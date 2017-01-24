FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 6

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Renat Akhtyamov:

В МТ5 я не нашел архива котировки.

Теперь напрашивается следующий вывод.

Поскольку сумма всех отклонений равна нулю на предпоследнем баре, то для анализа нам нужны только новые бары. Но мы уже знаем, что к закрытию торгов мы получим нулевую сумму всех отклонений от цены открытия.

Ну я и спросил выходит что старое не имеет значение? вы сказали имеет ,а теперь говорите нет ..А с другой стороны  выходит что каждая предыдущая свечка уже не имеет значение ..
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Renat Akhtyamov:


 Но мы уже знаем, что к закрытию торгов мы получим нулевую сумму всех отклонений за неделю относительно цены закрытия, на любом ТФ-ме.

Посоветовал бы проверить это от обратного ..И в итоге найдете опытным путем коэффициент  отклонения 
 
Movlat Baghiyev:
Ну я и спросил выходит что старое не имеет значение? вы сказали имеет ,а теперь говорите нет ..А с другой стороны  выходит что каждая предыдущая свечка уже не имеет значение ..
Старые имеют значение для анализа. Но их уже можно отбросить.
 
Renat Akhtyamov:

Тебя никто не понимает и не поймет, пока ты либо не начнешь писать формулы либо не начнешь четко формулировать решение.

А ты оперируешь чувственными образами и непонятными графиками. 

 
Movlat Baghiyev:
Посоветовал бы проверить это от обратного ..

Если идти от обратного, то я должен был раньше получить нулевую сумму...

Да, не клеится...

Скорее всего чо та перерисовывается.

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Renat Akhtyamov:

Если идти от обратного, то я должен был раньше получить нулевую сумму...

Да, не клеится...

Скорее всего чо та перерисовывается.

Вероятно не перерисовывается а просто добавляется прошлая свеча вроде  некая корректировка или всегда есть какой то диапазон времени при прохождении ,которого происходит обнуление ..Это так предположение 
 
Всем привет! Вижу опять пытаются найти очередной грааль :)  Но при чем тут эконометрика и рынки? Эконометрика изучает экономику - сельское хозяйство, рыболовство, лесоводство, охоту, добывающую промышленность,  обрабатывающая промышленность,  строительство, информационные технологии, образование, научные исследования, глобальный маркетинг, банковские и финансовые услуги и тд. Заметил кстати кто приходит на форекс сразу начинают искать причинно следственные связи. Пытаются найти причину почему цена движется так а не иначе... Ведать это происходит потому что люди ни разу не сталкивались с рынком  CME, FORTS, NYSE. Не видали реального стакана с плотностями и айсбергами. Ни знают что такое бэквордация и контанго. Как работаю маркеры на рынках. Найдите выход на рынки и просто посмотрите... Форекс безусловно хороший рынок, но без понимания спроса и предложения там делать не чего.    
 
Anton Govorukhin:
Всем привет! Вижу опять пытаются найти очередной грааль :)  Но при чем тут эконометрика и рынки? Эконометрика изучает экономику - сельское хозяйство, рыболовство, лесоводство, охоту, добывающую промышленность,  обрабатывающая промышленность,  строительство, информационные технологии, образование, научные исследования, глобальный маркетинг, банковские и финансовые услуги и тд. Заметил кстати кто приходит на форекс сразу начинают искать причинно следственные связи. Пытаются найти причину почему цена движется так а не иначе... Ведать это происходит потому что люди ни разу не сталкивались с рынком  CME, FORTS, NYSE. Не видали реального стакана с плотностями и айсбергами. Ни знают что такое бэквордация и контанго. Как работаю маркеры на рынках. Найдите выход на рынки и просто посмотрите... Форекс безусловно хороший рынок, но без понимания спроса и предложения там делать не чего.    
Как ты можешь анализировать спрос и предложение на рынке форекс - покажи
 
Movlat Baghiyev:
Вероятно не перерисовывается а просто добавляется прошлая свеча вроде  некая корректировка или всегда есть какой то диапазон времени при прохождении ,которого происходит обнуление ..Это так предположение 
На живой котировке проверим. Индикатор уже есть.
 
Дмитрий:
Как ты можешь анализировать спрос и предложение на рынке форекс - покажи
Если тебе это о чем говорит конечно
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