FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 19
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угу
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/682074
Итак, вернемся к теме.
То есть получилось, что МА и в Африке МА?
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Если с форексом не получилось за 8 лет, думаете фонда Вас согреет за последние ...дцать?
У меня друг на фондах с 2010-го, так что я знаю что и как.
Можно и на форексе заработать, тем более если быть радиоинженером, т.е. мозги как правило есть.
Как Вы надоели со своим флудом, честное слово.
А говорили чо то нарыли. Вижу что нет.
Про Форекс, не говорил, т.к. не работаю. А что касается валютных пар, так они и на ФОРТС есть, идентичные.
Все. Точно ушел из темы. Пустое это все.
лично я делаю. Но поскольку, программы я пишу очень быстро, так что жду, чтобы догоняли
Итак, вернемся к теме.
То есть получилось, что МА и в Африке МА?
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Получилось вот что:
Прекрасно !!!!!
Юсуфходжа, расскажите пожалуйста подробности описательного характера о результате - что получилось?
Сначала покажу увеличенный график, чтобы лучше рассмотреть рез-ты:
Изначально решили описать МА в виде:
MA =a0 + oO + hH + lL + cC
Мы хотели посмотреть:
1. Как опишет это ур-ние МА
Вывод: описывает неплохо, как видно из графика.
2. Как меняются коэффициенты
Вывод: они меняются в широком диапазоне. Теперь нужно найти объяснение этому факту.
3. Неожиданный факт: Сумма коэффициентов указывает на какие-то уровни, несмотря на разброс самих коэффициентов.
Нужно осмыслить полученное, запрограммировать индикатор, чтобы можно было рассмотреть это на любых ТФ и периодах. Сейчас было принято: ТФ Н1, период 24. Данные с начала 20017 года по наст. время.
Прекрасно !!!!!
Юсуфходжа, расскажите пожалуйста подробности описательного характера о результате - что получилось?
//о своем, я чуток залетел в тупик:
Вы помните, что сделан ряд, в котором сумма всех его членов равна нулю.
Соответственно по этим формулам получатся нули.
Ржу уже с утра над этим - вроде как и плохо и хорошо одновременно.
Нечему. То что Вы назвали МА в книжке названо - математическое ожидание. Но формула точно такая же как и для расчетного значения в одной точке МА с периодом равным глубине временной выборки, согласен.
Я просто радуюсь, т.к. далее по тексту:
Мы имеем дело с обычным белым шумом. Именно такую модель я и хотел получить для пыток (шум достал). Вывод очевиден - это то самое.
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