Как строится рейтинг в Сигналах? - страница 7

Новый комментарий
 
Покажите скриншот "витрины"
 
Rashid Umarov:
Покажите скриншот "витрины"

нашел его случайно через фильтры



 
Rashid Umarov:
Покажите скриншот "витрины"
если фильтр показывает не только сигналы с витрины, тогда извиняюсь
 
Alexandr Bryzgalov:

нашел его случайно через фильтры

Вы дураком прикидываетесь?
 
Rashid Umarov:
Вы дураком прикидываетесь?
ну да, что мне ещё тут делать.
 
Rashid Umarov:
Вы дураком прикидываетесь?

@Rashid Umarov

на данный момент сигнал обнаружен на странице 202 https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page202

Торговые сигналы MetaTrader 4: MetaTrader 4
Торговые сигналы MetaTrader 4: MetaTrader 4
  • www.mql5.com
Торговые сигналы для MetaTrader 4 с автоматическим исполнением на вашем счете
 
Возможно ли без большого риска (20-40% посадки депо), без бешеного роста депозита (50-100%) в неделю, с отсутствием подписчиков на сигнале
и за короткий срок(2-4 мес.) попасть на первую пятёрку страниц в сервисе сигналы?

подразумевает ли вообще формула расчёта рейтинга подобное?

насколько заметил подписчики дают значительный прирост рейтингу, но всё же основной упор на проценты роста депо.
 
Alexandr Bryzgalov:
Возможно ли без большого риска (20-40% посадки депо), без бешеного роста депозита (50-100%) в неделю, с отсутствием подписчиков на сигнале
и за короткий срок(2-4 мес.) попасть на первую пятёрку страниц в сервисе сигналы?

подразумевает ли вообще формула расчёта рейтинга подобное?

насколько заметил подписчики дают значительный прирост рейтингу, но всё же основной упор на проценты роста депо.
На первую пятёрку страниц? легко. Показывайте 50-60% в месяц и будете. Я провел эксперимент и на 29 месте был через неделю (в mql5 сигналах). 
 
Alexandr Bryzgalov:
Я был на 1 странице с 10-кратным приростом и нулевой просадкой. Довольно быстро попал, но это было очень давно, сейчас думаю все гораздо сложнее.
 
Igor Volodin:
На первую пятёрку страниц? легко. Показывайте 50-60% в месяц и будете. Я провел эксперимент и на 29 месте был через неделю (в mql5 сигналах). 
Бешеный рос процентов это всегда бешеный риск, без этого хоца )
123456789
Новый комментарий