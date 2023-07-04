1200 подписчиков!! - страница 72

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Ivan Butko:
Дело не в этом.

У стратегии есть правила. Правила подразумевают строгость. Цена же движется хаотично, а поэтому стратегия априори не будет стабильной. Т.е., будет иметь хаотично положительные и убыточные сделки. И эта хаотичность имеет период от нуля до бесконечности. Переводя на язык трейдера - от минуток до месяцев, от краткосрока до долгосрока. Распределение будет неравномерным, поэтому иногда на краткосроке можно слиться, на среднесроке быть в ноль, а на долгосроке уйти в плюс или постепенно сливаться. И в оправдание (самому себе) придумывать красноречивые истории о том, что рынок изменился, маркетмейкер просек стратегию или рынок колбасит.


Я вас понял, Еще раз, Стратегии могут разные, есть ТС которые неполно описывают рынок, а есть которые полно, точно. Точно, это значит они могут отслеживать Зарождение, Жизнь и Смерть Тенденции(Тренда). У ТС, которые точны соотношение прибыльных/убыточных сделок примерно 50/50... Причем хаотичности нет.

Видимо Стратегии, которые вы используете не точны, поэтому то у вас такое мнение и доминирует, о хаотичности положительных и убыточных сделок. Такое есть в ТС, которые отслеживают отбой от уровня...Например в ТС "Базовый принцип" все более-менее видно, эта ТС отслеживает Тренды

 
Sergey Lazarenko:


Я вас понял, Еще раз, Стратегии могут разные, есть ТС которые неполно описывают рынок, а есть которые полно, точно. Точно, это значит они могут отслеживать Зарождение, Жизнь и Смерть Тенденции(Тренда). У ТС, которые точны соотношение прибыльных/убыточных сделок примерно 50/50... Причем хаотичности нет.

Видимо Стратегии, которые вы используете не точны, поэтому то у вас такое мнение и доминирует, о хаотичности положительных и убыточных сделок. Такое есть в ТС, которые отслеживают отбой от уровня...Например в ТС "Базовый принцип" все более-менее видно, эта ТС отслеживает Тренды

Точная стратегия подразумевает грааль, либо кружение у нуля прироста ( когда волатильность цены чуть более спреда, что не встречается). 

На практике мы видим, что граалей нет. Есть просто долгий (до года и больше) период положительных сделок, когда правила соответствуют данному участку рынка. Это не означает, что следующий год будет таким же. 

Другой аспект - точная стратегия подразумевает формальность. Т.е., возможность алгоритмизировать и гребсти бабло совой. На практике же мы видим только усреднялки аля наших топов. И скальпинг.

Я не то, чтобы не верю, я знаю, что есть прибыльные стратегии. Но, они основаны на опыте, интуиции, навыке и потом уже теханализе конкретного трейдера. Т.е, руками торгует

 
Ivan Butko:
Точная стратегия подразумевает грааль, либо кружение у нуля прироста ( когда волатильность цены чуть более спреда, что не встречается). 

На практике мы видим, что граалей нет. Есть просто долгий (до года и больше) период положительных сделок, когда правила соответствуют данному участку рынка. Это не означает, что следующий год будет таким же. 

Другой аспект - точная стратегия подразумевает формальность. Т.е., возможность алгоритмизировать и гребсти бабло совой. На практике же мы видим только усреднялки аля наших топов. И скальпинг.

Ладно, смысла более дискутировать нету, просто свое мнение скажу , ТС "Базовый Принцип" описывает рынок, показывает Зарождение, Жизнь и Смерть Тренда. Причем достоверность сигналов 50 на 50, можно и больше поднять 70 к 30 примерно, но это физически трудно. Всегда есть череда убыточных сделок, при неизменном лоте(риске) чтобы отыграться нужно дождаться чтобы после флета начался Тренд, а на это нужно время, а вот если использовать разные таймфреймы(более мелкие), то тренд будет всегда, единственное длина их будет гораздо короче... И чтобы отыграться и при этом заработать прийдется использовать Мартингейл... Риск слива увеличивается, но зато практически всегда будет возможность поиметь профит. Как говориться при "любой погоде".

 
Sergey Lazarenko:

но зато практически всегда будет возможность поиметь профит. Как говориться при "любой погоде".


а у рынка всегда будет возможность поиметь трейдера)

[Удален]  

Всё таки,думаю,есть связь между 2-х летним относительным флэтом и успехом некоторых "долгоживущих" сигналов...


 
Nikolay Gaylis:

Всё таки,думаю,есть связь между 2-х летним относительным флэтом и успехом некоторых "долгоживущих" сигналов...



Как раз в среднем год-два каждому
 

Следил за топом, который торгует по австралийцу, тот куда-то пропал. 

На последний момент у него просадка была 85%. 

500 человек подписчиков сидели в просадке под ноль, суммарно полтора миллиона долларов. И ладно бы Сорос обрушил повторно рынок, но это простейший усреднитель. Люди странные. 

 
Ivan Butko:

Следил за топом, который торгует по австралийцу, тот куда-то пропал. 

На последний момент у него просадка была 85%. 

500 человек подписчиков сидели в просадке под ноль, суммарно полтора миллиона долларов. И ладно бы Сорос обрушил повторно рынок, но это простейший усреднитель. Люди странные. 

Простейший не правильный усреднитель. Усреднять можно просто усреднять, а можно с головой и продуманно, а это две колоссальные разницы. 

[Удален]  
...неправильный усреднитель.
Пять с плюсом. Красиво сказано.
 

1300 подписчиков, надеюсь, не весь свой депо предоставляли. 
В погоне за процентами. 

Прощай, топ


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