Как строится рейтинг в Сигналах? - страница 2
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Я конечно дико извиняюсь, но КАК верхний сигнал может быть ВЫШЕ в рейтинге, чем нижний? Доходность ниже, процент прибыльных сделок НАМНОГО НИЖЕ, профит-фактор НАМНОГО НИЖЕ, просадка БОЛЬШЕ. КАК?
https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page96
>>>Первый вопрос, почему скрывается формула ?
коррупция ? - шутка.
наверно поправят улучшат сервис.
Ринат, обещал кардинально исправить рейтинг на следующей неделе так что на эту формулу можно не смотреть. Хотя кому надо тот её знает давно приблизительно конечно.
прокомментирует кто-то?)) Интересно, как так получилось?)
А вы посмотрите детально внутрь каждого сигнала и самостоятельно разберите причины.
Совсем печально выглядят жалобы тех, кому подавай оценку по 1-2 параметрам и которые не понимают, что авторы рейтинга прошли сотню итераций улучшения формул, насмотревшись на массу одноходовок.
Зеленский откровенно гонит, конечно. Рекомендую следить за разумностью формулировок.
Зеленский откровенно гонит, конечно. Рекомендую следить за разумностью формулировок.
только правильно "ЗелИнский".
насчёт "откровенно гонит" -- не проблема, удалил свои посты, чтобы не вдаваться в детали и ненужные споры.
Я конечно дико извиняюсь, но КАК верхний сигнал может быть ВЫШЕ в рейтинге, чем нижний? Доходность ниже, процент прибыльных сделок НАМНОГО НИЖЕ, профит-фактор НАМНОГО НИЖЕ, просадка БОЛЬШЕ. КАК?
https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page96
Я также наблюдал такое несоответствие 100500 раз, по всем параметрам лучший сигнал в рейтинге находится ниже.
Может модератор сможет объяснить, в чем же секрет, или последует ответ типа, не нравится пошли нафиг.
.
Я также наблюдал такое несоответствие 100500 раз, по всем параметрам лучший сигнал в рейтинге находится ниже.
Может модератор сможет объяснить, в чем же секрет, или последует ответ типа, не нравится пошли нафиг.
.
Не нравится - пошли нафиг
А если серьёзно, то как мне кажется - у первого сигнала в три раза больше сделок - это говорит о большей стабильности, тогда как у второго сигнала более вероятна случайность результата.
Хотя - тоже ведь всё догадки...
прокомментирует кто-то?)) Интересно, как так получилось?)
Сигналы на 96-ой странице - что тут комментировать? Пользуйтесь сортировкой и фильтрами, чтобы увидеть нужный только вам сигнал на первой странице. Вы всерьез собираетесь сравнивать какие-то сигналы на периферии?
PS Нет, уже на 97 - https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page97
Никто не обещал исправить рейтинг. Речь была только об улучшениях сервиса.
А вы посмотрите детально внутрь каждого сигнала и самостоятельно разберите причины.
Совсем печально выглядят жалобы тех, кому подавай оценку по 1-2 параметрам и которые не понимают, что авторы рейтинга прошли сотню итераций улучшения формул, насмотревшись на массу одноходовок.
Зеленский откровенно гонит, конечно. Рекомендую следить за разумностью формулировок.
Даже не глядя внутрь сигнала легко определить, что счет выше в рейтинге голимый мартин (34% прибыльных но в плюсе).
Но не поленился заглянул так и есть. Второй счет торгует постоянным лотом, увеличиващимся по мере роста депо, с начала был рабочий лот 0.03, потом 0.04, и сейчас 0.05 лота. Рабочий лот выбран разумно 1.5% от депо, стопы присутствуют.
Так чем же этот сигнал хуже голимого мартина, который сольется в ближайшее время?
Сигналы на 96-ой странице - что тут комментировать? Пользуйтесь сортировкой и фильтрами, чтобы увидеть нужный только вам сигнал на первой странице. Вы всерьез собираетесь сравнивать какие-то сигналы на периферии?
PS Нет, уже на 97 - https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page97
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никогда не смотрю на рейтинг!