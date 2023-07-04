1200 подписчиков!! - страница 102
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Уууууууу... больно... как об тумбочку мизинцем
Особенно этому парню
Rudolf Singer 2019.02.15 14:38
What is going on here?????? I just lost 10.000 USD!!!!!!!!!!! F***
Уууууууу... больно... как об тумбочку мизинцем
Особенно этому парню
Ну, если посмотреть на описание его же сигнала... он знал на что идет.
Кукл следил за ней, по стопауту ее тряханул, и обратно пошел, классика:) Сколько укушенных локтей будет если евро вернется и пойдет наверх, стопы лонгистов собрали. можно и разворачиваться.А можно и еще сходить до лоя ноябрьского...
Циничный сигнал.
Последний комментарий провайдера, мол, потеряли всего 11% и это только первая часть потерь.
Типа, с понедельника добавляйте вторую часть и в путь. Типа, путь будет долгий, т.к. потратили только первую часть, а ещё предстоит тратить три части.
Капитал подписчиков сократился на 1,6 млн.
Оцениваю провайдера сигнала в 5 звёзд. Так мастерски всё обставить, что тем кто говорит о своих потерях, можно с полным достоинством отвечать: "Сами виноваты".
Очень всё напоминает дудочку крысолова.
Кто помнит сигнал Гончара? У него же на этом уровне, на 1.12, стал валиться сигнал и он тупо только продавал евро и говорил: "Я верю в силу бакса и евро ещё вернётся на уровень 1,05".
Теперь этот провайдер, типа, "автоматический советник" только покупает на том же уровне 1.12 и игнорирует все сигналы на продажу евро.
Циничный сигнал.
Последний комментарий провайдера, мол, потеряли всего 11% и это только первая часть потерь.
Типа, с понедельника добавляйте вторую часть и в путь. Типа, путь будет долгий, т.к. потратили только первую часть, а ещё предстоит тратить три части.
Капитал подписчиков сократился на 1,6 млн.
Оцениваю провайдера сигнала в 5 звёзд. Так мастерски всё обставить, что тем кто говорит о своих потерях, можно с полным достоинством отвечать: "Сами виноваты".
Очень всё напоминает дудочку крысолова.
Кто помнит сигнал Гончара? У него же на этом уровне, на 1.12, стал валиться сигнал и он тупо только продавал евро и говорил: "Я верю в силу бакса и евро ещё вернётся на уровень 1,05".
Теперь этот провайдер, типа, "автоматический советник" только покупает на том же уровне 1.12 и игнорирует все сигналы на продажу евро.
Сижу, думаю... реклама же...
Сижу, думаю... реклама же...
Я тоже читаю, интересно. Вот самый понравившийся мне ответ на произошедшее, автоперевод с английского. Здраво мыслит. Это же её предостережение, в аннотации к сигналу.
"Адам Гилл 2019.02.15 15:11 (изменен 2019.02.15 15: 20)
# РУТЕНИЙ
Стратегия 1: стратегия управления капиталом "..."® для обеспечения максимальной безопасности и долгосрочной прибыльности:
1. Разделите свой доступный капитал на 4 части и инвестируйте в этот сигнал 1/4 его (signal funds).
2. Храните резервные копии 3/4 средств на другом счете.
3. Выводите прибыль каждую пятницу днем.
4. После каждого вывода разделите весь доступный капитал (резервное копирование средств + сигнальные средства + выведенные средства) на 4 части и начните с 1/4.
5. Когда маржинальный стоп-аут* произойдет (и произойдет в какой-то момент), не паникуйте, разделите весь оставшийся капитал (резервные фонды + сигнальные фонды) на 4 части и начните снова с 1/4.
6. Повторите этот процесс, и вы будете в прибыли.
Так много людей жалуются, почему?! Вы теряете только 21% капитала!
Люди говорят, что нет управления капиталом? Вы не читали описание сигнала.. это твоя проблема!!!
Я потерял 21% акций не большое дело, с нетерпением жду продолжения этого путешествия, Элени, возможно, придется сделать новый сигнал, так как подписка не допускается сейчас из-за DD?
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