FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 17
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Renat Akhtyamov:
Владимир даже и не спросил - сколько находится денег в локе, т.к. уже по видимому понял...
Вы заметили, что есть желающие показать свои глубокие познания в эконометрике, абсолютно не имея их, а также желающие сбить нас с этого пути вводя путаницу и смуту?
)
Хотя, выгребая теорию именно из эконометрики, имеем:
Анализ МА ужк дает очень интересные вещи, сейчас выложу первые рез-ты.
МА = а0 + oO + hH + lL + cC
Как видим, МА и МАрасч. совпадают полностью, значит, коэффициенты найдены верно. Теперь, увеличивая кол-во данных, будем их анализировать. Период МА = 24. ТФ Н1, с 01 01 2017г. Здесь приведены данные по результатам работы рынка за 2 дня.
за 3 дня:
Я просто вышел из дискуссии в виду её очевидной бесперспективности...
И не только
http://complexmath.ru/posicii.html
Совершенно неверные умозаключения. Количество лонгов и шортов в рамках конкретного ДЦ абсолютно ничего не говорит о будущем движении валюты, никак на это движение не влияет, и не может влиять. Если 95% трейдеров идиоты, а так оно и есть, т.к. 95% проигрывают, то о каком прогнозировании может идти речь. Предсказание рынка на основе поведения толпы идиотов.
Что касается поведения крупных участников валютного рынка, которые, если и не влияют на движение валют, то, по крайней мере, располагают какой-то информацией - мы об этом ничего не знаем, и знать не можем.
Совершенно неверные умозаключения. Количество лонгов и шортов в рамках конкретного ДЦ абсолютно ничего не говорит о будущем движении валюты, никак на это движение не влияет, и не может влиять. Если 95% трейдеров идиоты, а так оно и есть, т.к. 95% проигрывают, то о каком прогнозировании может идти речь. Предсказание рынка на основе поведения толпы идиотов.
Что касается поведения крупных участников валютного рынка, которые, если и не влияют на движение валют, то, по крайней мере, располагают какой-то информацией - мы об этом ничего не знаем, и знать не можем.
А кто сказал что на этом строится прогноз?
Покажите мне где тут объемы? :
Читайте 13-ю страницу в книжках, которые лежат на 1-ой странице ветки и хорош флудить!
Вы развиваете логику из воздуха как я понял, причем это уже не в первый раз.
А что касается крупных Вам и не понять, т.к. они ничем не отличаются от мелких.
А кто сказал что на этом строится прогноз?
Вы развиваете логику из воздуха как я понял, причем это уже не в первый раз.
А что касается крупных Вам и не понять, т.к. ничем не отличаются от мелких.
Вообще-то, я про ссылку.
Если бы крупные участники не отличались от мелких, то их бы давно не было. Крупные участники валютного рынка в основном имеют другие цели и задачи.
Пожалуй тоже выйду из дискуссии. Вы непобедимы. Сдаюсь.
Вообще-то, я про ссылку.
Если бы крупные участники не отличались от мелких, то их бы давно не было. Крупные участники валютного рынка в основном имеют другие цели и задачи.
Пожалуй тоже выйду из дискуссии. Вы непобедимы. Сдаюсь.
Меня то зачем побеждать?
Вы рынок победите)
Меня то зачем побеждать?
Вы рынок победите)
Ваша карта снова бита.
Я эту тему уже прошел и применяю, но здесь она не затрагивается, ибо суметь стать частью рынка, не каждому дано.
Выбросьте козыри, нет у Вас их передо мной и займемся интереснейшим делом.
Ну, тогда еще одну книгу почитайте. Ю.П.Лукашин Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М. Финансы и статистика. 2003. На столе лежит.))
Она по вашей части. Может для чего сгодится.)