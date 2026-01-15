Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 872
странное поведение, обычно после вызова окошка настроек выполняется OnIniT(), ну так да так
приатачил пример , разархивируйте и по папкам разбросайте
спасибо. я так понял без библиотеки он не работает)
а так вообще не работает
Не всегда будет работать, но чаще всего этого хватает.
Фейковые OrderSend из советника не всегда позволяют определить его настройки.
Спасибо) код вписал в советника и библиотеку закинул. думал может без библиотеки заработает)
Так не будет правильно без дополнительных макросов
В четвёрке OrderSend() возвращает номер тикета, либо -1. А ведь -1 - это true
Именно поэтому и будет работать.
Добро, не вникал в логику.
Открыто -> true && false --> результат false = разрешение
Не открыто -> true && (true || false) --> результат true = запрет длинных позиций, false = разрешение
В каких случаях не работает?
И если откроет, то зачем лотом 1.0 ? не много терять на проверке?
И если откроет, то зачем лотом 1.0 ? не много терять на проверке?
Открытия по нулевой цене не должно быть, но не уверен.
Да, на цены я не обратил внимания, каюсь :)
Но что будет первым кодом ошибки "реквота" или "торговля в лонг запрещена"?
Но что будет первым кодом ошибки "реквота" или "торговля в лонг запрещена"?
Попробуйте.
Не сейчас
Только когда потребуется.
Есть привычка - запоминать "нужности" и учитывать при надобности.