FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 3
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Далеко не лишнее. В Ексель вы получите нужную обработку данных проще, чем с любым языком программирования, причем с вариациями, в принципе невозможными в МТ. Если 1-5 мин не крюк, то кроме Екселя вообще ничего не надо. А уж научить Ексель нажимать кнопочки купить-продать, вообще дело плевое.
Бывают вещи, которые интуитивно раздражают, и не всегда можно найти объяснение почему.. из софта для меня, например, это интернет эксплоурер, 1с бухгалтерия, архиватор винрар, терминал квик, эксель... ))
На счет остального не скажу, но когда у вас появятся реальные задачи под Ексель, вы его полюбите. Раньше я, кстати, тоже пренебрежительно к нему относился.)
А вот, скажем, тот же R. Ну всем хорош. Только для меня это как из пушек по воробьям.)
Бывают вещи, которые интуитивно раздражают, и не всегда можно найти объяснение почему.. из софта для меня, например, это интернет эксплоурер, 1с бухгалтерия, архиватор винрар, терминал квик, эксель... ))
Это всё из-за маркетинга. Вы (и мы) всю жизнь находимся под влиянием потока информации, направленного на дрессировку нас покупать и пользоваться предметами конкретных производителей. В потоке информации обычно побеждает тот кто заплатил за рекламу больше, а не тот кто произвёл что-то удобное. В итоге так и получается, что мы подсознательно выбираем то что нас надрессировали, при этом не имеем ни малейшего понятия почему мы выбрали именно это, и иногда даже не можем придумать себе оправдание этой покупке ограничиваясь словом "модно". И, соответственно, нас бесят вещи которые нам внушили что они должны бесить (конкурентные или бесплатные альтернативы).
....То есть котировка - это функция времени....
Почему Вы решили, что котировка является функцией времени? Логичнее было бы считать котировку функцией от соотношения спрос/предложение
Задача, у которой в условии ошибка, не может иметь верного решения.
Почему Вы решили, что котировка является функцией времени? Логичнее было бы считать котировку функцией от соотношения спрос/предложение
Согласен.
Вам известно слово-выражение "time series" а также доступ к ним?
Уверен, что Вы ответите "Да!", т.к. это подробно описано в документации по программированию на MQL.
В переводе с английского это "временной ряд".
Что нибудь другое, то есть то, о чем Вы пишете в документации есть?
Уверен, что Вы ответите "Нет!"
Поэтому, что нам дали, что доступно, то и будем пытать.
Однако, если Вы можете показать нам исторические данные с числовыми значениями спроса и предложения на рынке Forex, то это было бы очень даже не плохо.
На форуме я уже видел такую модель временного ряда (ВР), как исходные данные для анализа:
То есть только предыдущее значение котировки влияет на последующее и на этом всё.
Я предлагаю такую:
То есть я считаю, что позиции открытые сутки и более назад, также влияют на текущее поведение цены.
Если удалить любое значение из этого ряда или добавить новое, мы получим движение котировки.
Однако, формула функции ВР предложенная выше, уже не верна. Точнее - не совсем применима к финансовым рынкам и придется абсолютно всё пересматривать. То есть существующие формулы также неприменимы.
На форуме я уже видел такую модель временного ряда (ВР), как исходные данные для анализа:
То есть каждое предыдущее значение котировки влияет на последующую и на этом всё.
Я предлагаю такую:
То есть я считаю, что позиции открытые сутки и более назад, также влияют на текущее поведении цены.
Если удалить любое значение из этого ряда или добавить новое, мы получим движение котировки.
Однако, формула функции ВР предложенная выше, уже не верна.
Привет Ренат ,с мыслями никак собраться не можешь ,всё обновляешь и обновляешь пост :)
Привет!
Формулирую на более понятном языке. Т.к. я пишу одно слово, а десять пропускаю...
Привет!
Формулирую на более понятном языке. Т.к. я пишу одно слово, а десять пропускаю...
Поищу позже на старом компе ,инфу по эконометрике ,раньше подобную информацию скачивал с платных сайтов ,найду выложу ,если дети не удалили )
Зачем искать? Твоя статья есть на форуме, я её читал.
А вообще - ОК!
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