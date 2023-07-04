1200 подписчиков!! - страница 72
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Дело не в этом.
Я вас понял, Еще раз, Стратегии могут разные, есть ТС которые неполно описывают рынок, а есть которые полно, точно. Точно, это значит они могут отслеживать Зарождение, Жизнь и Смерть Тенденции(Тренда). У ТС, которые точны соотношение прибыльных/убыточных сделок примерно 50/50... Причем хаотичности нет.
Видимо Стратегии, которые вы используете не точны, поэтому то у вас такое мнение и доминирует, о хаотичности положительных и убыточных сделок. Такое есть в ТС, которые отслеживают отбой от уровня...Например в ТС "Базовый принцип" все более-менее видно, эта ТС отслеживает Тренды
Я вас понял, Еще раз, Стратегии могут разные, есть ТС которые неполно описывают рынок, а есть которые полно, точно. Точно, это значит они могут отслеживать Зарождение, Жизнь и Смерть Тенденции(Тренда). У ТС, которые точны соотношение прибыльных/убыточных сделок примерно 50/50... Причем хаотичности нет.
Видимо Стратегии, которые вы используете не точны, поэтому то у вас такое мнение и доминирует, о хаотичности положительных и убыточных сделок. Такое есть в ТС, которые отслеживают отбой от уровня...Например в ТС "Базовый принцип" все более-менее видно, эта ТС отслеживает Тренды
Точная стратегия подразумевает грааль, либо кружение у нуля прироста ( когда волатильность цены чуть более спреда, что не встречается).
Ладно, смысла более дискутировать нету, просто свое мнение скажу , ТС "Базовый Принцип" описывает рынок, показывает Зарождение, Жизнь и Смерть Тренда. Причем достоверность сигналов 50 на 50, можно и больше поднять 70 к 30 примерно, но это физически трудно. Всегда есть череда убыточных сделок, при неизменном лоте(риске) чтобы отыграться нужно дождаться чтобы после флета начался Тренд, а на это нужно время, а вот если использовать разные таймфреймы(более мелкие), то тренд будет всегда, единственное длина их будет гораздо короче... И чтобы отыграться и при этом заработать прийдется использовать Мартингейл... Риск слива увеличивается, но зато практически всегда будет возможность поиметь профит. Как говориться при "любой погоде".
но зато практически всегда будет возможность поиметь профит. Как говориться при "любой погоде".
а у рынка всегда будет возможность поиметь трейдера)
Всё таки,думаю,есть связь между 2-х летним относительным флэтом и успехом некоторых "долгоживущих" сигналов...
Всё таки,думаю,есть связь между 2-х летним относительным флэтом и успехом некоторых "долгоживущих" сигналов...
Как раз в среднем год-два каждому
Следил за топом, который торгует по австралийцу, тот куда-то пропал.
На последний момент у него просадка была 85%.
500 человек подписчиков сидели в просадке под ноль, суммарно полтора миллиона долларов. И ладно бы Сорос обрушил повторно рынок, но это простейший усреднитель. Люди странные.
Следил за топом, который торгует по австралийцу, тот куда-то пропал.
На последний момент у него просадка была 85%.
500 человек подписчиков сидели в просадке под ноль, суммарно полтора миллиона долларов. И ладно бы Сорос обрушил повторно рынок, но это простейший усреднитель. Люди странные.
Простейший не правильный усреднитель. Усреднять можно просто усреднять, а можно с головой и продуманно, а это две колоссальные разницы.
1300 подписчиков, надеюсь, не весь свой депо предоставляли.
В погоне за процентами.
Прощай, топ