Даже обезьяна способна выиграть на форексе :) - страница 9

Новый комментарий
 
Andrey F. Zelinsky:

вспомнилось:


Тут было видео, на предыдущей страничке посмотрите.

Рил стори:

Есть у меня друган, перед НГ бухали, вспоминали веселое.

Как-то он ехал по трассе и отметил, что стоит старая линия ЛЭП (высоковольтная линия), а рядом давно построили новую. Ну, дело нехитрое, организовали бригаду, стали пилить старую линию и вывозить на металл. Причем, все это было в пределах часа езды на машине от центра Питера)))

Погорели на том, что работяги в отсутствие друга завалили очередную вышку на какую-то хибару старичка, который на пенсии выращивал себе овощи, ну типа помидоры-огурцы. Друга не было на месте, работяги все кинули и разбежались.

А старичок подал в суд, хотя ему сразу предложили хорошие отступные.

Короче, суд, я там был в качестве зрителя)) Андрюха сразу отказался от защиты. После жидких атак со стороны обвинения и старичка он задвинул мощную речь на тему, почему у нас в России нет ни какого контроля железных дорог!

На попытки судьи перейти к теме ЛЭП он сказад, это будет на пятом часе моего выступления, а сейчас я имею право рассказать о безопасности ЖД и вы не имеете права закрыть мне рот. Если что - тут в зале есть друзья, они все снимают!

Почти к ночи от закончил, судья устало сказал, ну, предлагаю год условно, так как первый раз. И штраф.

Штраф Андрюха так и не заплатил. Но дедушке хибарку восстановил, каких-то семян купил тогда, саженцев вишни, как помню.

---------

Та что  тема украл-выпил-в тюрьму - это для телезрителей, жизнь интереснее ))

 

Кто-то разбудил мою обезьяну и поднял пост. Не иначе, кое-кто по соседской собачке соскучился ))) Жива и здорова, все ок.

Ну и насчет обезьяны. Выяснил, что если не гадить руками, счет продолжает расти. Вторые сутки виртуальная обезьянка бьет по виртуальной клаве... https://www.mql5.com/ru/signals/263764

Счет демо!!!

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Scalp Hunter II
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Scalp Hunter II
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Scalp Hunter II для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Alexey Volchanskiy:

Кто-то разбудил мою обезьяну и поднял пост. Не иначе, кое-кто по соседской собачке соскучился ))) Жива и здорова, все ок.

Ну и насчет обезьяны. Выяснил, что если не гадить руками, счет продолжает расти. Вторые сутки виртуальная обезьянка бьет по виртуальной клаве... https://www.mql5.com/ru/signals/263764

Счет демо!!!

а кто обезянке подсказал еще  лотностью играться ?  она только бай сел  тыкает или  объемы тоже генерирует ?
 
Yuriy Zaytsev:
а кто обезянке подсказал еще  лотностью играться ?  она только бай сел  тыкает или  объемы тоже генерирует ?

да, отрабатывает выход из убыточных серий с моей помощью

скоро будет все на автомате 

 
Alexey Volchanskiy:

да, отрабатывает выход из убыточных серий с моей помощью

скоро будет все на автомате 

Девиз топика не оправдался,  форекс оказался сложнее.
 
Alexander Antoshkin:
Сложнее чего  форекс?

Вот в  Индии  оригинально используют тыкву для ловли обезьян. Просверлив в большой тыкве небольшое отверстие, индусы насыпают в нее немного риса или других семян. Зоркие обезьянки чрезвычайно любопытны и жадны.
как только успеют скрыться люди, как обезьяны быстро спускаются с дерева, бросаются к тыквам и, заметив отверстие, запускают в него лапку. Что там? Лапка нащупает зерна риса, наберет их полную горсть.
Но сжатый кулачок уже не проходит в отверстие, и ковыляет обезьянка на трех лапках, волоча большую тыкву. Даже когда прибегают люди, она продолжает держать кулачок в тыкве: жалко выпустить зерна, и охотники легко забирают жадного зверька.

Ничего не напоминает?

Напоминает сказку придуманную.

П.С. Я был в Индии - там обезьяны являются священными животными. Их не то что, убивать - их бить нельзя. В городах они грабят все - только кричать на них и отгонять можно 

 
Дмитрий:

Напоминает сказку придуманную.

П.С. Я был в Индии - там обезьяны являются священными животными. Их не то что, убивать - их бить нельзя. В городах они грабят все - только кричать на них и отгонять можно 

Следуя традициям, в контексте священных животных,  можно открыть другую тему  и озаглавить:
даже корова способна выиграть на форексе.    это - эээ ...  что бы не бить 
Я популярно объясняю для невежд:
Я к болгарам уезжаю, в Будапешт.
Если темы там возникнут - сразу снять.
Бить не нужно. А не вникнут - разъяснять.
В.С. Высоцкий
 

Вы забыли, что есть и ослы.  Они больше подходят к трейдингу.  Тупые и спокойные.

Особенно характер спокойствия, что очень ценится в трейдинге. 

 
Дмитрий:

Напоминает сказку придуманную.

П.С. Я был в Индии - там обезьяны являются священными животными. Их не то что, убивать - их бить нельзя. В городах они грабят все - только кричать на них и отгонять можно 

Один не докричался...

 

 
Petros Shatakhtsyan:

Вы забыли, что есть и ослы.  Они больше подходят к трейдингу.  Тупые и спокойные.

Особенно характер спокойствия, что очень ценится в трейдинге. 

на Востоке и даже в Индии -  осла можно бить ... а  мы говорим о гуманном обращении - потому выбираем обезьян ну или  корову
12345678910111213
Новый комментарий