Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1795
why? Почему этого не происходит для зеленой линии? условия идентичные только инверсивные (price > Ask) для желтой и (price < Bid) для зеленой.
Вот зеленая и красные линии почему-то создаются только в одном экземпляре и не мерцают при перемещении курсора.от нуля и выше?
Интересный момент...
Ты ищешь две линии
а удаляешь одну
ObjectDelete(line_name);
Вопрос какую? Какое последнее имя у "line_name"
Дополнил сообщение. Протестируй свою функцию и мою при некорректном Chart ID и когда объект создан подокне. И посмотри, что твоя функция вернет и что верит моя.
Ты просто не в теме)
А если
что тогда?
Ошибка. А у тебя, true, почему-то!
Ты просто не в теме)
Я привел то как должна выглядеть проверка существования объекта. И что моя функция не будет работать? Наоборот, она более универсальная. Если понадобиться работать с подокном, то она не заметит особой разницы.
Повторю вопросА если
что тогда?
"-1" - объекта нет. Раз объекта нет - true
У тебя функция вернет true и при возникновении ошибки:
Mihail Matkovskij, 2021.12.06 12:38
Если искать другой объект не "name" то вариант Макара вернёт false.
Я привел то как должна выглядеть проверка существования объекта. И что моя функция не будет работать? Наоборот, она более универсальная. Если понадобиться работать с подокном, то она не заметит особой разницы.
А если говорить об универсальности функции, то...
