Даже обезьяна способна выиграть на форексе :) - страница 7

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Alexander Antoshkin:

Похожая история со мной приключилась..

Наверное чисто психологически отвязываешь себя от потери/убытков и результат намного выше чем была цель

 открыл рублевый счет 120р этого хватило  чтобы купить audusu  1:500 ,

за неделю произведено  около 300 сделок  руками  .. результат  1600р  , не радует одно  у брокера мт4  ,и теперь  приходиться  колупать  код на  новой для меня волне

Идея, а что если написать две функции  ...

1 функция цели

и 2 функция результата 

 Если цель - попасть в мишень, то результат есть попадание или непопадание. Макаковичу некогда понять это, поэтому он произвольным образом разделяют понятия результат и цель.  почему цель и результат, проецируясь на плоскость линейного мышления, становятся чуть ли не тождеством?

нафиг путать  цель и результат? 

Цель есть то, к чему необходимо направляться для достижения результата......,а результат есть то, что происходит при достигании цели

В общем пушем функцию)))


так всё так и происходит: ставят цель, изобретают разные способы её достижения, как у нас в виде индикаторов сигналов, советников, и получают результат...
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Yuriy Zaytsev:

Готов взять уроки  у  хорошей ,доброй ,умной ,удачливой в трейдинге обезьяны , злых обезьян, пусть даже удачливых,  прошу не беспокоить.

Тоже расчеты  цитрусовыми

Если бананов хватит на четверых))  то да ,правда  у первой  у ней проблема: интеллект глух,  с второй тоже недолга у второй интуиция нема, ну а у третей инстинкт слеп....

Вам тогда предстоит тогда стать четвертой  на пути просветления)

 
Alexander Antoshkin:

Если бананов хватит на четверых))  то да ,правда  у первой  у ней проблема: интеллект глух,  с второй тоже недолга у второй интуиция нема, ну а у третей инстинкт слеп....

Вам тогда предстоит тогда стать четвертой  на пути просветления)

Не все так грустно, скоро(возможно, на выхи) опубликую новую версию, мне тут клиент мартына заказал. Жаль утаивать от народа ))
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:
Не все так грустно, скоро(возможно, на выхи) опубликую новую версию, мне тут клиент мартына заказал. Жаль утаивать от народа ))

Ну а что мартын тоже дело , скучать не приходится , Могу подсказать  адресок  брокера для не ощутимых жертв так сказать,  который так в себе уверен  что его не обхитрят,  кривляется (как та обезьяна),  позволяет   с 100р))))))  начать торговлю  где это видывано.........???

У него наверное логика  строится на доводах   -"" На тебе деньги на тебе все  , Но я уверен что ты сольешь"" - Ну и наглец!!!! Вам не кажется?

 
Alexander Antoshkin:

Ну а что мартын тоже дело , скучать не приходится , Могу подсказать  адресок  брокера для не ощутимых жертв так сказать,  который так в себе уверен  что его не обхитрят,  кривляется (как та обезьяна),  позволяет   с 100р))))))  начать торговлю  где это видывано.........???

У него наверное логика  строится на доводах   -"" На тебе деньги на тебе все  , Но я уверен что ты сольешь"" - Ну и наглец!!!! Вам не кажется?

Кидай в личку, я центовые тоже тестирую. С мартином такая тема - сначала доделаю чистый мартин, как Заказ хочет, потом так, как я себе представляю. Кстати, Заказ на второй вариант сразу подписался. 
 
Alexey Volchanskiy:
Кидай в личку, я центовые тоже тестирую. С мартином такая тема - сначала доделаю чистый мартин, как Заказ хочет, потом так, как я себе представляю. Кстати, Заказ на второй вариант сразу подписался. 
Выкину в блог, а то тут опять стали ветки удалять. Всего лишь написал, как программировать женщин и тут же потерли . Обиженные рогоносцы... ))) Ща и тут подотрут
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:
Выкину в блог, а то тут опять стали ветки удалять. Всего лишь написал, как программировать женщин и тут же потерли . Обиженные рогоносцы... ))) Ща и тут подотрут
GKFX  а где Ваш блог?
 
Alexander Antoshkin:
GKFX  а где Ваш блог?

Я сегодня не работал, ничего не выкладывал. А разве блог не доступен? Я изнутри аккаунта вижу его так

blog 

 
Кстати для дебилов, не надо мне кидать реферальные ссылки, это даже не смешно, а говорит об уровне вашего идиотизма
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Я сегодня не работал, ничего не выкладывал. А разве блог не доступен? Я изнутри аккаунта вижу его так

 

Ooo   елки маталки,  я и не знал что там что то люди пишут) думал речь о   blogger.com или wordpress.com

с наружи он так вот отсвечивает

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