Как строится рейтинг в Сигналах? - страница 7
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Покажите скриншот "витрины"
нашел его случайно через фильтры
Покажите скриншот "витрины"
нашел его случайно через фильтры
Вы дураком прикидываетесь?
Вы дураком прикидываетесь?
@Rashid Umarov
на данный момент сигнал обнаружен на странице 202 https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page202
и за короткий срок(2-4 мес.) попасть на первую пятёрку страниц в сервисе сигналы?
подразумевает ли вообще формула расчёта рейтинга подобное?
насколько заметил подписчики дают значительный прирост рейтингу, но всё же основной упор на проценты роста депо.
Возможно ли без большого риска (20-40% посадки депо), без бешеного роста депозита (50-100%) в неделю, с отсутствием подписчиков на сигнале
и за короткий срок(2-4 мес.) попасть на первую пятёрку страниц в сервисе сигналы?
подразумевает ли вообще формула расчёта рейтинга подобное?
насколько заметил подписчики дают значительный прирост рейтингу, но всё же основной упор на проценты роста депо.
На первую пятёрку страниц? легко. Показывайте 50-60% в месяц и будете. Я провел эксперимент и на 29 месте был через неделю (в mql5 сигналах).