давно есть. Переходите в "Мои сигналы" из Витрины Сигналов и возле каждого своего сигнала видите номер в рейтинге.

Увы, этот номер не соответствует положению в рейтинге...

В данный момент один из моих сигналов сейчас имеет позицию 1783.

При поиске на странице сигналов выдаётся по 20 сигналов на странице. Это означает, что мой сигнал должен находиться на странице 90. Но там его нет, как и на ближайших 5 страницах в одну и другую стороны.


 
Leonid Danilov:

Увы, этот номер не соответствует положению в рейтинге...

В данный момент один из моих сигналов сейчас имеет позицию 1783.

При поиске на странице сигналов выдаётся по 20 сигналов на странице. Это означает, что мой сигнал должен находиться на странице 90. Но там его нет, как и на ближайших 5 страницах в одну и другую стороны.


А он может вообще недоступен на витрине, ввиду крайней молодости. В окне редактирования есть пометки, с зелёной галочкой, что сигнал доступен в терминале и на витрине?

Вот  такие: 

 

У меня он появился на расчётной странице (сортировка по рейтингу без фильтров, страница № "рейтинг/20") только на пятой неделе. 

Добавлено: а сейчас рейтинг уже опять не сответствует странице, сигнал на самом деле гораздо выше, чем рассчитано по рейтингу, страниц на пять.

 
Leonid Danilov:

Увы, этот номер не соответствует положению в рейтинге...

В данный момент один из моих сигналов сейчас имеет позицию 1783.

При поиске на странице сигналов выдаётся по 20 сигналов на странице. Это означает, что мой сигнал должен находиться на странице 90. Но там его нет, как и на ближайших 5 страницах в одну и другую стороны.


Рейтинг рассчитывается для всех сигналов. Вы же вероятно в витрине смотрите с ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЛЬТРОВ. Отключите все фильтры. Также имейте в виду, что перестроение рейтинга не онлайн, оно происходит раз в час или в два. То есть фактическое положение немного может отличаться.
 
Vitalie Postolache:

А он может вообще недоступен на витрине, ввиду крайней молодости. В окне редактирования есть пометки, с зелёной галочкой, что сигнал доступен в терминале и на витрине?

Вот  такие: 

 

У меня он появился на расчётной странице (сортировка по рейтингу без фильтров, страница № "рейтинг/20") только на пятой неделе. 

Добавлено: а сейчас рейтинг уже опять не сответствует странице, сигнал на самом деле гораздо выше, чем рассчитано по рейтингу, страниц на пять.

Доступен на витрине, галочка зелёная стоит.

 
Vladimir Karputov:
Рейтинг рассчитывается для всех сигналов. Вы же вероятно в витрине смотрите с ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЛЬТРОВ. Отключите все фильтры. Также имейте в виду, что перестроение рейтинга не онлайн, оно происходит раз в час или в два. То есть фактическое положение немного может отличаться.

Нет, фсе фильтры отключены, специально проверял.


Похоже дело действительно в задержке между присвоением некоего места и отображением сигнала в общем списке. Попробую еще порыться, может откопаю его на какой-нибудь странице))

 
Leonid Danilov:

Нет, фсе фильтры отключены, специально проверял.


Похоже дело действительно в задержке между присвоением некоего места и отображением сигнала в общем списке. Попробую еще порыться, может откопаю его на какой-нибудь странице))

ТОлько не спешите - если будете очень часто листать - получите автобан по IP :)
 
Vladimir Karputov:
ТОлько не спешите - если будете очень часто листать - получите автобан по IP :)
Да, спасибо))) позавчера уже схватил такой, благо вчера уже всё норм. работало, разблокировали))
 
Leonid Danilov:

Нет, фсе фильтры отключены, специально проверял.


Похоже дело действительно в задержке между присвоением некоего места и отображением сигнала в общем списке. Попробую еще порыться, может откопаю его на какой-нибудь странице))

На 80-й странице Ваш сигнал.

Далеко в рейтинге, видимо, большой разгул может быть. У меня на прошлой неделе на 600 позиций туда-сюда погулял один из сигналов.

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