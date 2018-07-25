Лучшее решение для входа скальпера
Алексей, очень сомневаюсь. Насколько я понял, тут вобще мало кто подходит к ценовым данным, как к сигналу с помехами (если такие вобще есть).
Видел пару скальперов, которые возможно используют такой подход. Но в целом согласен, я тут почти в одиночестве.
"... с разными длительностями в секундах..."
У каждого брокера тиковые котировки, как отпечатки пальцев, не похожи друг на друга... стремная тема
"... с разными длительностями в секундах..."
У каждого брокера тиковые котировки, как отпечатки пальцев, не похожи друг на друга... стремная тема
Во первых, это не совсем так, вот давно сравнивал три ДЦ. Во вторых, а какая мне от этого печаль? Я же буду торговать у ДЦ по его котировкам, а не по чужим.
Сейчас проверяю несколько новых подходов для открытия сделки скальпера. Сейчас просчитываются несколько фильтров (можно считать, что это разновидность МА) с разными длительностями в секундах.
Экспериментами нашел, что вполне удачный вход вычисляется, как разность между кривыми нескольких фильтров больше некоторого порога. Добавляю еще скорость нарастания кривой фильтра. И потом попробую двойную фильтрацию - прямую и обратную, так как при этом должны устранится задержки. Правда, не ясно, что будет с точностью.
На таком же принципе работает и сигнал на выход. Кто-нибудь такое делал?
Для начала неплохо бы определиться какого рода скальпер. Я лично своих роботов отношу к канальным ночным скальперам, который рабоатет на отбой во внутрь канала, хотя они и днем иногда работают.
Соответственно я определяю уровни где скорее всего произойдет разворот цены и там переворачиваюсь. У вас же может быть скальпер по тренду и по входу возможно вы правильно входите когда котировки ускоряются в какую то сторону, но вот выход предполагает, что цена не пойдет дальше и потому ускорение не имеет значения.
Для начала неплохо бы определиться какого рода скальпер. Я лично своих роботов отношу к канальным ночным скальперам, который рабоатет на отбой во внутрь канала, хотя они и днем иногда работают.
Соответственно я определяю уровни где скорее всего произойдет разворот цены и там переворачиваюсь. У вас же может быть скальпер по тренду и по входу возможно вы правильно входите когда котировки ускоряются в какую то сторону, но вот выход предполагает, что цена не пойдет дальше и потому ускорение не имеет значения.
У меня работает на ускорение и в границах канала. А выхожу тогда, когда ускорение становится ниже заданного порога. Это вкратце.
Во первых, это не совсем так, вот давно сравнивал три ДЦ. Во вторых, а какая мне от этого печаль? Я же буду торговать у ДЦ по его котировкам, а не по чужим.
Я сравнивал 10 ДЦ и то не нашел таких различий
Такая разница - это за счастье и торгуется на раз два.
У которого выше продаешь, у которого ниже - покупаешь, стратегия простая.
Это тики, 5-ти знак?
Я сравнивал 10 ДЦ и то не нашел таких различий
Такая разница - это за счастье и торгуется на раз два.
У которого выше продаешь, у которого ниже - покупаешь, стратегия простая.
да, тики и 5-знак
да разница небольшая, 10 пп на 5-знаке и не факт, что все так просто, купил-продал
и это графики 4-х летней давности, остались в Матлабе
и потом перегонять разницу с депо туда-сюда...
Кто-нибудь такое делал?
Делал. До примерно 14-15 года. Нормально работает. Непосредственно от этого ушел, но наработки используются и ныне.
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Сейчас проверяю несколько новых подходов для открытия сделки скальпера. Сейчас просчитываются несколько фильтров (можно считать, что это разновидность МА) с разными длительностями в секундах.
Экспериментами нашел, что вполне удачный вход вычисляется, как разность между кривыми нескольких фильтров больше некоторого порога. Добавляю еще скорость нарастания кривой фильтра. И потом попробую двойную фильтрацию - прямую и обратную, так как при этом должны устранится задержки. Правда, не ясно, что будет с точностью.
На таком же принципе работает и сигнал на выход. Кто-нибудь такое делал?