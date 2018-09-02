Даже обезьяна способна выиграть на форексе :) - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похожая история со мной приключилась..
Наверное чисто психологически отвязываешь себя от потери/убытков и результат намного выше чем была цель
открыл рублевый счет 120р этого хватило чтобы купить audusu 1:500 ,
за неделю произведено около 300 сделок руками .. результат 1600р , не радует одно у брокера мт4 ,и теперь приходиться колупать код на новой для меня волне
Идея, а что если написать две функции ...
1 функция цели
и 2 функция результата
Если цель - попасть в мишень, то результат есть попадание или непопадание. Макаковичу некогда понять это, поэтому он произвольным образом разделяют понятия результат и цель. почему цель и результат, проецируясь на плоскость линейного мышления, становятся чуть ли не тождеством?
нафиг путать цель и результат?
Цель есть то, к чему необходимо направляться для достижения результата......,а результат есть то, что происходит при достигании цели
В общем пушем функцию)))
Готов взять уроки у хорошей ,доброй ,умной ,удачливой в трейдинге обезьяны , злых обезьян, пусть даже удачливых, прошу не беспокоить.
Тоже расчеты цитрусовыми
Если бананов хватит на четверых)) то да ,правда у первой у ней проблема: интеллект глух, с второй тоже недолга у второй интуиция нема, ну а у третей инстинкт слеп....
Вам тогда предстоит тогда стать четвертой на пути просветления)
Если бананов хватит на четверых)) то да ,правда у первой у ней проблема: интеллект глух, с второй тоже недолга у второй интуиция нема, ну а у третей инстинкт слеп....
Вам тогда предстоит тогда стать четвертой на пути просветления)
Не все так грустно, скоро(возможно, на выхи) опубликую новую версию, мне тут клиент мартына заказал. Жаль утаивать от народа ))
Ну а что мартын тоже дело , скучать не приходится , Могу подсказать адресок брокера для не ощутимых жертв так сказать, который так в себе уверен что его не обхитрят, кривляется (как та обезьяна), позволяет с 100р)))))) начать торговлю где это видывано.........???
У него наверное логика строится на доводах -"" На тебе деньги на тебе все , Но я уверен что ты сольешь"" - Ну и наглец!!!! Вам не кажется?
Ну а что мартын тоже дело , скучать не приходится , Могу подсказать адресок брокера для не ощутимых жертв так сказать, который так в себе уверен что его не обхитрят, кривляется (как та обезьяна), позволяет с 100р)))))) начать торговлю где это видывано.........???
У него наверное логика строится на доводах -"" На тебе деньги на тебе все , Но я уверен что ты сольешь"" - Ну и наглец!!!! Вам не кажется?
Кидай в личку, я центовые тоже тестирую. С мартином такая тема - сначала доделаю чистый мартин, как Заказ хочет, потом так, как я себе представляю. Кстати, Заказ на второй вариант сразу подписался.
Выкину в блог, а то тут опять стали ветки удалять. Всего лишь написал, как программировать женщин и тут же потерли . Обиженные рогоносцы... ))) Ща и тут подотрут
GKFX а где Ваш блог?
Я сегодня не работал, ничего не выкладывал. А разве блог не доступен? Я изнутри аккаунта вижу его так
Я сегодня не работал, ничего не выкладывал. А разве блог не доступен? Я изнутри аккаунта вижу его так
Ooo елки маталки, я и не знал что там что то люди пишут) думал речь о blogger.com или wordpress.com
с наружи он так вот отсвечивает