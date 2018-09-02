Даже обезьяна способна выиграть на форексе :) - страница 9
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вспомнилось:
Тут было видео, на предыдущей страничке посмотрите.
Рил стори:
Есть у меня друган, перед НГ бухали, вспоминали веселое.
Как-то он ехал по трассе и отметил, что стоит старая линия ЛЭП (высоковольтная линия), а рядом давно построили новую. Ну, дело нехитрое, организовали бригаду, стали пилить старую линию и вывозить на металл. Причем, все это было в пределах часа езды на машине от центра Питера)))
Погорели на том, что работяги в отсутствие друга завалили очередную вышку на какую-то хибару старичка, который на пенсии выращивал себе овощи, ну типа помидоры-огурцы. Друга не было на месте, работяги все кинули и разбежались.
А старичок подал в суд, хотя ему сразу предложили хорошие отступные.
Короче, суд, я там был в качестве зрителя)) Андрюха сразу отказался от защиты. После жидких атак со стороны обвинения и старичка он задвинул мощную речь на тему, почему у нас в России нет ни какого контроля железных дорог!
На попытки судьи перейти к теме ЛЭП он сказад, это будет на пятом часе моего выступления, а сейчас я имею право рассказать о безопасности ЖД и вы не имеете права закрыть мне рот. Если что - тут в зале есть друзья, они все снимают!
Почти к ночи от закончил, судья устало сказал, ну, предлагаю год условно, так как первый раз. И штраф.
Штраф Андрюха так и не заплатил. Но дедушке хибарку восстановил, каких-то семян купил тогда, саженцев вишни, как помню.
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Та что тема украл-выпил-в тюрьму - это для телезрителей, жизнь интереснее ))
Кто-то разбудил мою обезьяну и поднял пост. Не иначе, кое-кто по соседской собачке соскучился ))) Жива и здорова, все ок.
Ну и насчет обезьяны. Выяснил, что если не гадить руками, счет продолжает расти. Вторые сутки виртуальная обезьянка бьет по виртуальной клаве... https://www.mql5.com/ru/signals/263764
Счет демо!!!
Кто-то разбудил мою обезьяну и поднял пост. Не иначе, кое-кто по соседской собачке соскучился ))) Жива и здорова, все ок.
Ну и насчет обезьяны. Выяснил, что если не гадить руками, счет продолжает расти. Вторые сутки виртуальная обезьянка бьет по виртуальной клаве... https://www.mql5.com/ru/signals/263764
Счет демо!!!
а кто обезянке подсказал еще лотностью играться ? она только бай сел тыкает или объемы тоже генерирует ?
да, отрабатывает выход из убыточных серий с моей помощью
скоро будет все на автомате
да, отрабатывает выход из убыточных серий с моей помощью
скоро будет все на автомате
Сложнее чего форекс?
Вот в Индии оригинально используют тыкву для ловли обезьян. Просверлив в большой тыкве небольшое отверстие, индусы насыпают в нее немного риса или других семян. Зоркие обезьянки чрезвычайно любопытны и жадны.
как только успеют скрыться люди, как обезьяны быстро спускаются с дерева, бросаются к тыквам и, заметив отверстие, запускают в него лапку. Что там? Лапка нащупает зерна риса, наберет их полную горсть.
Но сжатый кулачок уже не проходит в отверстие, и ковыляет обезьянка на трех лапках, волоча большую тыкву. Даже когда прибегают люди, она продолжает держать кулачок в тыкве: жалко выпустить зерна, и охотники легко забирают жадного зверька.
Ничего не напоминает?
Напоминает сказку придуманную.
П.С. Я был в Индии - там обезьяны являются священными животными. Их не то что, убивать - их бить нельзя. В городах они грабят все - только кричать на них и отгонять можно
Напоминает сказку придуманную.
П.С. Я был в Индии - там обезьяны являются священными животными. Их не то что, убивать - их бить нельзя. В городах они грабят все - только кричать на них и отгонять можно
даже корова способна выиграть на форексе. это - эээ ... что бы не бить
В.С. Высоцкий
Вы забыли, что есть и ослы. Они больше подходят к трейдингу. Тупые и спокойные.
Особенно характер спокойствия, что очень ценится в трейдинге.
Напоминает сказку придуманную.
П.С. Я был в Индии - там обезьяны являются священными животными. Их не то что, убивать - их бить нельзя. В городах они грабят все - только кричать на них и отгонять можно
Один не докричался...
Вы забыли, что есть и ослы. Они больше подходят к трейдингу. Тупые и спокойные.
Особенно характер спокойствия, что очень ценится в трейдинге.