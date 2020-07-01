Как строится рейтинг в Сигналах?

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Подскажите формулу, по которой рассчитывается рейтинг поставщиков сигналов
 
Yaroslav Yatsenko:
Подскажите формулу, по которой рассчитывается рейтинг поставщиков сигналов

Отвечали не один раз:

"... Прибыльность не является главными фактором. В формуле ранжирования несколько десятков нелинейных параметров, которые дают сбалансированный показатель. ...".

 

А теперь по-русски: формула сложная, часто подвержена корректировкам и эта формула НЕ БУДЕТ ПОКАЗАНА. 

 
Обращай внимание на коэффициент Шарпа. Если он в районе 0,6-0,9, то сигнал один из самых качественных
[Удален]  
Ринат, обещал кардинально исправить рейтинг на следующей неделе так что на эту формулу можно не смотреть. Хотя кому надо тот её знает давно приблизительно конечно. 
 
Vladimir Karputov:

Отвечали не один раз:

"... Прибыльность не является главными фактором. В формуле ранжирования несколько десятков нелинейных параметров, которые дают сбалансированный показатель. ...".

 

А теперь по-русски: формула сложная, часто подвержена корректировкам и эта формула НЕ БУДЕТ ПОКАЗАНА. 

А почему нельзя сделать в списке хотя бы порядковые места, чтобы при поиске к примеру своего сигнала, точно знать на каком ты месте?
 
Yaroslav Yatsenko:
А почему нельзя сделать в списке хотя бы порядковые места, чтобы при поиске к примеру своего сигнала, точно знать на каком ты месте?
Это давно есть. Переходите в "Мои сигналы" из Витрины Сигналов и возле каждого своего сигнала видите номер в рейтинге.
 
Vladimir Karputov:

Отвечали не один раз:

"... Прибыльность не является главными фактором. В формуле ранжирования несколько десятков нелинейных параметров, которые дают сбалансированный показатель. ...".

 

А теперь по-русски: формула сложная, часто подвержена корректировкам и эта формула НЕ БУДЕТ ПОКАЗАНА. 

Также не один раз интересовался этим вопросом, и получал примерно такой же ответ, формула засекречена и показана не будет. И тут начинают терзать смутные сомненья, а может ее (формулы) вообще нет, и тогда все становится на свои места, ведь нельзя показать то чего нет.

И поэтому расположение в рейтинге выглядят мягко говоря странно. Всегда можно найти два сигнала  и увидеть что сигнал по всем параметрам лучше может находиться ниже в рейтинге.

 
Ivan Butko:
Обращай внимание на коэффициент Шарпа. Если он в районе 0,6-0,9, то сигнал один из самых качественных
А я бы обращал внимание в первую очередь на загрузку депозита, чем меньше загрузка притом же приросте, тем меньше риска потерять депо.
 

Вообще , когда что то скрывается, это вызывает нездоровые подозрения.  Первый вопрос, почему скрывается ?  Конечно зная  формулу, будет легче добиваться  рейтинга.

 

 Я конечно дико извиняюсь, но КАК верхний сигнал может быть ВЫШЕ в рейтинге, чем нижний? Доходность ниже, процент прибыльных сделок НАМНОГО НИЖЕ, профит-фактор НАМНОГО НИЖЕ, просадка БОЛЬШЕ. КАК?

 

https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page96

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Yaroslav Yatsenko:

 Я конечно дико извиняюсь, но КАК верхний сигнал может быть ВЫШЕ в рейтинге, чем нижний? Доходность ниже, процент прибыльных сделок НАМНОГО НИЖЕ, профит-фактор НАМНОГО НИЖЕ, просадка БОЛЬШЕ. КАК?

 

https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page96

прокомментирует кто-то?)) Интересно, как так получилось?)

 

 

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