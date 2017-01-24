FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 12

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Roman Shiredchenko:

ОООО!!!! Привет. Да я тут переезжал.... А как там с импульсом от барабашки... ??? заглохла тема? Позже найду .... просто ещё никак не могу выйти на скальпа грамотного... не  было времени... иду...

Я  в рынке... 

Ок.

Барабашкин ушел от моего предложения по предсказанию импульса и пошел по своему пути.

 
Renat Akhtyamov:

Ок.

Барабашкин ушел от моего предложения по предсказанию импульса и пошел по своему пути.

Ясно. Там поинтересуюсь ещё... В личку напишу тебе над чем щас колдовать буду... там много уже мной сделано мной. Нужны исследования.... я займусь этим сам.
 

Вообще, пришел к выводу, что реальная история котировок - это ни о чем. Интересна только статистика истории котировок, т.е. только параметры истории, говорящие о реакции рынка на события. Если иметь такую статистику, каждый новый день и каждое закрытие сделки - все начинаются нуля. Все обнуляется. Остается только статистика истории. Истории нет как таковой - только статистика. ИМХО, ничего не утверждаю, но на практике такой подход оч эффективен.

Опять же, если смотреть автокорреляционные функции и спектры Фурье, наверное это так - история никак не влияет на будущее. Влияет только статистика реакция рынка на истории. Она, статистика, по видимому, не может сильно быстро изменяться.

[Удален]  
Дивергенция  вот я думаю надо начать ..Математическую суть дивергенции нужно определить .Почему  иногда она появляется ..Всмысле это я к тому что если бы все время был ноль то врядли она возникла или наоборот она подтверждает теорию нуля..
 
Movlat Baghiyev:
Дивергенция  вот я думаю надо начать ..Математическую суть дивергенции нужно определить .Почему  иногда она появляется ..Всмысле это я к тому что если бы все время был ноль то врядли она возникла или наоборот она подтверждает теорию нуля..
Посмотрите Броуновское движение. Теория нуля - разговор ни о чем.
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:
Посмотрите Броуновское движение. Теория нуля - разговор ни о чем.
Я не об этой теории ..Я так назвал теории ,которую выдвинул Ренат ..
 
Movlat Baghiyev:
Я не об этой теории ..Я так назвал теории ,которую выдвинул Ренат ..
Я о том же. Приход к нулю ничего не означает.
 
Yuriy Asaulenko:
Я о том же. Приход к нулю ничего не означает.

Я ошибся в индикаторе.

Красным - накопление отклонения

В принципе, с глубиной выборки определился:

Гипотеза - если цена отклонилась от текущей вверх, то на рынке преобладают продажи, если вниз, то преобладают покупки.

То есть то что выше нуля можно смело красить синим - покупки, то что ниже нуля - красным - то есть продажи.

Попробую написать формулу

 
Renat Akhtyamov:

Я ошибся в индикаторе. Исправляюсь. Скоро покажу результат.

Красным - накопление отклонения

В принципе, с глубиной выборки определился:

Попробую написать формулу

Алгоритм в студию.)) Лучше просто словесное описание. Просто принципы.

ЗЫ Продажи - покупки - на Форекс этого нет в принципе.  Эт только из таблицы сделок и стакана. А так, сколько продано, ровно столько и куплено. 

 
Yuriy Asaulenko:
Алгоритм в студию.)) Лучше просто словесное описание. Просто принципы.
Нет проблем. Я всё опишу. Приведу только в читабельный вид.
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