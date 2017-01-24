FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 17

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Renat Akhtyamov:

Владимир даже и не спросил - сколько находится денег в локе, т.к. уже по видимому понял...

Я просто вышел из дискуссии в виду её очевидной бесперспективности...
 
Renat Akhtyamov:

Вы заметили, что есть желающие показать свои глубокие познания в эконометрике, абсолютно не имея их, а также желающие сбить нас с этого пути вводя путаницу и смуту?

)

Хотя, выгребая теорию именно из эконометрики, имеем:


Анализ МА ужк дает очень интересные вещи, сейчас выложу первые рез-ты.

 

 

МА = а0 + oO + hH + lL + cC 

Как видим, МА и МАрасч.  совпадают полностью, значит, коэффициенты найдены верно. Теперь, увеличивая кол-во данных, будем их анализировать. Период МА = 24. ТФ Н1, с 01 01 2017г. Здесь приведены данные по результатам работы рынка за 2 дня.

за 3 дня:

 

 

 
Vladimir Suschenko:
Я просто вышел из дискуссии в виду её очевидной бесперспективности...
Кстати, наконец дошло, почему на Форекс продажи не равны покупкам. Дело в том, что источником ликвидности на Форекс являются не продавцы-покупатели, а та-же ОАНДА, например. Продавцы-покупатели торгуют не друг с другом, а с ОАНДОЙ. Отсюда понятно, что количество продаж ОАНДы может не совпадать с ее-же количеством покупок. Аналоги - валютообменники или тотализаторы со ставками на рост-падение.
 
Renat Akhtyamov:

И не только

http://complexmath.ru/posicii.html

Совершенно неверные умозаключения. Количество лонгов и шортов в рамках конкретного ДЦ абсолютно ничего не говорит о будущем движении валюты, никак на это движение не влияет, и не может влиять. Если 95% трейдеров идиоты, а так оно и есть, т.к. 95% проигрывают, то о каком прогнозировании может идти речь. Предсказание рынка на основе поведения толпы идиотов.

Что касается поведения крупных участников валютного рынка, которые, если и не влияют на движение валют, то, по крайней мере, располагают какой-то информацией - мы об этом ничего не знаем, и знать не можем. 

 
Yuriy Asaulenko:

Совершенно неверные умозаключения. Количество лонгов и шортов в рамках конкретного ДЦ абсолютно ничего не говорит о будущем движении валюты, никак на это движение не влияет, и не может влиять. Если 95% трейдеров идиоты, а так оно и есть, т.к. 95% проигрывают, то о каком прогнозировании может идти речь. Предсказание рынка на основе поведения толпы идиотов.

Что касается поведения крупных участников валютного рынка, которые, если и не влияют на движение валют, то, по крайней мере, располагают какой-то информацией - мы об этом ничего не знаем, и знать не можем. 

А кто сказал что на этом строится прогноз?

Покажите мне где тут объемы? :

Читайте 13-ю страницу в книжках, которые лежат на 1-ой странице ветки и хорош флудить!

Вы развиваете логику из воздуха как я понял, причем это уже не в первый раз.

А что касается крупных Вам и не понять, т.к. они ничем не отличаются от мелких.

 
Renat Akhtyamov:

А кто сказал что на этом строится прогноз?

Вы развиваете логику из воздуха как я понял, причем это уже не в первый раз.

А что касается крупных Вам и не понять, т.к. ничем не отличаются от мелких.

Вообще-то, я про ссылку.

Если бы крупные участники не отличались от мелких, то их бы давно не было. Крупные участники валютного рынка в основном имеют другие цели и задачи.

Пожалуй тоже выйду из дискуссии. Вы непобедимы. Сдаюсь. 

 
Yuriy Asaulenko:

Вообще-то, я про ссылку.

Если бы крупные участники не отличались от мелких, то их бы давно не было. Крупные участники валютного рынка в основном имеют другие цели и задачи.

Пожалуй тоже выйду из дискуссии. Вы непобедимы. Сдаюсь. 

Меня то зачем побеждать?

Вы рынок победите)

 
Renat Akhtyamov:

Меня то зачем побеждать?

Вы рынок победите)

Рынок не надо побеждать.)) Надо жить с ним в мире и согласии. И даже пытаться прогнозировать ничего не нужно, т.к будущее, в основном, за редкими исключениями, непредсказуемо. Тогда все получится. Но это отдельная и непростая тема.
 
можно кратко о чем спор?
 
Renat Akhtyamov:

Ваша карта снова бита.

Я эту тему уже прошел и применяю, но здесь она не затрагивается, ибо суметь стать частью рынка, не каждому дано.

Выбросьте козыри, нет у Вас их передо мной и займемся интереснейшим делом.

Ну, тогда еще одну книгу почитайте. Ю.П.Лукашин Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М. Финансы и статистика. 2003. На столе лежит.))

Она по вашей части. Может для чего сгодится.)

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