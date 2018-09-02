Даже обезьяна способна выиграть на форексе :) - страница 12

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Одним словом - будь проще как обезьяна, и не  нагружай график "умными" индикаторами.

Просто - следуй за ценой .

 

 
Одним словом - если Форекс для тебя "игра" - нет смысла в него лезть. Выиграть или проиграть можно в казино - вот туда с обезьянами то и надо отправляться, а с валютами или ценными бумагами - надо работать, а не в "игры играть".
 
khorosh:
На Д1 анализировать легче, так как там баров меньше. Так что туда надо наоборот ставить обезьяну с более низким рейтингом. А с более высоким рейтингом на тиковый график.)))
Д1 живет по времени долго ,  на Д1 лучше поставить не обезьяну, как показали исследования  у обезьяны очень короткая память, и она забудет через несколько секунд, что показывает д1.
А  торгуя на m1 она забудет о существовании д1.
 
Абукар Рахимов:
Одним словом - если Форекс для тебя "игра" - нет смысла в него лезть. Выиграть или проиграть можно в казино - вот туда с обезьянами то и надо отправляться, а с валютами или ценными бумагами - надо работать, а не в "игры играть".

А какая разница как это называть? название ни на что не повлияет.

Да и в чем заключается это работа - в просмотре графиков, и делания умного вида что-ли. 

 
Stanislav Aksenov:

А какая разница как это называть? название ни на что не повлияет.

Да и в чем заключается это работа - в просмотре графиков, и делания умного вида что-ли. 

Говоря я работаю, трейдер стремится  выглядеть более солидно в глазах окружающих. Слова я играю, я игрок , как правило для большинства окружающих имеют негативный оттенок ещё со времён известного романа Достоевского. Поэтому многие трейдеры стараются избегать эти слова.)
 
Stanislav Aksenov:

А какая разница как это называть? название ни на что не повлияет.

Да и в чем заключается это работа - в просмотре графиков, и делания умного вида что-ли. 

"Как Вы лодку назовете - так она и поплывет"- это знал еще капитан Врунгель - а Вы "какая разница"... а разница есть и разница упираться именно в психологию - а со слабой психологией в рынок лучше не соваться:)
 
Абукар Рахимов:
"Как Вы лодку назовете - так она и поплывет"- это знал еще капитан Врунгель - а Вы "какая разница"... а разница есть и разница упираться именно в психологию - а со слабой психологией в рынок лучше не соваться:)
khorosh:
Говоря я работаю, трейдер стремится  выглядеть более солидно в глазах окружающих. Слова я играю, я игрок , как правило для большинства окружающих имеют негативный оттенок ещё со времён известного романа Достоевского. Поэтому многие трейдеры стараются избегать эти слова.)

 хоккеисты нхл играют, и этим гордятся. Негативный оттенок придает именно возможность азарта/гемблинга (для этого есть все возможности) в этой индустрии, хотя ничего такого здесь нету, есть кто покером зарабатывают игрой (немногочисленный определенный тип людей), разницы нету как и что называть. Важно лишь только мат ожидание, и психология здесь не имеет никакого значения.

 
Stanislav Aksenov:

 хоккеисты нхл играют, и этим гордятся. Негативный оттенок придает именно возможность азарта/гемблинга (для этого есть все возможности) в этой индустрии, хотя ничего такого здесь нету, есть кто покером зарабатывают игрой (немногочисленный определенный тип людей), разницы нету как и что называть. Важно лишь только мат ожидание, и психология здесь не имеет никакого значения.

Некорректное сравнение, хоккей - игра и живет за счет зрелищности и так далее, Форекс тоже? Покер - проф игроки - это математические гении, и только у аматоров слюни текут от азарта. Да азарт присутствует в Форекс, - но не у 5% трейдеров которые реально там работают и зарабатывают. Вот и вся разница.
 
Абукар Рахимов:
Некорректное сравнение, хоккей - игра и живет за счет зрелищности и так далее, Форекс тоже? Покер - проф игроки - это математические гении, и только у аматоров слюны текут от азарта. Да азарт присутствует в Форекс, - но не у 5% трейдеров которые реально там работают и зарабатывают. Вот и вся разница.

 Про покер, не совсем верно, самых сильных единицы-десятки, плюс порядка нескольких десятков тысяч людей живущих за счет этого (может быть и 100к), они ничего особенного не делают, просто селект игры, но там лавочка закрывается уже...

Я думаю что тем 5-ти процентам (допустим что они есть, и их 5%, ок) будет абсолютно все равно, как называть их деятельность, игрой или работой, главное другое.

Пока что я вижу что заработки на околофорексе тоже могут быть не хилыми (как пример Тарас), значит индустрия позволяет, очень хорошо. На самом деле, это большая сила, большой рынок потребителей.

А вот про домашних трейдеров, что-то я мало знаю людей обеспечивающих свои семьи чисто трейдингом, полагаю что там скорее 0,01%, а может 0,001%, а может еще меньше.

 
Stanislav Aksenov:

 Про покер, не совсем верно, самых сильных единицы-десятки, плюс порядка нескольких десятков тысяч людей живущих за счет этого (может быть и 100к), они ничего особенного не делают, просто селект игры, но там лавочка закрывается уже...

Я думаю что тем 5-ти процентам (допустим что они есть, и их 5%, ок) будет абсолютно все равно, как называть их деятельность, игрой или работой, главное другое.

Пока что я вижу что заработки на околофорексе тоже могут быть не хилыми (как пример Тарас), значит индустрия позволяет, очень хорошо. На самом деле, это большая сила, большой рынок потребителей.

А вот про домашних трейдеров, что-то я мало знаю людей обеспечивающих свои семьи чисто трейдингом, полагаю что там скорее 0,01%, а может 0,001%, а может еще меньше.

Я согласен с тем что им абсолютно все равно как это называют другие, - но уверен абсолютно что они свое ремесло называют - работой, а не игрой:)
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