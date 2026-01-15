Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1825

Новый комментарий
 
Tretyakov Rostyslav #:

Я понял о чем ты, у меня все торговые функции идут с проверкой.

Здесь человек хочет разобраться с самим процессом запоминания цены и открытия по таймеру.

имел ввиду, что можно и без проверки, просто проверить в if() переменную тикет, и если он там есть - идем дальше и отжимаем кнопку.

 
Vitaly Muzichenko #:

можно и без проверки, просто проверить

)))

 
Tretyakov Rostyslav #:

)))

ага, выдернул всё-таки кусок фразы :) 

 
Vitaly Muzichenko #:

ага, выдернул всё-таки кусок фразы :) 

Для настроения)
 
Tretyakov Rostyslav #:
Для настроения)

Можешь её перенести в раздел к кличковским фразам )))

Да, именно туда "Я вижу запах вкуса"
 
Tretyakov Rostyslav #:

Эту строку в начале кода

замени на 


Добрый день, Ростислав!

С Вашей помощью максимум/минимум недели нашел этим индикатором - common_sr. За что большое спасибо!

А вот максимум/минимум МЕСЯЦА – опять не получается.

Пробовал разные варианты:

Precision Precision-D1, Precision_H1, current

Пробовал что то понять в коде – но не дано – гуманитарий я.

Индикатор что то показывает, но не то.

Я на графике вручную отметил горизонтальными отрезками максимум/минимум предыдущего месяца – так показания индикатора с этими данными не сходятся. Что то в расчетах по месяцу в индикаторе барахлит.

Пробовал отменить исключение из расчетов субботы и воскресенья – увы, не помогло

Поможете? Нужен максимум/минимум МЕСЯЦА.

Спасибо Вам!

Файлы:
common_sr.mq4  39 kb
 

Kedrov #:

Поможете? Нужен максимум/минимум МЕСЯЦА.

Спасибо Вам!

  

 
Tretyakov Rostyslav #:

  

Спасибо, Ростислав, за ответ!

Возможно я что-то не так пояснил. Поэтому нарисовал картинки.

Мне нужен максимум минимум месяца. А что то не получается..

Спасибо Вам!

 
Kedrov #:

Спасибо, Ростислав, за ответ!

Возможно я что-то не так пояснил. Поэтому нарисовал картинки.

Мне нужен максимум минимум месяца. А что то не получается..

Спасибо Вам!

Я не смогу помочь. Нужно индикатор переписывать.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Я не смогу помочь. Нужно индикатор переписывать.

Спасибо, Ростислав, за помощь и ответ!

Жаль, что не получилось.

С уважением!

Удачи!

1...181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832...2693
Новый комментарий