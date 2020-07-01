Как строится рейтинг в Сигналах?
Подскажите формулу, по которой рассчитывается рейтинг поставщиков сигналов
Отвечали не один раз:
"... Прибыльность не является главными фактором. В формуле ранжирования несколько десятков нелинейных параметров, которые дают сбалансированный показатель. ...".
А теперь по-русски: формула сложная, часто подвержена корректировкам и эта формула НЕ БУДЕТ ПОКАЗАНА.
Отвечали не один раз:
"... Прибыльность не является главными фактором. В формуле ранжирования несколько десятков нелинейных параметров, которые дают сбалансированный показатель. ...".
А теперь по-русски: формула сложная, часто подвержена корректировкам и эта формула НЕ БУДЕТ ПОКАЗАНА.
А почему нельзя сделать в списке хотя бы порядковые места, чтобы при поиске к примеру своего сигнала, точно знать на каком ты месте?
Отвечали не один раз:
"... Прибыльность не является главными фактором. В формуле ранжирования несколько десятков нелинейных параметров, которые дают сбалансированный показатель. ...".
А теперь по-русски: формула сложная, часто подвержена корректировкам и эта формула НЕ БУДЕТ ПОКАЗАНА.
Также не один раз интересовался этим вопросом, и получал примерно такой же ответ, формула засекречена и показана не будет. И тут начинают терзать смутные сомненья, а может ее (формулы) вообще нет, и тогда все становится на свои места, ведь нельзя показать то чего нет.
И поэтому расположение в рейтинге выглядят мягко говоря странно. Всегда можно найти два сигнала и увидеть что сигнал по всем параметрам лучше может находиться ниже в рейтинге.
Обращай внимание на коэффициент Шарпа. Если он в районе 0,6-0,9, то сигнал один из самых качественных
Вообще , когда что то скрывается, это вызывает нездоровые подозрения. Первый вопрос, почему скрывается ? Конечно зная формулу, будет легче добиваться рейтинга.
Я конечно дико извиняюсь, но КАК верхний сигнал может быть ВЫШЕ в рейтинге, чем нижний? Доходность ниже, процент прибыльных сделок НАМНОГО НИЖЕ, профит-фактор НАМНОГО НИЖЕ, просадка БОЛЬШЕ. КАК?
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Я конечно дико извиняюсь, но КАК верхний сигнал может быть ВЫШЕ в рейтинге, чем нижний? Доходность ниже, процент прибыльных сделок НАМНОГО НИЖЕ, профит-фактор НАМНОГО НИЖЕ, просадка БОЛЬШЕ. КАК?
прокомментирует кто-то?)) Интересно, как так получилось?)
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