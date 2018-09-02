Даже обезьяна способна выиграть на форексе :) - страница 12
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Одним словом - будь проще как обезьяна, и не нагружай график "умными" индикаторами.
Просто - следуй за ценой .
На Д1 анализировать легче, так как там баров меньше. Так что туда надо наоборот ставить обезьяну с более низким рейтингом. А с более высоким рейтингом на тиковый график.)))
А торгуя на m1 она забудет о существовании д1.
Одним словом - если Форекс для тебя "игра" - нет смысла в него лезть. Выиграть или проиграть можно в казино - вот туда с обезьянами то и надо отправляться, а с валютами или ценными бумагами - надо работать, а не в "игры играть".
А какая разница как это называть? название ни на что не повлияет.
Да и в чем заключается это работа - в просмотре графиков, и делания умного вида что-ли.
А какая разница как это называть? название ни на что не повлияет.
Да и в чем заключается это работа - в просмотре графиков, и делания умного вида что-ли.
А какая разница как это называть? название ни на что не повлияет.
Да и в чем заключается это работа - в просмотре графиков, и делания умного вида что-ли.
"Как Вы лодку назовете - так она и поплывет"- это знал еще капитан Врунгель - а Вы "какая разница"... а разница есть и разница упираться именно в психологию - а со слабой психологией в рынок лучше не соваться:)
Говоря я работаю, трейдер стремится выглядеть более солидно в глазах окружающих. Слова я играю, я игрок , как правило для большинства окружающих имеют негативный оттенок ещё со времён известного романа Достоевского. Поэтому многие трейдеры стараются избегать эти слова.)
хоккеисты нхл играют, и этим гордятся. Негативный оттенок придает именно возможность азарта/гемблинга (для этого есть все возможности) в этой индустрии, хотя ничего такого здесь нету, есть кто покером зарабатывают игрой (немногочисленный определенный тип людей), разницы нету как и что называть. Важно лишь только мат ожидание, и психология здесь не имеет никакого значения.
хоккеисты нхл играют, и этим гордятся. Негативный оттенок придает именно возможность азарта/гемблинга (для этого есть все возможности) в этой индустрии, хотя ничего такого здесь нету, есть кто покером зарабатывают игрой (немногочисленный определенный тип людей), разницы нету как и что называть. Важно лишь только мат ожидание, и психология здесь не имеет никакого значения.
Некорректное сравнение, хоккей - игра и живет за счет зрелищности и так далее, Форекс тоже? Покер - проф игроки - это математические гении, и только у аматоров слюны текут от азарта. Да азарт присутствует в Форекс, - но не у 5% трейдеров которые реально там работают и зарабатывают. Вот и вся разница.
Про покер, не совсем верно, самых сильных единицы-десятки, плюс порядка нескольких десятков тысяч людей живущих за счет этого (может быть и 100к), они ничего особенного не делают, просто селект игры, но там лавочка закрывается уже...
Я думаю что тем 5-ти процентам (допустим что они есть, и их 5%, ок) будет абсолютно все равно, как называть их деятельность, игрой или работой, главное другое.
Пока что я вижу что заработки на околофорексе тоже могут быть не хилыми (как пример Тарас), значит индустрия позволяет, очень хорошо. На самом деле, это большая сила, большой рынок потребителей.
А вот про домашних трейдеров, что-то я мало знаю людей обеспечивающих свои семьи чисто трейдингом, полагаю что там скорее 0,01%, а может 0,001%, а может еще меньше.
Про покер, не совсем верно, самых сильных единицы-десятки, плюс порядка нескольких десятков тысяч людей живущих за счет этого (может быть и 100к), они ничего особенного не делают, просто селект игры, но там лавочка закрывается уже...
Я думаю что тем 5-ти процентам (допустим что они есть, и их 5%, ок) будет абсолютно все равно, как называть их деятельность, игрой или работой, главное другое.
Пока что я вижу что заработки на околофорексе тоже могут быть не хилыми (как пример Тарас), значит индустрия позволяет, очень хорошо. На самом деле, это большая сила, большой рынок потребителей.
А вот про домашних трейдеров, что-то я мало знаю людей обеспечивающих свои семьи чисто трейдингом, полагаю что там скорее 0,01%, а может 0,001%, а может еще меньше.