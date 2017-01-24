FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 6
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В МТ5 я не нашел архива котировки.
Теперь напрашивается следующий вывод.
Поскольку сумма всех отклонений равна нулю на предпоследнем баре, то для анализа нам нужны только новые бары. Но мы уже знаем, что к закрытию торгов мы получим нулевую сумму всех отклонений от цены открытия.
Но мы уже знаем, что к закрытию торгов мы получим нулевую сумму всех отклонений за неделю относительно цены закрытия, на любом ТФ-ме.
Ну я и спросил выходит что старое не имеет значение? вы сказали имеет ,а теперь говорите нет ..А с другой стороны выходит что каждая предыдущая свечка уже не имеет значение ..
Тебя никто не понимает и не поймет, пока ты либо не начнешь писать формулы либо не начнешь четко формулировать решение.
А ты оперируешь чувственными образами и непонятными графиками.
Посоветовал бы проверить это от обратного ..
Если идти от обратного, то я должен был раньше получить нулевую сумму...
Да, не клеится...
Скорее всего чо та перерисовывается.
Если идти от обратного, то я должен был раньше получить нулевую сумму...
Да, не клеится...
Скорее всего чо та перерисовывается.
Всем привет! Вижу опять пытаются найти очередной грааль :) Но при чем тут эконометрика и рынки? Эконометрика изучает экономику - сельское хозяйство, рыболовство, лесоводство, охоту, добывающую промышленность, обрабатывающая промышленность, строительство, информационные технологии, образование, научные исследования, глобальный маркетинг, банковские и финансовые услуги и тд. Заметил кстати кто приходит на форекс сразу начинают искать причинно следственные связи. Пытаются найти причину почему цена движется так а не иначе... Ведать это происходит потому что люди ни разу не сталкивались с рынком CME, FORTS, NYSE. Не видали реального стакана с плотностями и айсбергами. Ни знают что такое бэквордация и контанго. Как работаю маркеры на рынках. Найдите выход на рынки и просто посмотрите... Форекс безусловно хороший рынок, но без понимания спроса и предложения там делать не чего.
Вероятно не перерисовывается а просто добавляется прошлая свеча вроде некая корректировка или всегда есть какой то диапазон времени при прохождении ,которого происходит обнуление ..Это так предположение
Как ты можешь анализировать спрос и предложение на рынке форекс - покажи