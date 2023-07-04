1200 подписчиков!! - страница 102

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Уууууууу... больно... как об тумбочку мизинцем


Особенно этому парню



Rudolf Singer 2019.02.15 14:38  

What is going on here?????? I just lost 10.000 USD!!!!!!!!!!! F***


[Удален]  
Ivan Butko:

Уууууууу... больно... как об тумбочку мизинцем


Особенно этому парню

Ну, если посмотреть на описание его же сигнала... он знал на что идет.

 
Aleksey Egorov:

Кукл следил за ней, по стопауту ее тряханул, и обратно пошел, классика:) Сколько укушенных локтей будет если евро вернется и пойдет наверх, стопы лонгистов собрали. можно и разворачиваться.

А можно и еще сходить до лоя ноябрьского...
И действительно, вернулся. 
 
подумаешь полтора ляма слили, ещё три ляма осталось, и подписчики не разбегаются, сейчас как устроят камбек и отобьют всё что потеряли, но прошли они прям по самому краю, лучше такое на бис не повторять
 

Циничный сигнал.

Последний комментарий провайдера, мол, потеряли всего 11% и это только первая часть потерь.

Типа, с понедельника добавляйте вторую часть и в путь. Типа, путь будет долгий, т.к. потратили только первую часть, а ещё предстоит тратить три части.

Капитал подписчиков сократился на 1,6 млн.

Оцениваю провайдера сигнала в 5 звёзд. Так мастерски всё обставить, что тем кто говорит о своих потерях, можно с полным достоинством отвечать: "Сами виноваты".

Очень всё напоминает дудочку крысолова.

Кто помнит сигнал Гончара? У него же на этом уровне, на 1.12, стал валиться сигнал и он тупо только продавал евро и говорил: "Я верю в силу бакса и евро ещё вернётся на уровень 1,05".

Теперь этот провайдер, типа, "автоматический советник" только покупает на том же уровне 1.12 и игнорирует все сигналы на продажу евро.

 
Сигнальщик собрал ликвидность. Для хорошего игрока это и надо.
[Удален]  
Andrey F. Zelinsky:

Циничный сигнал.

Последний комментарий провайдера, мол, потеряли всего 11% и это только первая часть потерь.

Типа, с понедельника добавляйте вторую часть и в путь. Типа, путь будет долгий, т.к. потратили только первую часть, а ещё предстоит тратить три части.

Капитал подписчиков сократился на 1,6 млн.

Оцениваю провайдера сигнала в 5 звёзд. Так мастерски всё обставить, что тем кто говорит о своих потерях, можно с полным достоинством отвечать: "Сами виноваты".

Очень всё напоминает дудочку крысолова.

Кто помнит сигнал Гончара? У него же на этом уровне, на 1.12, стал валиться сигнал и он тупо только продавал евро и говорил: "Я верю в силу бакса и евро ещё вернётся на уровень 1,05".

Теперь этот провайдер, типа, "автоматический советник" только покупает на том же уровне 1.12 и игнорирует все сигналы на продажу евро.

Самое интересное, читать комменты хомяка: мы верим, надеемся, ждём, мы счастливы!
 
Сижу, думаю... реклама же...
 
Artyom Trishkin:
Сижу, думаю... реклама же...
Сносите тему )))
 
Artyom Trishkin:
Сижу, думаю... реклама же...

Я тоже читаю, интересно. Вот самый понравившийся мне ответ на произошедшее, автоперевод с английского. Здраво мыслит. Это же её предостережение, в аннотации к сигналу.

"Адам Гилл 2019.02.15 15:11 (изменен 2019.02.15 15: 20)
#  РУТЕНИЙ

Стратегия 1: стратегия управления капиталом  "..."® для обеспечения максимальной безопасности и долгосрочной прибыльности:

1. Разделите свой доступный капитал на 4 части и инвестируйте в этот сигнал 1/4 его (signal funds).

2. Храните резервные копии 3/4 средств на другом счете.

3. Выводите прибыль каждую пятницу днем.

4. После каждого вывода разделите весь доступный капитал (резервное копирование средств + сигнальные средства + выведенные средства) на 4 части и начните с 1/4.

5. Когда маржинальный стоп-аут* произойдет (и произойдет в какой-то момент), не паникуйте, разделите весь оставшийся капитал (резервные фонды + сигнальные фонды) на 4 части и начните снова с 1/4.

6. Повторите этот процесс, и вы будете в прибыли.

Так много людей жалуются, почему?! Вы теряете только 21% капитала!

Люди говорят, что нет управления капиталом? Вы не читали описание сигнала.. это твоя проблема!!!

Я потерял 21% акций не большое дело, с нетерпением жду продолжения этого путешествия, Элени, возможно, придется сделать новый сигнал, так как подписка не допускается сейчас из-за DD?

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