Как строится рейтинг в Сигналах? - страница 3
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А если серьёзно, то как мне кажется - у первого сигнала в три раза больше сделок - это говорит о большей стабильности, тогда как у второго сигнала более вероятна случайность результата.
Хотя - тоже ведь всё догадки...
Даже не глядя внутрь сигнала легко определить, что счет выше в рейтинге голимый мартин (34% прибыльных но в плюсе).
Но не поленился заглянул так и есть. Второй счет торгует постоянным лотом, увеличиващимся по мере роста депо, с начала был рабочий лот 0.03, потом 0.04, и сейчас 0.05 лота. Рабочий лот выбран разумно 1.5% от депо, стопы присутствуют.
Так чем же этот сигнал хуже голимого мартина, который сольется в ближайшее время?
Это давно есть. Переходите в "Мои сигналы" из Витрины Сигналов и возле каждого своего сигнала видите номер в рейтинге.
Увы, этот номер не соответствует положению в рейтинге...
В данный момент один из моих сигналов сейчас имеет позицию 1783.
При поиске на странице сигналов выдаётся по 20 сигналов на странице. Это означает, что мой сигнал должен находиться на странице 90. Но там его нет, как и на ближайших 5 страницах в одну и другую стороны.
Увы, этот номер не соответствует положению в рейтинге...
В данный момент один из моих сигналов сейчас имеет позицию 1783.
При поиске на странице сигналов выдаётся по 20 сигналов на странице. Это означает, что мой сигнал должен находиться на странице 90. Но там его нет, как и на ближайших 5 страницах в одну и другую стороны.
А он может вообще недоступен на витрине, ввиду крайней молодости. В окне редактирования есть пометки, с зелёной галочкой, что сигнал доступен в терминале и на витрине?
Вот такие:
У меня он появился на расчётной странице (сортировка по рейтингу без фильтров, страница № "рейтинг/20") только на пятой неделе.
Добавлено: а сейчас рейтинг уже опять не сответствует странице, сигнал на самом деле гораздо выше, чем рассчитано по рейтингу, страниц на пять.
Увы, этот номер не соответствует положению в рейтинге...
В данный момент один из моих сигналов сейчас имеет позицию 1783.
При поиске на странице сигналов выдаётся по 20 сигналов на странице. Это означает, что мой сигнал должен находиться на странице 90. Но там его нет, как и на ближайших 5 страницах в одну и другую стороны.
А он может вообще недоступен на витрине, ввиду крайней молодости. В окне редактирования есть пометки, с зелёной галочкой, что сигнал доступен в терминале и на витрине?
Вот такие:
У меня он появился на расчётной странице (сортировка по рейтингу без фильтров, страница № "рейтинг/20") только на пятой неделе.
Добавлено: а сейчас рейтинг уже опять не сответствует странице, сигнал на самом деле гораздо выше, чем рассчитано по рейтингу, страниц на пять.
Доступен на витрине, галочка зелёная стоит.
Рейтинг рассчитывается для всех сигналов. Вы же вероятно в витрине смотрите с ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЛЬТРОВ. Отключите все фильтры. Также имейте в виду, что перестроение рейтинга не онлайн, оно происходит раз в час или в два. То есть фактическое положение немного может отличаться.
Нет, фсе фильтры отключены, специально проверял.
Похоже дело действительно в задержке между присвоением некоего места и отображением сигнала в общем списке. Попробую еще порыться, может откопаю его на какой-нибудь странице))
Нет, фсе фильтры отключены, специально проверял.
Похоже дело действительно в задержке между присвоением некоего места и отображением сигнала в общем списке. Попробую еще порыться, может откопаю его на какой-нибудь странице))
ТОлько не спешите - если будете очень часто листать - получите автобан по IP :)
Нет, фсе фильтры отключены, специально проверял.
Похоже дело действительно в задержке между присвоением некоего места и отображением сигнала в общем списке. Попробую еще порыться, может откопаю его на какой-нибудь странице))
На 80-й странице Ваш сигнал.
Далеко в рейтинге, видимо, большой разгул может быть. У меня на прошлой неделе на 600 позиций туда-сюда погулял один из сигналов.