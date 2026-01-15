Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1825
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я понял о чем ты, у меня все торговые функции идут с проверкой.
Здесь человек хочет разобраться с самим процессом запоминания цены и открытия по таймеру.
имел ввиду, что можно и без проверки, просто проверить в if() переменную тикет, и если он там есть - идем дальше и отжимаем кнопку.
можно и без проверки, просто проверить
)))
)))
ага, выдернул всё-таки кусок фразы :)
ага, выдернул всё-таки кусок фразы :)
Для настроения)
Можешь её перенести в раздел к кличковским фразам )))Да, именно туда "Я вижу запах вкуса"
Эту строку в начале кода
замени на
Добрый день, Ростислав!
С Вашей помощью максимум/минимум недели нашел этим индикатором - common_sr. За что большое спасибо!
А вот максимум/минимум МЕСЯЦА – опять не получается.
Пробовал разные варианты:
Precision Precision-D1, Precision_H1, current
Пробовал что то понять в коде – но не дано – гуманитарий я.
Индикатор что то показывает, но не то.
Я на графике вручную отметил горизонтальными отрезками максимум/минимум предыдущего месяца – так показания индикатора с этими данными не сходятся. Что то в расчетах по месяцу в индикаторе барахлит.
Пробовал отменить исключение из расчетов субботы и воскресенья – увы, не помогло
Поможете? Нужен максимум/минимум МЕСЯЦА.
Спасибо Вам!
Kedrov #:
Поможете? Нужен максимум/минимум МЕСЯЦА.
Спасибо Вам!
Спасибо, Ростислав, за ответ!
Возможно я что-то не так пояснил. Поэтому нарисовал картинки.
Мне нужен максимум минимум месяца. А что то не получается..
Спасибо Вам!
Спасибо, Ростислав, за ответ!
Возможно я что-то не так пояснил. Поэтому нарисовал картинки.
Мне нужен максимум минимум месяца. А что то не получается..
Спасибо Вам!
Я не смогу помочь. Нужно индикатор переписывать.
Я не смогу помочь. Нужно индикатор переписывать.
Спасибо, Ростислав, за помощь и ответ!
Жаль, что не получилось.
С уважением!
Удачи!